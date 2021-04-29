В культурном кластере Onegog нашли бункер на случай холодной войны и сделали из него гримерку

Зона возрождения Ваног-центра. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Весной, как только были сняты строгие ограничения, в наших восточных краях разнесся слух о необычном "Вангог-центр" (onegog.center), где можно не только поесть, но и прилично провести время: поиграть в квиз, послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

При этом, как вы понимаете, "Вангог" расположен не то чтобы сильно в центре. Улица Электродная 2, строение 32. В нескольких минутах от метро "шоссе Энтузиастов".

Как пелось в одной песне "Похолодеет душа, что за богач здесь чудит". Благо я тоже обитатель Восточного округа и живу поблизости, так что поднял свои лытки и отправился поглядеть на чудеса.

Новый центр расположился в бывшем заводе и посреди не слишком живописного пейзажа улицы Электродной смотрится как база Землян на Луне. Внутри все тоже неожиданно: живописные разводы на полу, картины вдоль стен. Пока у детей проходит мастер-класс по лепке суш, родители режутся в аэрохоккей и настольный фубол. Слышится мерный стук подпрыгивающего мячика. Посетители играют в теннис.

Куча всего того, что в кинотеатах и торговых центрах предлагается за деньги здесь - абсолютно бесплатно.

- А у нас еще и скейтпарк. И много чего еще, - голосом кота Матроскина говорит Илья Жаворонков, - пиарщик центра.

Настольные игры вроде аэрохоккея и фубола - вообще бесплатные Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Как все устроено

Илья проводит мне экскурсию по своей вотчине. Пространство в 2000 квадратных метров разделено на "культурные зоны". "Возрождение, "Супрематизм", "Сюрреализм" и так далее. Каждой "культурной зоне" - своя кухня. В импрессионизме - хорошо себя чувствуют вегетарианские блюда. В супрематизме - японские.

Пока оформляли, сделали культурное открытие.

- Долго не понимали, как правильно повесить репродукцию Суетина "Супрематизм", - рассказывает Илья. - На разных сайтах верх и низ у картины изображался по-разному. В итоге провели целое культурологическое изыскание и выяснили, что даже в Третьяковке она висит неправильно!

. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Некоторые арендаторы подошли к процессу оформления очень творчески. Например, одно заведение назвало себя "Ось зла", в честь небезызвестного высказывания Буша. Там даже по телеку крутят телепрограммы из стародавнего времени.

Но главное здесь не еда, а совмещение еды и досуга.

Каждый день здесь отведен под какое-нибудь интересное мероприятие. По пятницам, например, интеллектуальные игры. В другие дни выступают звезды вроде Гарри Бардина и популярные стендап-комики, проводятся мастер-классы для детей.

И даже поэтам место нашлось. Для них имеется специальная сцена.

Глядишь на такое и в мыслях крутится известная история, когда один состоятельный человек решил привести культуру в спальные районы столицы и методично устраивал поэтические вечера лучших авторов. В итоге у него ничего не вышло, от окультуривания он отказася, а свое эльдорадо нашел, открыв рюмочную в центре города.

Здесь проводят мероприятия для детей. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Да как вы решились, - недоумеваю я.

- Да нами все потешаются, крутят пальцем у виска, - говорит Илья. - Но мы настроены на победу.

Чем меня окончательно поразило это странное место - так это полноценным театром, в репертуаре которого, например, "Вдовий пароход". Резидентами уже стали такие московские театры, как «Театр без крыши», театр «О» и «Театр города М». Причем, пространство дя репепетиций молодым труппам предоставляют бесплатно.

- Я сам по образованию режиссер, - говорит Илья. - Поэтому очень хотел, чтобы здесь появилась своя сцена.

В репертуаре театра "Вдовий пароход". Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Тайный бункер

- А еще мы здесь нашли бункер на случай холодной войны. Хотите посмотреть? Неожиданно спрашивает провожатый.

Я, конечно же, очень даже хочу.

Через театральную сцену мы спускаемся куда-то вниз. Вход в бункер ознаменован огромной железной дверью, состоящей из двух половин. Такие двери делались специально. На случай, если завалит проем - чтобы можно было открыть хотя бы часть выхода.

За дверью расположены два длинных узкие помещения с лавками вдоль стены. Что-то подобное я видел в одесских катакомбах. Помещения разделены между собой еще одной дверью странной восьмиугольной формы. Все со смыслом: чем больше углов, тем легче ломать дверь.

Бункер используется как гримерка. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

По словам Ильи, здесь же когда-то хранились ящики с противогазами и масками, правда, истлевшими и непригодным к условиям нынешней пандемии. В конце бункера находится еще одна дверь с надписью "Туалет". Туалет здесь очень оригинальный, стоит на возвышении, как в фильме "Паразиты". Когда-то он был абсоютно автономный. Какой сейчас - непонятно. Им не пользуются.

После небольшого апгрейда бункер стал использоваться театральными труппами как гримерка. Пока работы над преображением еще иду. И, по словам Ильи, здесь было очень трудно сбивать пороги. В бункере они были особенно высокие, как на подводной лодке.

Эту статью я написал сидя в библиотеке "Вангог-центра". Книги здесь подобраны с умом, так, что уходить не хочется совсем. Из кафе напротив брал вкусный апельсиновый кофе. Причем, бариста озадачил меня вопросом, какой температуры напиток подать.

Поэтический концерт - хороший повод заглянуть в "Вангог"

У центра громадье планов, среди которых, например, создание лектория на втором этаже. А из ближайших неожиданных мероприятий - музыкально-поэтический вечер, запланированный на 16 мая.

На одной сцене будут выступать как молодые поэты и выпускники Creative Writing School - Александр Семенов, Нати Алексеева, Платон Гурьянов, так и мэтры: автор пьесы "Человек из Подольска", лауреат "Золотой маски" Дмитрий Данилов; знаменитый доктор и поэт Алексей Кащеев и другие звезды современной литературы.

Начало в 19:00. Вход - бесплатный. Кофе - вкусный. А я - рекомендую от души. Есть на что посмотреть.

Адрес: Улица Электродная 2, строение 32. Метро Шоссе Энузиастов. Программу мероприятий можно посмотреть здесь: instagram.com/onegog.center/