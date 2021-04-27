Мода будущего: российский дизайнер вывела на показ виртуальных моделей

Вот как это работает: наводишь камеру на этикетку вещи, и в телефоне появляется реалистичная девушка-модель. На самом деле перед камерой никого нет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пандемия внесла свои коррективы в мир моды: во-первых, теперь в почете одежда удобная, как пижама, а во-вторых, в условиях отмененных показов модельерам пришлось искать новые способы демонстрации своих коллекций. Первопроходцем в мире высоких технологий стала российский дизайнер Виктория Андреянова - владелица собственного Дома моды и эксперт «Комсомолки» (Виктория комментирует образы девушек в нашей традиционной рубрике «Мисс «КП» на последней полосе газеты). Свою осенне-зимнюю коллекцию 21/22 она презентовала в необычном формате: этот показ состоялся... без моделей.

Виктория Андреянова с дочерью Лизой Костюковой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости на презентации осенне-зимней коллекции Виктории Андреяновой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 11 утра, когда публика собралась на презентации в стильном лофте в Столешниковом переулке, оказалось, что гостей ждет пустая комната, установленная рейлами с одеждой. "Наверное, модели еще не проснулись", - подумали посетители и ошиблись: девушки в дизайнерских нарядах уже ждали их в собственных смартфонах. Виртуальный показ с AR-голограммами - абсолютное ноу-хау и проходит очень просто: стоит навести камеру на бирку одежды с QR-кодом и вуаля - на экране возникают красавицы-модели. Картинка не статичная, а в 3D: девушки крутятся, демонстрируя наряды, и послушно следуют за пальцем: нажатием их можно остановить или повернуть в разные стороны. А если самому встать перед камерой, то с виртуальными манекенщицами можно даже сфотографироваться. Эффект - вау!

Наводим камеру на вешалки... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

... и получаем демонстрацию одежды прямо в своем телефоне. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Эту чудо-технологию мы вынашивали три года, закончили в декабре и впервые опробовали во Франции, - рассказал Константин Попов, директор компании-разработчика. - Модный дом Ив Сен Лоран, например, с помощью наших AR-голограмм оцифровал всю свою коллекцию сумок, правда, без людей. Первой с виртуальными моделями начала работать Виктория Андреянова.

Родная сестра дизайнера - популярная телеведущая Екатерина Стриженова, собираясь на презентацию, долго не могла понять, в каком формате она будет проходить.

- Она раз десять спросила: "В чем мне прийти на твой показ?", - рассказала Андреянова. - Я ей пыталась объяснить, что и показа, как такового, нет. Тогда она попросила у меня одно из новых платьев, чтобы сходить в нем на какую-то премию. Я говорю: "Не могу дать, оно задействовано в показе". В итоге она совсем запуталась: "Ты же сказала, что показа не будет?!"

Лиза создала принты для коллекции мамы. Кстати, в ее руке - то самое платье-накидка, которое хотела взять Екатерина Стриженова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оцифровку осенне-зимней коллекции Виктории Андреяновой понадобился всего один день. Конечно, новые технологии стоят денег. Но, по словам модельера, организовать показ с профессиональным светом, звуком и коллективом моделей обойдется куда дороже.

- Когда я увидела, как работает эта программа, сразу загорелась. Хотя мне казалось, где я, и где новые технологии,- призналась Виктория. - Но когда все сошлось в моей коллекции, я была потрясена: это мода будущего. Конечно, живые показы я не оставлю, ведь во время шоу, как говорила Коко Шанель, мы продаем не вещи, мы продаем мечту. Но показ - это единовременно, на него можно и не попасть. А вот зайти на сайт или считать коды с одежды в шоу-руме можно всегда. И с помощью голограмм ты видишь все, что задумывал дизайнер, а не просто разрозненные элементы одежды.

Так что же предлагает на осень и зиму Виктория Андреянова? В ее коллекции - пальто сдержанных оттенков, которые, как архитектура, построены на форме и линиях. Много аксессуаров: например, непромокаемые двусторонние сумки-шопперы и стильные капоры. Офисные костюмы, в основном, с брюками - юбка всего одна. А объединяет все эти вещи "посткоронавирусная" идея: сделать одежду максимально комфортной, чтобы после домашнего офиса нам было чуть легче возвращаться в настоящий.

Дизайнер Вкитория Андреянова первой в России опробовала новую технологию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Принты для многих вещей разрабатывала моя дочь, молодой дизайнер Лиза Костюкова, - поделилась Виктория Андреянова. - Она работает в театральном музее имени Бахрушина, где однажды в запасниках увидела афишу оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова. Ею и вдохновилась, потому что это возрождение очень близко к тому, что мы переживаем, выходя из пандемии. Кстати, любопытный момент: в юности я тоже работала в запасниках бахрушинского музея. Вот так круг и замкнулся. Лизины принты, например, на водолазках-сетках, не повторяются, их можно рассматривать бесконечно. Надевая такую вещь, женщина словно покупает эксклюзивную картину и сама становится арт-объектом.

Эта модель показывает, как сочетаются сразу несколько предметов гардероба из коллекции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский дизайнер не стала обогащаться на масках, а раздала их домам престарелых

Пока коллеги торгуют гламурными повязками по 5000 рублей за штуку, Виктория Андреянова придумала благотворительный проект (подробности)