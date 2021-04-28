Как можно победить "мафию" футбольных арбитров в России

Санкт-Петербург. 13 августа 2017. Главный судья Игорь Федотов и игрок "Зенита" Александр Ерохин (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Ахмат" (Грозный). Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В этом сезоне в российском футболе с арбитрами происходит нечто невообразимое. После каждого тура в Премьер-лиге бушуют судейские скандалы. Подозреваемых арбитров отправляют на допросы на детектор лжи, и там разве что не вкалывают «сыворотку правды». Чуть ли не каждую неделю судей отстраняют от матчей, а кого-то даже дисквалифицируют пожизненно. Но чудовищных ошибок не становится меньше.

На всех стадионах установили систему ВАР (видеоарбитров) — любой спорный эпизод можно посмотреть по видео во время матча и решить, нужно ли назначать пенальти или удалять игрока. Потратили миллионы долларов. Но скандалов и взрывающих мозг судейских просчетов с введением ВАР стало еще больше.

Экспертно-судейский комитет и сидящие в нем иностранные специалисты выявляют такие ошибочные решения, которые арбитр не может совершать в здравом уме. Но они есть, и это не поддается никакой логике.

Истерия растет с каждым днем. Клубы строчат и строчат жалобы на судей после каждого тура. Все подозревают всех. И никто не может ответить на вопрос: что происходит? Действительно ли в российском футболе орудует судейская "мафия"? И возможно ли ее победить?

«КП» задала главные вопросы экспертам

- Почему в России такое огромное количество судейских скандалов?

- Можно ли подкупить арбитров в России?

- Сколько должен зарабатывать футбольный судья? И должен ли он отчитываться о всех своих доходах?

- Существуют ли судейские заговоры и можно ли их победить?

Президент ФК "Спартак" Андрей Червиченко. Фото: ИТАР-ТАСС/

ЭКСПЕРТЫ КП

Игорь Федотов, футбольный арбитр всероссийской категории, работавший на матчах Премьер-лиги. Вел рубрику на «Матч ТВ» и был отстранен за критику руководства судейского корпуса. Ведет на YouTube самый популярный видеоблог о судействе. На него обижаются почти все российские арбитры, но при этом не перестают смотреть.

Андрей Червиченко, бывший владелец и экс-президент «Спартака». Один из самых бескомпромиссных спикеров российского футбола.

Виктор Онопко, экс-футболист сборной России, тренер, который долгое время работал в одном из самых успешных российских клубов – в ЦСКА.

«НАШИ АФЕРИСТЫ БЫСТРО ПОНЯЛИ ВСЕ ТОНКИЕ МЕСТА ВАР И ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО В СВОЮ ПОЛЬЗУ»

Количество судейских скандалов в этом сезоне превосходит все разумные пределы. И это при том, что для РФС и ее президента Александра Дюкова ключевой задачей было снять все вопросы по арбитрам. За дело взялись рьяно. Был выделен немалый бюджет. Руководить российскими судьями был приглашен известный венгерский специалист Виктор Кашшаи. Согласно информации СМИ, его годовая зарплата в России оценивается в 1,1 млн евро (то есть порядка 100 млн рублей в год).

На всех матчах российской Премьер-лиги работает система видео-помощников арбитров (ВАР). За нее клубы РПЛ платят порядка 600 млн рублей за три года. И все эти сотни миллионов не помогают. Истерика по поводу футбольного судейства только нарастает.

Почему?

Андрей Червиченко:

- Если вы поинтересуетесь количеством времени, которое Кашшаи провел в нашей стране, поймете, что стиль руководства судейским корпусом по телефону — не очень хорошая идея. Это человек, который по полгода сидит не в России и раздает указания по телефону. Это приводит к тому, что на первое место начинает выходить вседозволенность. Плюс, это такое организованное сообщество, где рука руку моет. Те, кто должны указывать на ошибки, эти же самые ошибки покрывают.

Что же касается ВАР, то наши аферисты быстро приспособились, поняли все тонкие места ВАР и используют его в свою пользу. Ну и потом, вы пообщайтесь с Калошиным. То, что он находится в тени, не значит, что он не руководит процессами, которые там происходят. На мой взгляд, это маленький жулик, который не высвечивается и исполняет свою арию. Там банда, которой руководит Розетти через своего ставленника Кашшаи. А Хачатурянц с ними активно борется. Они пытаются его свалить, забрасывая ФИФА письмами. Но он — молодец, пока сопротивляется. Самое главное, чтобы этой командой руководил не бедный человек. Его нельзя купить. Вот Хачатурянц именно такой. Все остальные рассматривают эту работу, как способ заработка.

