Актуальная профессия: кабельщик

Работница на производстве. Автор — фотограф TDM Electric

Строительная отрасль испытывает острую нехватку в кадрах. Региональные власти и крупные строительные компании РФ подали в Минстрой заявки, согласно которым они нуждаются примерно в 600 тысячах мигрантов из стран СНГ, сообщил в минувшую пятницу INTERFAX со ссылкой на главу ведомства Ирека Файзуллина. Однако, по мнению участников строительной индустрии, проблема значительно шире: требуются специалисты в производстве одного из главных материалов в строительстве – кабеля.

«Электрика – это сердце дома», - уверенно заявляет генеральный директор компании TDM ELECTRIC Вадим Морозов. Для такого утверждения у руководителя одного из крупнейших предприятий отрасли есть все основания: без обычного кабеля, розеток и электротехнического оборудования не обходится ни одна стройка – ни частного дома, ни высотного здания. В 2019 году холдинг TDM ELECTRIC приобрел Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ) и нарастил производство на 40%. В результате оборот компании составил 11 миллиардов 250 миллионов рублей, в том числе продажи завода – 1 миллиард 620 миллионов.

Одновременно с этим увеличилась почти вдвое штатная численность сотрудников Рыбинского электромонтажного завода в 2020 – 2021 годах - со 180 до 253 человек. Такое кадровое прибавление стало возможным из-за последствий пандемии, когда с завода по соседству были уволены специалисты той же сферы. Плюсом для дальнейшего развития завода в плане подготовки кадров Вадим Морозов считает исторически сложившуюся в Рыбинске инженерную и технологическую школу. Сюда приезжали со всего Советского Союза и оставались работать на крупном кабельном заводе. Сейчас конкуренция между предприятиями идёт только на уровне «мозгов», то есть, за специалистов, рассказывает директор завода РЭМЗ Сергей Кузенев.

Планы у холдинга нацелены на дальнейшее развитие производства, в связи с чем возрастет потребность в профессиональных кабельщиках. «Мы выкупили соседний участок в конце 2020 г, возводим новые производственные цеха, ставим новый складской комплекс и рассчитываем в следующем году увеличить количество рабочих мест еще на 250», — делится планами Вадим Морозов.