Талантливая молодежь примет участие в ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум состоится 2–5 июня 2021 г. в КВЦ «Экспофорум»

Лучшие студенты, аспиранты и молодые ученые ведущих вузов и научных организаций России примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Им будет предоставлена возможность посещения сессий деловой программы Форума, а также специально организованных для них мероприятий.

- Участие талантливых молодых ученых и студентов в ПМЭФ стало хорошей традицией. Петербургский международный экономический форум является ведущим деловым мероприятием, которое собирает на своей площадке уникальный экспертный состав всех областей экономики. Участие в Форуме открывает для молодежи безграничные возможности для обмена опытом и получения новых знаний, – отметил помощник Президента России Андрей Фурсенко.

К участию в Форуме будут приглашены наиболее талантливые студенты, аспиранты и молодые ученые, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями Президента РФ, среди них:

лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых;

победители Президентской программы Российского научного фонда для молодых ученых;

получатели грантов Президента РФ для молодых ученых (кандидатов и докторов наук);

получатели стипендий Президента РФ для молодых ученых и аспирантов;

получатели грантов Президента РФ для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (студенты старших курсов).

Кроме посещения мероприятий основной деловой программы Форума молодые ученые смогут принять активное участие в программе Молодежного дня, который традиционно состоится в рамках ПМЭФ. Соорганизаторами Международного молодежного экономического форума выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодежи и Центр содействия молодым специалистам.

Петербургский международный экономический форум состоится 2–5 июня 2021 г. в КВЦ «Экспофорум».