Игорь Федотов:

- Сама система у кого-то работает, а в каких-то играх она не работает. С чем это может быть связано? Значит, что-то в головах у судей происходит. Или в головах руководства. Один арбитр вытаскивает игру и другого арбитра. Мешков, работая на матче «Рубин» — «Краснодар» подсказал и про красную карточку, и про одиннадцатиметровый. А Иванов, работая на матче «Динамо» — «Химки», ни в один спорный эпизод не полез. С чем это связано? Я хочу верить, что все дело только в обучении. Ни в чем-то большем. Судья на футбольном поле — это 60%. Остальное — ВАР. Захотели - позвали, не захотели — не позвали.

Виктор Онопко:

- На ВАР тоже живые люди работают. Они ошибаются, и ошибаются грубо. Тут тоже надо разбираться комитету, который воспитывает судей. Зачем смотреть ВАР 15 минут на поле. Мы играли с «Краснодаром» два года назад, игра была остановлена на 15 минут. Уже болельщики свистели. Что можно разбирать 15 минут?! Кажется ВАР должен подсказывать главному судье, но они тоже ошибаются.

Тренер ЦСКА Виктор Онопко. Фото: Александр Щербак/ТАСС

«ДВА-ТРИ РАЗА ОТСУДИЛ КАК НАДО, И ТЫ УЖЕ «ЗАМАЗАН КРОВЬЮ»

В какой-то момент у РФС терпение закончилось, начались чистки и вызовы судей на допросы и проверка их на полиграфе. В какой момент предложения пройти «детектор лжи» стало универсальным к судьям в России.

А потом пошли «расстрелы». Один из самых опытных судей в России Александр Еськов летом засыпался на полиграфе и его карьера прервалась. Трех судей из ПФЛ за участие в договорных матчах отстранили пожизненно. Арбитров, которые обслуживали матчи Премьер-лиги, убирали на несколько месяцев. А в апреле грянула еще одна настоящая сенсация. Очень авторитетный и непотопляемый судья Михаил Вилков, которого болельщики считают «зенитовским», был навсегда изгнан из судейского корпуса.

Выкидывали Вилкова жестко. «Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение. Формулировка? Утрата доверия», — эмоционально заявил глава судейского корпуса Ашот Хачатурянц изданию «Чемпионат».

Но никто до сих пор не может понять, что это было? Вилков был пойман на коррупции? Если да, то почему не открыто уголовное дело?

И вообще насколько действенно отстранять судей и выгонять их из профессии?

Андрей Червиченко:

- Это надо делать в массовых количествах, и массово привлекать новых. Хотя, вся эта структура подбирает таких же со второй лиги. Дают указания судьям. Они вынуждены свистеть там, где не нужно. Кто противится, им не дают продвижения. Кто соглашаются, попадают в обойму. А потом ты «замаран кровью». Два-три раза отсудил как надо, и ты уже замазан. Тебе припоминают это, когда ты отказываешься. Это организованная структура. Надо рушить ее основы, а не отдельного судью брать за шкуру и выбрасывать на обочину.

Игорь Федотов:

- Тут есть проблема - нет конкуренции. Судьи знают, что никуда не денутся. У них лицензия ВАР. Точечно уберут, а всех — нет. Поэтому чувствуют безнаказанность.

Виктор Онопко:

- Дисквалификация Вилкова была не случайной. Не первое предупреждение было ему. И неслучайно все клубы поддержали Хачатурянца. Мы все время меняем главного по судьям. Нет такого человека, который проработал бы долго. Но надо наказывать его подчиненных - отстранять от игр, штрафовать материально. Футболистов наказывают, тренеров наказывают, президентов наказывают. Почему судьи должны быть неприкасаемые? От решений судей зависят судьбы футболистов и тренеров. Он ошибается, а команда проигрывает и вылетает. Снимают тренеров, футболисты не получают титулы.

ГОНОРАР – 115 ТЫС. ЦЕНА РЕШЕНИЙ – МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Сколько получает футбольный арбитр высокого класса в России? 30 тысяч рублей в месяц плюс 115 тысяч за один матч РПЛ. С учетом межсезонья в среднем в год получается 2 млн. рублей. Почти любой футболист РПЛ получает в десятки, а часто в сотни раз больше. Чтобы повысить материальную независимость в РФС предложили выписывать судьям премии – 3 млн рублей в год, если обошлось без низких оценок.

Поможет?

Игорь Федотов:

- Действительно, если оценка выше 8,4, то премия 3 миллиона в конце года. Но это называется коррупционная составляющая. Они сами ее своими руками придумали. Как это может работать? Инспекторам буду платить деньги за то, чтобы он ставил мне хорошие оценки – все. Он будет делиться с кем-то еще и на это закрывать глаза. Увеличивать зарплаты надо, но тогда и спрашивать надо еще больше. У нас зарплата одна из самых маленьких из всех футбольных стран.

