Ольга Кабо отбила шикарную квартиру у бывшего мужа-миллионера

Актриса Ольга Кабо. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Кабо последние несколько месяцев была в подавленном состоянии. Дело в том, что красавица-актриса переживала тяжелый развод с мужем-миллионером Николаем Разгуляевым. В суде бывшие супруги делили совместно нажитое имущество. Самым спорным пунктом разбирательства оказалась шикарная квартира в Москве.

Ольга Кабо выиграла суд у бывшего мужа-миллионера Николая Разгуляева. Дело в том, что незадолго до развода супруг актрисы был признан банкротом. В последние годы у бизнесмена возникли серьезные финансовые проблемы. Он задолжал более 360 миллионов рублей.

В суде бывшие супруги делили совместно нажитое имущество. Все, что в процессе отойдет Разгуляеву, впоследствии пойдет с молотка для погашения огромных долгов миллионера. Самым спорным пунктом разбирательства стала просторная квартира в Москве, купленная несколько лет назад.

Кабо пришлось доказывать в суде, что апартаменты она приобрела на собственные сбережения и еще больше года выплачивала ипотеку. В итоге Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Никулинского суда и оставил недвижимость в собственности знаменитости. Теперь эта жилплощадь не может быть заявлена кредиторами Разгуляева в общей долговой массе.

"Друзья! Мы победили! Какой же сегодня прекрасный день!", - поделилась в блоге артистка. Она разместила совместное фото с подругой-адвокатом, которая помогала Ольге в этом непростом деле.

Несмотря на непростой бракоразводный процесс, Кабо и Разгуляев договорились вместе воспитывать восьмилетнего сына Виктора. "Они интеллигентные умные люди, умеют договариваться. Поэтому будут продолжать вместе воспитывать ребенка. Правда, финансово обеспечивать наследника Ольге пока придется одной. Николай не может платить алименты и помогать из-за своего нынешнего материального положения. Он банкрот", - цитирует "СтарХит" представителя артистки.

Напомним, о разводе Ольги Кабо стало известно осенью 2020 года. Новость о разрыве красавицы-актрисы с отцом ее сына шокировала не только поклонников, но и коллег звезды. Дело в том, что Кабо создавала видимость идеальной семьи, живущей в гармонии. Никто даже не догадывался о проблемах в ее браке. Женщина тяжело переносила развод. Она не дала ни одного комментария о происходящих в ее личной жизни событиях. А ведь Кабо пережила сильное потрясение перед разводом. Оказалось, что Николай Разгуляев подал заявку на признание его банкротом. Артистка о финансовых проблемах благоверного не знала.