«Даже адвокаты боялись, что его оправдают»: Как полицейского осудили за убийство иконы BLM

Процесс над Дереком Шовином войдет в историю США Фото: REUTERS

Здание суда окружено бетонными блоками и колючей проволокой. В город стянуто 3 тысячи бойцов Национальной гвардии, чтобы в случае «не того» приговора сдержать разъяренную толпу, которая собралась на улицах. Чтобы избежать неудобного вердикта присяжных, власти страны всеми силами посылают сигналы: президент «молится за правильный приговор», а один из членов парламента открытым текстом призывает устраивать митинги, если обвиняемый будет оправдан.

Это все не картины из какой-нибудь полудиктаторской африканской республики, где только разыгрывают демократию и свободный суд, чтобы гуманитарную помощь от ООН получать. Это реальные детали судебного процесса над 45-летним американским полицейским Дереком Шовином, которого присяжные признали виновным в убийстве темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда.

ЖЕСТКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Шовина с напарником вызвали для подкрепления к магазину в Миннеаполисе, где Флойд расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Тот поначалу не сопротивлялся, но когда его усадили в полицейскую машину, пробормотал что-то про приступ клаустрофобии и попытался выбраться. Тогда Шовин повалил его на землю, придавил шею коленом, другие стражи порядка держали ноги и торс.

Флойд несколько раз говорил, что не может дышать (позже эта фраза стала одним из символов протеста против полицейского произвола). Полицейские вызвали ему «скорую», по дороге в больницу он скончался.

Только вот оставался вопрос — действительно ли невиновного черного умышленно задушил злобный белый коп?

Что было потом — знают, наверно, все. Джордж Флойд стал не первым афроамериканцем с темным прошлым (в его послужном списке несколько арестов за кражи и хранение наркотиков и 4 года тюрьмы за вооруженное ограбление), погибшим от руки полицейского. Но его смерть стала катализатором массовых протестов, охвативших всю Америку. Разгневанные темнокожие люди жгли машины, оскверняли памятники «белым угнетателям» (они же основатели этой страны) и громили магазины. Полиция не особо мешала обносить торговые центры под шумок. К протестующим присоединились и некоторые белые… Спортсмены преклоняли колени в знак солидарности, потомки «белых угнетателей» извинялись за деяния предков. И вот уже Конгресс США готовится рассмотреть закон о выплатах репараций потомкам рабов, а в некоторых штатах уже начали раздавать деньги. Семья Флойда в накладе не осталась, получив от властей Миннеаполиса 27 млн долларов — самую большую компенсацию в истории США по делам такого рода.

ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ

Только вот оставался вопрос — действительно ли невиновного черного умышленно задушил злобный белый коп? О светлом (простите за каламбур) образе иконы движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США рассуждать не принято. Хотя он действительно расплатился поддельной купюрой, а в его крови обнаружили следы наркотиков.

Кроме того, патологоанатомы нашли у рецидивиста хроническое заболевание сердца. Больше того, адвокаты показали в суде запись с нагрудной камеры наблюдения Шовина. На кадрах видно, что как минимум часть из 9 минут, что Флойда удерживали лежащим на асфальте, колено офицера упирается ему не в горло, а в лопатки.

Тюремный срок для Дерека Шовина судья определит позже. Фото: REUTERS

Но всего этого оказалось мало. И судмедэксперты, и присяжные вслед за ними рассудили, что Флойд скончался от нехватки кислорода. А значит, Шовин идет в тюрьму.

Присяжные совещались 10 часов: необычайно мало для такого рода дел. В американских судах закрытые совещания могут длиться неделями. Да и то, мы никогда не узнаем, не были ли эти часы просто формальностью. По крайней мере вердикт вынесли единогласно.

Тюремный срок для Дерека Шовина судья определит позже. По законам штата Миннесота ему грозит до 40 лет заключения. Бывший полицейский — когда разгорелись беспорядки, его быстро уволили — виновным себя не признал. Но, похоже, спрашивали его лишь формально, все было решено еще до начала суда.

КОМПЕТЕНТНО

«От Шовина отвернулись даже свои»

- Обвинительный приговор по делу Шовина – экстраординарен, поскольку большинство подобных дел в прошлом, как правило, не приводили к такому исходу, - комментирует «КП» ситуацию Американский правовед из университета Огайо Рик Симмонс. - Если полицейский оказывается на скамье подсудимых, к нему, как правило, благосклонно относятся прокуроры, которые каждый день работают с полицией, да и коллеги поддерживают. В случае с Шовином вместо местного прокурора был сторонний юрист, а все полицейские как один дали показания против него. То есть отвернулись даже свои. Никто не хотел брать на себя ответственность за возможный оправдательный вердикт. Политический ли это процесс? До определенной степени. Все без исключения, даже защитники Шовина, учитывали наличие той тонкой грани, переступив которую, можно было погрузить и Миннеаполис, и другие американские города в анархию, подобной прошлогодней.