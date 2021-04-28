Потомкам чернокожих американцев вернут конфискованную 100 лет назад землю

Энтони Брюс - один из последних наследников бывших землевладельцев

Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес принял решение вернуть в собственность потомков афроамериканцев земельный участок на Манхэттен-Бич, отнятый городом в 1924 году.

В течение ближайших двух месяцев должен быть разработан план передачи земли, стоимость которой составляет миллионы долларов.

Афроамериканцы Чарльз и Уилла Брюс приобрели участок на берегу океана в 1912 году за $1225 и открыли на нем пляж, на котором могли отдыхать темнокожие.

Позже и сами Брюсы, и их клиенты неоднократно сталкивались с угрозами и гонениями со стороны белого населения. В 1924 году землевладельцы были вынуждены уехать, а в 1929 году пляж был конфискован городом.

«Это была несправедливость, причиненная не только Уилле и Чарльзу Брюсу, но и поколениям их потомков, которые почти наверняка стали бы миллионерами, если бы смогли сохранить эту собственность и свой успешный бизнес. Когда я поняла, что округ теперь владеет первоначальной собственностью Брюсов, я почувствовала, что мне ничего не оставалось, как вернуть собственность их прямым потомкам», – приводит издание ABC News слова главы 4-го округа Лос-Анджелеса Дженис Хан.

Чиновница призвала все города и штаты США последовать примеру округа и вернуть темнокожим американцам незаконно отнятую у них землю.

Энтони Брюс, один из последних наследников бывших землевладельцев, рассказал, что его семья «была ограблена властями города и, если бы этого не произошло, могла быть зажиточной и до сих пор оставаться жить на прежнем месте».

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