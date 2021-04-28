Лавров: войны в Донбассе можно и нужно избежать

Сергей Лавров дал большое интервью Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. «КП» представляет ключевые цитаты из этого разговора.

О создании списка недружественных стран

- Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не «мертвая» бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем.

<...> У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго.

О войне в Донбассе

- Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать. Если говорить за украинскую сторону, сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него - удержаться у власти и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами.

О реакции Запада на учения Южного и Западного военных округов России

- Если говорить о последних событиях, когда мы откровенно объявили, что проводим учения Южного и Западного военных округов России, ничего не скрывая, на своей территории провели двухнедельные мероприятия. Вы помните, какие крики стояли, что Россия выдвигает войска к границе Украины. Сама терминология: мы говорим: учения Южного и Западного округов. Они говорят: Россия развертывает воинские части на границе с Украиной. А потом, когда учения закончились, и мы объявили об этом, оттуда стали раздаваться такие злорадные возгласы, с западной стороны: вот, Россия была вынуждена пойти на попятную, Россия отступила. Это, знаете, есть такое выражение — самосбывающееся пророчество, это о другом, это – wishful thinking, выдавать желаемое за действительное.

О пропаганде на Западе

Примерно из той же оперы, что и ситуация с «семеркой» — когда они каждый раз, встречаясь, говорят: "Мы не будем звать Россию назад в «семерку». Господи, мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой «восьмерки» уже не будет, это — вчерашний день, но тем не менее, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, конечно же, показывает, что Запад из этого хочет извлекать, прежде всего, преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях. Это печально.

О минских договоренностях

- Те, кто покровительствует Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить минские договоренности. Они понимают полную бесперспективность ставки на применение силы, они услышали сигналы, которые прозвучали из Донецка, из Луганска, об их готовности отстаивать свою землю, свои очаги, свое население, которое не хочет жить по законам, навязываемым неонацистами. И президент Путин очень четко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живет на Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному неонацистскому режиму.

О попытках Запада смягчить минские договоренности

- Со стороны Запада продолжаются попытки всячески убедить нас, что надо как-то смягчить Минские договоренности, надо как-то поменять их последовательность. Зеленский говорит: мне не нравится. Ну если будет только все наоборот: сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, ну а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно, с особым статусом этих территорий… Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету. А Запад не может или не хочет заставить его выполнить минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию, которая выписана с первого шага до последнего.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS

О влиянии западных партнеров на президента Украины Владимира Зеленского в рамках выполнения минских договоренностей

- Главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник, и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон.

О том, почему Владимир Зеленский не может дозвониться Владимиру Путину

- Запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования на Донбассе. На что мы говорили: «Дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском».

Там прямо записано, что ключевые этапы урегулирования должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском. А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным — это не к нам. <…> Если наши коллеги хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы.

О сериале «Слуга народа»

- Я с огромным удовольствием смотрел сериал «Слуга народа», когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел он не по этому пути, потому что если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой, и когда он перевоплотился, но контраст разительный.

О выпадах Чехии в адрес России

- Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно.

О высылке российских дипломатов из Чехии

- Бывший президент Чехии господин Клаус сравнил действия своих соотечественников с тойтерьером, который лает на большую собаку в надежде, что его сильные ребята прикроют, прямо назвав США и Великобританию, кстати сказать. Но иное сравнение – помните, как в детстве хулиганы ходили, когда смеркалось, и видят, если идет мальчик какой-то беззащитный, говорят — дай 15 копеек. А если не давал 15 копеек, то сзади выходила большая шпана уже, ну и там... Примерно такая же логика действий. Это печально. И у нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то.

Об отношения Британии и России

- Недавно шеф MI-6, британской службы внешней разведки, сделал заявление, что Россия — это угасающая держава, надо за ней приглядывать, потому что в таком состоянии она может делать какие-то резкие движения. Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему.

Но они посылают нам сигналы, кое-какие контакты предлагают устанавливать. То есть сами они не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить. Опять же, наверное, стремление иметь монополию на эти контакты и опять доказать, что они выше многих.

О создании альтернативы Swift

База (альтернатива SWIFT - ред.) существует. И я убежден, что и правительство, и Центробанк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести.