Российский дизайнер не стала обогащаться на масках, а раздала их домам престарелых

Дизайнер Виктория Андреянова, владелица собственного Дома моды и с недавних пор – модный эксперт «Комсомолки» (Виктория комментирует образы девушек в нашей традиционной рубрике «Мисс «КП» на последней полосе газеты), как и многие ее коллеги, решила не игнорировать коронавирус. Однако, в отличие от остальных модельеров, торгующих масками по цене несколько тысяч рублей за штуку (так, например, гламурный аксессуар от Александра Арутюнова обойдется в 5000, от Беллы Потемкиной – в 2990, от Кети Топурия – в 1500), Андреянова занялась благотворительностью. Ее трехслойные маски из хлопка (по словам вирусологов, это одна из самых надежных тканей) пойдут нуждающимся пожилым людям.

Партия из 1000 штук будет готова уже в пятницу, 27 марта. Прямо с фабрики в Подольске весь товар, минуя Москву, отправится в Уваровский дом престарелых в Тамбове, где проживают 400 подопечных (по две маски в руки пациентам плюс персоналу).

- Маски запущены из тканей летней коллекции, ничего дополнительно придумывать не пришлось, - рассказала «Комсомолке» дизайнер. - Это решение возникло спонтанно, чтобы не сойти с ума в условиях эпидемии. Но когда я говорила об этом знакомым, столько было скептиков, утверждавших, что это не нужно. Тогда я нашла вирусологов, с которыми и обсудила этот вопрос.

Дизайнер Виктория Андреянова раздает маски домам престарелых .

Как объяснили врачи, такая повязка (хоть и не медицинская, а просто защитная) действительно имеет смысл. Пусть в ней нет фильтров и нано-технологий, это лучше, чем ничего. Кроме того, такое изделие не требует сертификации.

- Нашу маску можно стирать, гладить, да хоть кипятить, - говорит Виктория Андреянова. - Срок ее годности не ограничен, изделие прочное. А так как она трехслойная, при необходимости можно делать надрез с изнанки и вставлять сменные салфетки, например, для еще более серьезного фильтра. Но главное другое: после того, как я у себя на Фейсбуке написала, что готова предоставить всем желающим техническую документацию и лекала на наши маски, откликнулись уже 20 компаний. Когда они запустятся производство, будем связывать их с благотворительным фондом «Старость в радость», чтобы и дальше отправлять изделия тем, кто в них нуждается.

Зарабатывать на столь востребованном и дефицитном сейчас товаре Андреянова не собирается.

- За 30 лет я вырастила такой бизнес, что производство масок не нанесет нам серьезного убытка, - уверена дизайнер.

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