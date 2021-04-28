Мода не для слабонервных: парни в прозрачных лосинах, одеяла вместо курток и клоунские рты

Дизайнеры в этом сезоне постарались удивить взыскательную публику. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Ковид ковидом, но модники сами себя не оденут. Дизайнерские новинки от российских и зарубежных брендов всю неделю демонстрировали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая с 19 по 24 апреля проходила в Москве и других городах, в том числе в Милане. Главной темой сезона стало осознанное потребление - популярный нынче тренд на одежду из мусора и прочие эко-фишки. Да и пандемия определенно повлияла... Рассматриваем, кто и чем отличился из модельеров.

Так, российский дизайнер Марфа Федорова вывела на подиум моделей с невероятными ртами: на губах девушек и даже парней красовалась гротескно размазанная коричневая помада (привет группе Little Big!). Отличия между М и Ж в самой коллекции тоже практически стерлись: на всех надели безразмерные платья-мешки, объемные унисекс-рубашки и брюки. Так модельер "отразила эстетику городской моды с ее сочетанием ярких красок и неожиданных фактур". А безразмерный силуэт, мол, идеально смотрится в рамках городской урбанистики.

Коллекция Марфы Федоровой. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Коллекция Марфы Федоровой. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Творческая лаборатория HARD студентов программы «Мода» HSE ART AND DESIGN SCHOOL (это подразделение одного из ведущих российских государственных вузов - Высшей школы экономики) в игре с формами пошла еще дальше. Такую странную одежду с выдающимися плечами и раздутыми брюками-юбками вряд ли можно выгулять на работу или вечеринку, да и в метро в час пик в ней вряд ли поместишься. Так дизайнеры порассуждали о человеческих рамках. Они уверены, что "новый человеческий силуэт позволил по-другому взглянуть на одежду, а привычные платья, брюки и пиджаки стали настоящими арт-объектами".

Коллекция HSE ART AND DESIGN SCHOOL. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Коллекция HSE ART AND DESIGN SCHOOL. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Телестилист Александр Рогов не стал проявлять бурную фантазию и создал одежду, которую "легко вписать в повседневный гардероб". В его коллекции принтов есть и полоска, и клетка, и горох, а самая популярная вещь - мужские оверсайз пиджаки. Но главной изюминкой показа стали разнообразные сумки, в том числе практичная авоська на колесиках. Передайте бабушке, что она в тренде!

Коллекция Александра Рогова. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

На показе SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY - авторской школы Сергея Сысоева (он член Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте России) первые шаги в мир моды сделали сразу 12 начинающих дизайнеров. Фишкой коллекции стали "антикоронавирусные" головные уборы: с такими шляпками можно обойтись и без маски.

Коллекция авторской школы Сергея Сысоева. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Отечественный дизайнер Настя Некрасова участвовала в показе онлайн, а ее коллекция невероятная оказалась виртуальной. Бренд "использовал коллажную технику и демонстрировал одежду на одной статичной модели на фоне изменяющихся абстракций". Возможно ли создать такое на практике, и пойдет ли в народ устрашающая мода с "крабьими" рукавами - большой вопрос...

Коллекция Насти Некрасовой. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Московский бренд o5o с якутскими корнями, вдохновившись модной темой экологии, создал коллекцию «бөх», что по-якутски означает «мусор», «отбросы». Все вещицы шились из магазинных остатков ткани, уцелевших еще с "нулевых", которые удалось найти на складах. Похоже, материала было немного: часть моделей (к счастью, парней) вышла к публике топлес.

Коллекция бренда o5o. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Британский выдумщик-дизайнер Линус Леонардссон уже в который раз вывел на подиум андрогинных парней на фирменных "отъезжающих" каблуках и в прозрачных цветастых колготах - это, если кто не понял, "проекция сновидений и утопических фантазий современного мира". Видимо, в своих фантазиях Линус жаждал отоспаться: так в его коллекции появились уютные одеяла, которые играют роль курток и юбок (половые различия дизайнер тщательно игнорирует).

Коллекция Линуса Леонардссона. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Коллекция Линуса Леонардссона. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Коллекция Линуса Леонардссона. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Российский дизайнер Игорь Андреев представил "первую осмысленную коллекцию" бренда Vereja. Часть своих изделий модельер связал сам крючком, другие появились из переработанных старых скатертей, занавесок, трикотажа и денима из секонд-хенда. Правда, получилось все довольно прозрачно... Но мода любит смельчаков!

Коллекция Игоря Андреева. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

Коллекция Игоря Андреева. Фото: предоставлено Национальной палатой моды.

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