Андрей Червиченко:

— Соблазн все равно велик. У нас остается три тура, и команда занявшая второе место получит 20 млн долларов. Теперь считайте, сколько можно потратить на то, чтобы туда точно попасть. 3 млн можно потратить на три оставшихся матча? Можно. Кто устоит перед таким соблазном? Не знаю никого. Вопрос не в зарплате. Конечно, эти деньги, которые платят, смешные. Зарплата должна быть побольше. Вопрос в том, что мысль о денежных бонусах должна отсутствовать. И нужно поставить заслон кумовству и родственным связям. Если ловят террориста, у него проверяют всю семью. Вот тебя арбитра поймали на каких-то вещах, пусть и твои дети и внуки не смогут судить. А то у нас сложились династии судей. Что папа чудил, что сынок чудит. И внук будет, и тоже будет чудить. Или сын судит, а папа оценивает работу. Ну, правда, смешно?

Виктор Онопко:

- Футболист подписывает контракт, зная зарплату. На стройке тоже самое. Человек идет учителем — тоже самое. Есть зарплаты, которые были утверждены. Конечно, судьи должны получать деньги, кормить своих родных. У них должна быть достойная зарплата, а не 10 тысяч рублей. Но у нас есть тренеры, которые 40-50 тысяч получают. И футболисты есть, которые меньше 100 тысяч рублей получают.

У ВИЛКОВА НАШЛИ ШИКАРНУЮ МАШИНУ И НЕСКОЛЬКО КВАРТИР: НУЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ ВСЕХ?

Но даже при таких заработках футбольные судьи – очень небедные люди. Как только Михаила Вилкова пожизненно дисквалифицировали, в телеграм-каналы была слита информация об имуществе судьи. Оказалось, что он ездит на очень дорогом автомобиле - Range Rover Velar, стоимость которого превышает 5 млн рублей. Так Вилков владеет несколькими мягко говоря недешевыми квартирами. Откуда все это? Арбитры утверждают, что у многих из них есть не связанный с футболом бизнес. Но если судьи и так настолько небедные люди, почему они так боятся остаться без назначений?

Сразу появились предложения: а не проверять ли доходы российских арбитров? Не обязать ли их как депутатов подавать декларации в обязательном порядке?

Андрей Червиченко:

- Это не такая уж сложная вещь, если бы была воля политическая. Отследить о чем говорят, где живут, как тратят и где прячут деньги 20 человек не так сложно. Они не шпионы, заговорщики и милиционеры-коррупционеры, которые умеют прятать награбленное. Слежка и глобальная отчетность. Можно их заставить отчитываться о своих доходах и доходах родственников. Причем это можно сделать добровольно. А кто не хочет, тот сразу покидает судейский корпус. Наверное, по закону заставить это сделать нельзя, но добровольно прописать можно. А кто не хочет, тот не судит.

Игорь Федотов:

— Вы же понимаете, что у кого-то есть свой бизнес. Я бы делил пополам. Особо на это внимание не обращал.

Судья Михаил Вилков. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

АРБИТРЫ В РОССИИ – ЭТО "МАФИЯ"? И КАК ЕЕ ПОБЕДИТЬ?

А пока все продолжается. Судей подозревают в коррупции, абсолютно за каждым их свистком клубам мерещатся пачки денег. Их проверяют на детекторе лжи вроде как добровольно, но сам факт отказа идти на полиграф уже считается косвенной уликой. Разговоров полно. Но никаких четких и железных улик против арбитров ни РФС ни клубы не могут предоставить. И главный вопрос остается без ответа: судьи в России - это организованная "мафия", которая в силах определять результаты матчей? И что надо сделать, чтобы сломать эту систему?

Игорь Федотов:

- Все подчиняются ФИФА и УЕФА. РФС ничего не изменит, они подстраиваются. Просто есть каста неприкасаемых. Что можно им, нельзя другим. Кто у руля? Стояли московские, все можно было москвичам. Пришли из Питера, и все дозволено стало питерским Любимову и Казарцеву.

Виктор Онопко:

— Главная мера — наказание. Когда тренеров удаляют, их вызывают на КДК. Судей надо отстранять, и у нас такая практика есть. Ведь запрещают судить пожизненно. Внутри команды есть штрафы. За неправильные ошибки, когда на тренировку не приехал, например. Единственный метод, штрафовать. Как на дорогах штрафуют, как за неуплату налогов за границу не выпускают.

Андрей Червиченко:

- Люди, которых подтянул Розетти — бригада, которая продолжает играть в свою игру. Активно пытаются бороться с Хачатурянцом. Там же играющий в ВАРовскую игру Калошин. И Кашшаи из этой серии. Делят одну кашу. Просто кто-то половником черпает, кто-то ложкой. А вот где найти честного и не замаранного — вот в чем проблема. Практически по каждому были вопросы, вокруг каждого были споры. И очень сложно доказать коррупционную составляющую. Все все знают, а вот доказательной базы никакой. Поэтому тут только подключение государства, спецслужб и показательный арест кого-то и суд.