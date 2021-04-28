Промоутер Гаджиев объяснил исключение бойца Магомедшарипова из рейтинга UFC: «Забит хотел больших, чемпионских боёв»

Российский боец Забит Магомедшарипов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов исключён из рейтинга UFC. Об этом стало известно после обновления списка 27 апреля. Забит является является одним из ярчайших представителей полулёгкого веса, но последний выход в октагон у Магомедшарипова был в ноябре 2019-го года. Во многом именно этот длительный перерыв и послужил причиной опалы руководства американского промоушена.

О причинах исчезновения Забита из рейтингов UFC и дальнейшей карьере российского бойца «Комсомолка» поговорила с известным российским промоутером и президентом Fight Night Global Камилом Гаджиевым. Спортивный функционер предположил, что могло стать причиной исключения Магомедшарипова и рассказал, когда и где нам стоит ждать Забита в следующем бою.

— Есть официальная версия: Магомедшарипов долго не выходил в октагон. Года два-полтора прошло. Давольно длительный срок для человека, который находится в топе. Причины длительной паузы обсуждались и, естественно, здесь у каждого своя версия. Забит хотел больших, чемпионских боёв, его можно понять. А UFC, как работодатель, предлагает то, что считает нужным. Забит это не принимает. Соответственно, у промоушена реакция вполне понятная и логичная — его исключили. Можно долго возмущаться, но факт остаётся фактом. С другой стороны, я бы из этого трагедии не делал. Ну, исключили Забита из рейтинга, и что? Он выступит один раз и обратно попадёт в рейтинги. Это же никак не связано с окончанием его карьеры в UFC. Он связан с организацией контрактом. И если Забит продолжит, то только в UFC. В момент бездействия контракт продлевается на какой-то срок. Поэтому тех, кто хочет видеть Забита в клетке UFC, можно успокоить. Если он и выйдет, то именно в эту клетку. Другое дело, что могут быть другие причины, по которым он не выходит в октагон: не хочет, личные мотивы, семейные. Это уже будет гораздо хуже. Лучше было бы услышать, что его просто не устраивал уровень конкурентов и он хотел чего-то большего. Я в этом уверен, — заявил Гаджиев kp.ru.

После ухода из UFC Хабиба Нурмагомедова, многие эксперты именно Забита называли его преемником. «Комсомольская правда» попросила Камила Гаджиева разобраться, так ли хорош Магомедшарипов, и что будет дальше с его карьерой.

— Безусловно, он один из самых талантливых. В принципе до Америки доезжают лучшие из лучших. Забит представляет стиль, который импонирует зрителю. Он автор уникальных самбишенов, несколько раз выигрывал бонус за лучшее выступление вечера. Это же показатель. Если он не будет выступать, мы лишимся определённых эмоций. Это факт. Что стоит ждать? Может быть всё, что угодно. Забит заскучает и захочет подраться с любым парнем из топ-10. А может UFC всё-таки даст ему титульный бой, — сказал промоутер.

Похоже, Забит действительно был недоволен политикой UFC в отношении себя. Мы попросили Гаджиева прокомментировать, почему американский промоушен так и не дал шанса на большой бой Магомедшарипову.

— Наверняка, причина есть. Может быть, другие спортсмены по мнению промоушена сделали для пояса больше. UFC же не крутится вокруг одного человека. Конечно, есть любимчики, это всем известно. Но всё равно есть какой-то порядок. Может быть, это действие носит и воспитательный характер. Мы не знаем, причин может быть масса.