Ковид, уходи: Фестиваль Башмета вернулся в Ярославль после пандемии

Дирижер Юрий Башмет. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Культурная жизнь восстанавливается! Впервые после начала пандемии Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Ярославле снова пройдет весной, в праздники с 1 по 9 мая 2021 года.

В прошлом году фестиваль был перенесен на октябрь, да к тому же Юрий Абрамович сам заболел ковидом и смог присутствовать только на закрытии, когда отбыл положенный карантин.

На сей раз Юрий Абрамович будет с собственной персоной все дни, а слушателей Ярославля ожидает как никогда насыщенная программа с участием зарубежных звезд.

Недавно в интервью "КП" популярная группа BrainStorm жаловалась, что в их родной Латвии концертов не проводят и музыканты сидят без дела.

Россия в этом отношении в выигрышной ситуации.

«Пока в мире ситуация с концертной жизнью очень тяжелая – в Европе, например, музыкальная жизнь замерла! – у нас есть возможность дарить слушателям праздник, фестиваль. И не просто фестиваль, но фестиваль с мировыми премьерами! Это огромная радость для всех нас", - отметил маэстро Башмет.

Программа фестиваля по традиции очень разнообразная: вечер Барокко и вечер Брасс-ансамбля, вечер суфийской музыки и сразу три музыкальных спектакля, созданных по заказу фестивалей маэстро Башмета.

Среди участников – исполнители и коллективы мирового класса: Дафид Фрэ (фортепиано, Франция), артист мира UNESCO Кудси Эргунер и его ансамбль (Турция), Gstaad Festival Brass (Швейцария), Загребский камерный оркестр (Хорватия), оркестр Les Muffatti (Бельгия), а также артисты театра и кино Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова, Надежда Лумпова и другие.

ЧТО ПОСЛУШАТЬ, КУДА ПОЙТИ

Фестиваль откроется 1 мая большим гала-концертом. В программе - редко звучащие сочинения сочинения Б. Бриттена, М. Арнольда, А. Вивальди, Дж. Боттезини, В. А. Моцарта и Л. Ван Бетховена. В концерте примут участие Ярослав Абаимов (тенор) и Оливье Дербелай (валторна, Швейцария), Артем Дервоед (гитара), Снежана Пащенко (скрипка) и Арсений Газизов (контрабас), Давид Фрэ (фортепиано, Франция), хоровая капелла «Ярославия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета.

2 мая публику ждет премьера пронзительного моноспектакля «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в режиссуре Марины Брусникиной.

3 мая заявлен вечер барокко с контратенором Клинтом ван дер Линде и барочным оркестром Les Muffatti (Бельгия).

5 и 6 мая на сцене брасс-ансамбль Gstaad Festival Brass и виртуозы камерного исполнения – Загребский камерный оркестр.

7 мая турецкий виртуоз суфийской музыки Кудси Эргюнер будет выступать вместе со своей турецкой флейтой "ней".

8 мая мировая премьера: на сцене Ярославской филармонии развернется масштабная опера-оратория современного классика Александра Чайковского «Хроники Александр Невский», написанная по заказу фестиваля к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Завершится фестиваль большим концертом 9 мая, в программе которого монументальный «Реквием» современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Об этом удивительном произведении, с невероятным успехом встреченном в Москве, мы уже писали.

Традиционно пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам, состоится Третья Международная академия Барокко и Школа молодых журналистов, одним из спикеров которой будет спецкор КП Евгения Коробкова.

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