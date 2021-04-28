"Авангард" провел шестой матч финала 28 апреля на "своем" льду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина 2021 года между омским "Авангардом" и московским ЦСКА завершился со счетом 1:0. А это значит, что после победы "ястребов" на льду в Балашихе, именно они - обладатели главного трофея сезона в КХЛ. Впервые в истории! Итоговый счет финальной серии - 4:2 в пользу "Авангарда", который тренирует Боб Хартли.

Поединок, который прошел в подмосковной Балашихе на льду "Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина", получился очень драматичным. Исход поединка решила всего одна заброшенная шайба.

Ее за 32 секунды до конца первого периода поединка забросил Сергей Толчинский. Голевую передачу на свой счет записал Оливер Каски. У Толчинского получился мощный бросок в касание от синей линии. Статистика финального матча - невероятна. Хоккеисты "Авангарда" заблокировали 39 бросков по своим воротам, 19 - в третьем периоде. Больше всего - на счету Дамира Шарипзянова (8).

После завершения матча именно форвард "Авангарда" Сергей Толчинский был официально признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона 2020/2021. Всего в 24 встречах он набрал 20 (6+14) очков.

До этого дня омский "Авангард" выходил дважды в финал Кубка Гагарина, но оба раза уступал битву за трофей, проиграв серии в 2012 и 2019 годах. А вот для московского ЦСКА ранее сезоны получались удачными. Весной 2019 они выиграли Кубок Гагарина, за год до этого стали вторыми. Прошлый сезон, как все помнят, был досрочно завершен из-за начинавшейся пандемии коронавируса.

- Это просто невероятно, я не могу поверить до сих пор, что мы выиграли. Во такие эмоции! - сказал после завершения поединка в прямом эфире "Матч ТВ" хоккеист "Авангарда" Денис Зернов.

Боб Хартли, наставник омичей, поделился своими эмоциями после победы:

- Посмотри только на то, что происходит. Это дороже миллиона слов. Я горд своими ребятами, командой, болельщиками. Это невероятный сезон, - говорит Боб Хартли, наставник "Авангарда" после матча.

А потом добавляет уже на чистом русском языке:

- Спасибо большое, друзья! - широко улыбаясь на камеру эфира "Матч ТВ", сказал канадец.

Отметил достоинства своей команды и капитан "Авангарда" Илья Ковальчук. Он в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина:

- Хорошая, нервная игра получилась. Чуть нервы в конце сдали. Но победили. В моем случае надо было просто приехать в команду и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в Лиге, мы, вся команда, стали одной семьей, - сказал после матча Илья Ковальчук.

Напомним, что в регулярном сезоне ЦСКА был первым в Западном дивизионе - 91 очко после 60 матчей. А вот "Авангард" - вторым на Востоке, набрав 84 балла после 60 поединков регулярного чемпионата. Сезон в КХЛ официально завершен.