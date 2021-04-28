Фэн-шуй на май 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

Фэн-шуй прогноз на май 2021 года Фото: Shutterstock

1 мая, суббота

Надо заняться подведением итогов своей деятельности и планированием ближайшего будущего. Верно, и правдиво выставленные себе оценки помогут сделать достижение цели более легким.

Удачный день для крупных покупок.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

2 мая, воскресенье

Не стоит сегодня загружать себя работой и заботами. Это противопоказано! День создан для веселья и счастья. В планах на сегодня - прогулки, встреча с прекрасным, путешествия, вечеринки с друзьями.

Однако нужно уберечься от переедания.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

3 мая, понедельник

Вокруг раздражение и опасность. Необходимо серьезно относиться абсолютно ко всем задачам. Иначе, самые простые вещи могут доставить немало неприятностей.

Соблюдаем осторожность и правила безопасности, не диктуем окружающим свои условия.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

4 мая, вторник

Энергетическое противостояние сходит на нет. Можно выдохнуть. Это значит, появится больше сил, желаний и возможностей.

Подводим итоги, завершаем начатое и думаем о грядущем.

Благоприятно проводить подготовительные садовые работы.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

5 мая, среда

День-аккумулятор. Сейчас важно собраться с силами и мыслями.

Кроме того, стоит заняться проверкой запасов, а также проверить свои финансы. Попробуйте вести статистику расходов, дабы понять, куда уходят средства. Это позволит провести некоторую оптимизацию.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

6 мая, четверг

Также занимаемся хозяйственными хлопотами и заботимся о своем материальном благополучии. Проведите ревизию вещей и сделайте выводы. Кроме того, сегодня благоприятный день для глобальной уборки и систематизации бумаг, документов.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

7 мая, пятница

Благоприятный день, помогающий раскрыться нашей энергии. Сейчас важно приступить к делам, результаты которых будут долгосрочными.

Главное, чтобы все они были «чистыми», без подвохов и сомнительных людей.

Хорошо строить, заключать сделки, встречаться с людьми.

Часы удачи: с 12.00 до 20.00.

8 мая, суббота

Активная деятельность под запретом. Зато здорово посвятить время семье, а также тем делам, которые и так радуют результатами. Важно не расслабляться и не пускать все на самотек.

Новые проекты пока отложите

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

9 мая, воскресенье

Время для дома, для семьи. Обязательно удалите внимание детям и старшему поколению. Благоприятно проводить уборку, наводить порядок в шкафах и самых потаенных уголках. Сейчас важно избавиться от застойной энергии и впустить в дом свежую!

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

10 мая, понедельник

День чистоты в широком смысле. Сейчас важно навести порядок в мыслях, в душе и в квартире. Планируйте серьезную уборку, а также разбирайтесь со своими грехами - постарайтесь загладить вину перед другими и исправить то, что можно исправить.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00

11 мая, вторник

Новые связи, новые дела, новые партнеры - сейчас благоприятно начинать что-то с другими людьми. Они принесут в проекты свое видение, которое придется к месту.

А вот вспоминать прошлое совсем не стоит, особенно бередить прошлые обиды.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

12 мая, среда

Идеальный день для «гнездования» - приобретения мебели и всевозможных аксессуаров, мелкого ремонта квартиры и ее благоустройства.

Хорошо также совершать переезды, и менять место работы.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

13 мая, четверг

Отличный день. Хорошо бы взяться за фундаментальные, глобальные дела, рассчитанные на долгие годы.

Сейчас необходимо вложиться в развитие, образование, повышение квалификации. Совсем скоро это принесет свои плоды.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

14 мая, пятница

Подводим итоги, анализируем что удалось, а что не очень.

Не лучший момент, чтобы приступать к новому. Лучше заняться укреплением старых связей, и прорабатыванием стратегий на ближайшее будущее.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

15 мая, суббота

Неблагоприятный день. Сегодня энергии дня и месяца находятся в противостоянии. Значит, не стоит приниматься за сколько-нибудь важные дела.

Не берите на себя ответственность и берегите здоровье.

Отложите и поездки. Лучше заняться пересмотром бумаг и наведением порядка в ящиках стола.

Часы удачи: с 13.00 до 14.00.

16 мая воскресенье

Еще один непростой день, под знаком опасности. Следует исключить потенциально опасные занятия и быть внимательным в быту.

Не ссорьтесь и не выясняйте отношения. Сейчас простенькая размолвка может стать глобальным конфликтом.

Часы удачи: с 17.00 до 18.00.

17 мая, понедельник

Энергетические бури завершаются, можно переходить к нормальной жизни - планировать, начинать, продолжать. Начало недели будет продуктивным!

Благоприятный период для путешествий, для деловых встреч и подписания договоров о долгом сотрудничестве.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

18 мая, вторник

Отличный день! Все наши ресурсы активированы, так что нельзя бездельничать нельзя.

Нужно провести ревизию своих дел и понять, что требует особого внимания, а также наметить дальнейший план действий.

Хорошо заниматься здоровьем, торговлей, обучением.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

19 мая, среда

Очень позитивный и энергичный день. Он помогает раскрыть потенциал всего месяца. Сейчас надо приступать к делам, которые нацелены на будущее - например, к учебе, к строительству, к началу нового дела. Благоприятный момент для заключения брака и зачатия детей.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

20 мая, четверг

Завершаем начатое и планируем новое. Помните, что в новое дело нельзя идти со старыми недоделками: развития, продвижения в этом случае не видать.

День подходит «для общения» с деньгами. Сейчас благоприятный момент для открытия счета, инвестирования и прочих накоплений.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

21 мая, пятница

Стабильный, благоприятный день под знаком открытия. Новым делам - зеленый свет. Особенно, если они связаны с недвижимостью и торговлей.

А вот в долг сейчас давать не стоит, скорее всего, он станет невозвратным.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

22 мая, суббота

День, когда необходимо избавиться от всего негативного в самом широком смысле. Сейчас можно смело разрывать тяготящие связи, отдавать или выбрасывать ненужные вещи, каяться в грехах и даже проводить уборку.

Кроме того, хорошо заниматься медицинскими манипуляциями, связанные с удалением.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

23 мая, воскресенье

Хороший день для новых дел, страта нового бизнеса. Назначаем судьбоносные встречи и подписываем договоры.

День подходит для крупных приобретений и принятия важных решений.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

24 мая, понедельник

Хороший, ровный день, который не принесет неприятных сюрпризов.

Сегодня хорошо устраиваться на работу, начинать новые проекты и учебу, заниматься матримониальными хлопотами.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

25 мая, вторник

Очень насыщенный энергией день. Спорятся дела, связанные с обменом, торговлей, сотрудничеством. Важно оказать услуги, помощь другим. Постарайтесь удержаться от колкостей и ссор.

Благоприятный день для разных торжеств.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

26 мая, среда

Стоит подвести итоги, чтобы понимать свои результаты и дальнейшие действия. Особого анализа потребуют неудачи и промахи. Сейчас есть шанс понять их причину.

Лучший момент, чтобы справиться с делами, которые никак не давались.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

27 мая, четверг

Один из самых сложных дней месяца. Берегите свои эмоции и здоровье. Откажитесь от различных потенциально опасных занятий. И, конечно, будьте осторожны в общении с окружающими. В этот день любая неосторожная фраза может стать поводом для конфликта.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

28 мая, пятница

Еще один сложный день. Наша энергетика ослаблена, возможно плохое самочувствие и неважное настроение. Не реагируйте на выпады окружающих, берегите себя. И предпринимайте все доступные и проверенные способы сделать этот день лучше и приятнее.

Часы удачи: с 8.00 до 9.00.

29 мая, суббота

День под знаком завершения. Важно закончить начатое, помириться с врагами и подвести итоги. Все это откроет дорогу вперед.

Благоприятно заниматься строительством и торговлей.

А вот для поездок не лучший период.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

30 мая, воскресенье

День подготовки, ревизии ресурсов. Сейчас важно понять, на что вы способны, на что можете замахнуться. Впереди, бесспорно, ждут великие дела, но без должной подготовки к ним лучше не приступать.

В этот день нельзя ввязываться в сомнительные мероприятия.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

31 мая, понедельник

Очень активный день: под завязку заполняем его делами и заботами. Скорее всего, без помощи верных партнеров будет не обойтись. При этом надо умудриться избежать переутомления и размолвок.

Благоприятны проекты, нацеленные на будущее.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.