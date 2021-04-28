Кадры для Арктики

Фото: пресс-служба ПОРА.

На состоявшемся 22 апреля V Международном форуме труда в Санкт-Петербурге Экспертный центр «ПОРА» провел круглый стол «Кадровое обеспечение Арктического региона». По мнению участников, основная задача - не столько подготовка кадров, сколько возможность привлечь специалистов на работу в регион.

По мнению председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Германа Широкова, привлечение кадров в Арктику неразрывно связано с ее социально-экономическим развитием: приходят люди – развиваются регионы, развиваются регионы – приходят люди. Сегодня в Петербурге учатся более 20 тысяч студентов из Арктической зоны - это 8% от всех обучающихся: цифра достаточно большая и со всеми ими активно работает совет представителей арктической зоны при Комитете по делам Арктики. Они буквально «доходят» до каждого студента.

Гендиректор ПОРА Александр Стоцкий рассказал о гуманитарной составляющей арктических проектах ПОРА: как в интересах людей добиться экономического развития Арктики, при этом сохранив природу - грантовые программы ПОРА для жителей севера и дискуссионный клуб для экспертной оценки всего происходящего в регионе.

«Чтобы Арктика стала ближе и понятнее жителям средней полосы России, мы проводили кочующий фестиваль «Добро пожаловать в Арктику».

Подобные праздники прошли в Москве, Твери, Ярославле, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Вместе с Минвостокразвития мы готовили Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года: провели стратегические сессии по всем арктическим регионам, на специально разработанный сайт www.arctic2035.ru собрали предложения местных жителей, которые потом вошли в Стратегию», - сказал он.

«У ПОРА три направления - экология, экономика и социальное развитие. Социальная составляющая больше видится сегодня в реализации кадровых проектов. Совместно с Российским государственным социальным университетом (РГСУ) бал создан Центр подходящей работы, где и начала строиться концепция по привлечению кадров в Арктику. Ковид несколько ситуацию подкосил, тем не менее, мы двинулись дальше и создали телеграм-канал «ПОРА работать в Арктике», где представлены самые интересные арктические предложения работы» - на этом месте Александр Стоцкий прямо с экрана телефона представил вакансии, только что появившиеся в режиме реального времени: проходчик в Апатитах с зарплатой в 130 000 рублей и всякими дополнительными бонусами, врач-ортодонт в Мурманске, без требований к стажу, но с зарплатой в 100 000 рублей.

«Утвержден и кадровый портал, который сейчас дорабатывается и вскоре будет запущен, - добавил Александр Стоцкий, - На нем работодатели и соискатели российской Арктики от Мурманской области до Чукотки обязательно найдут друг друга».

Кстати, статистика показывает: 25% из тех, кто уехал учиться, них обязательно возвращаются на свою малую родину в Арктику. С ними ПОРА тоже будет заинтересованно работать.

Президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек высказал мнение, что сегодня Петербург становится координирующим центром и решает интересы России в Арктической зоне - почти 70% госпрограмм так или иначе касаются Петербурга: строительство ледокольного флота и военных судов, подготовка кадров, геология, гидрография, система МЧС. Но при этом часто отсутствует межведомственная координация, также необходимо научное и практическое обеспечение всех работ, в том числе и круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути.