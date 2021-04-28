Зачем Россия составляет список недружественных стран, и кто туда попадет

МИД России готовится представить список недружественных России стран. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что обнародования списка недружественных стран «ждать осталось недолго». Список такой составляется в соответствии с указом президента Путина — как ответ на «недружественные» действия наших «партнеров».

Интрига пока сохраняется, хотя США, как нам уже подсказали, точно войдет в эту группу, хотя бы потому, что в президентском указе есть ссылка на федеральный закон, принятый три года назад, как раз об ответе «на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». А вот кто пойдет по разряду «иные» и держит сейчас внимание.

Указ, принятый в соответствии с упомянутым федеральным законом, запрещает недружественным странам нанимать персонал для своих дипломатических и государственных представительств в России не только из россиян, но и граждан третьих стран. Благодаря дипломатическим скандалам последнего месяца и принятым нашим МИДом ответных мер в отношении посольств США и Чехии в Москве все уже понимают, что в этом, казалось бы, «пустячке» заложена коммунально-административная бомба разрушительной силы. Переводчиков, секретарей, слесарей, сантехников, поваров, водителей, уборщиц представительства недружественных стран должны будут завозить с родины. Или действующему дипперсоналу придется осваивать смежные профессии: дипломат-сантехник, повар-атташе, советник-уборщик…

Глава МИД Сергей Лавров пообещал, что обнародования списка недружественных стран «ждать осталось недолго». Фото: REUTERS

Лавров заверил, что «огульно» в список недружественных стран заносить никого не будут. То есть для этого надо постараться, убедить российскую сторону, что по-хорошему с этой конкретной страной никак не получится. Да и сам список, заверил глава МИД России, не будет «мертвой» бумагой: любой может встать на путь исправления, и если кто-то из списка проявит себя в отношениях с нами с хорошей стороны, то может из него выбыть, и, соответственно, наоборот.

И еще одно существенное уточнение от министра: ожидаемый список составляется именно в контексте конкретного указа президента. То есть можно ожидать, что первые претенденты в него - те страны, которые в последнее время с какой-то одержимостью по поводу и без выгоняют из своих стран российских дипломатов, устраивая из этого международный политико-пропагандистский балаган. Так что контуры уже можно набросать: США, это само собой; Польша, очень чутко подыгрывающая настроениям заокеанского пана, тоже заслуживает; Чехия - она так сильно постаралась, что было бы несправедливо лишать ее места в этом списке; прибалты в любом антироссийском начинании берут на себя повышенные обязательства, так что их уж точно увидим в этой компании.

Но жизнь - штука подвижная. Нельзя исключить, что завтра наши недруги не придумают вместо нынешних дипломатических гадостей какой-нибудь новый инструмент для «сдерживания и отпора» этой зловредной России. Например, у прибалтов сразу несколько светлых голов уже не раз говорили, что и Чехов, и Толстой, и Достоевский - тоже орудие «мягкой силы» Москвы, потому что своими собраниями сочинений мешают прививать западным свободным народам лютую ненависть к коварным и злобным русским. Хорошо бы этих сомнительных классиков взять, да отменить… Чем не новый санкционный рычаг? Да с их интеллектуальным потенциалом - запросто!

Чтобы и для таких кудесников на будущее найти окорот, есть в президентском указе уточнение: «вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия (противодействия), установленных настоящим Указом, и срока действия таких мер». Нельзя же в одном документе предусмотреть все случаи русофобской клиники, по мере проявления новых симптомов у пациентов им будут прописывать подходящее лекарство.

Есть еще одно заслуживающее внимание обстоятельство в связи с составляемым списком недружественных стран. Президент Путин практически никогда и никого из зарубежных лидеров, в том числе откровенно недружественных по отношению к России, не называл «врагами» - только «партнерами». При этом в его адрес и в адрес нашей страны многие западные политики выражений не выбирали и не выбирают, выливая ушаты грязи. В качестве «врага» Россия прописана в политических документах НАТО и отдельных стран-членов этого блока уже официально, как говориться, со всеми вытекающими. А Москва упорно уклонялась от такой жесткости в формулировках, прямо как непротивленец какой…

Вот это обстоятельство - постоянно разоблачаемая и обличаемая Западом «враждебная агрессивность» России и открытое провозглашение ее врагом, с одной стороны, и нежелание этой же «злобной» России однозначно записывать кого-то в свои официальные враги, с другой - показывает очень доходчиво, кто из них двоих на самом деле «нарывается» и «обидеть норовит». И только сейчас, когда после небывалого дипломатического хамства некоторых западных стран уже просто невозможно было от этого уклониться, Москва наконец-то взялась за составление списка «недружественных партнеров».