Приговор по делу о смерти актера Марьянова: за что директору реабилитационного центра дали три года условно

Свою вину 41-летняя обвиняемая так и не признала. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре года назад умер Дмитрий Марьянов. И все это время любая новость, малейшая деталь об обстоятельствах гибели любимого актера с жадностью хваталась публикой. Не ради сплетни: мы искренне сочувствовали и недоумевали – как же так.

Марьянову было 47 лет. На пике популярности. И как многие из больших артистов, обуреваем пагубной страстью.

Осенью 2017 года жена актера Ксения Бик отправила мужа в подмосковный реабилитационный центр «Феникс». Там помогали избавляться от зависимости алкоголикам и наркоманам.

Сначала, когда Марьянову стало плохо, ему не вызывали скорую. Потом скорая не ехала, потому что слишком много вызовов. Актера повезли в больницу на машине сотрудники центра, но было поздно.

Четыре года тянулось следствие, а потом суд над генеральным директором реабилитационного центра «Феникс», Оксаной Богдановой, которая успела за это время выйти замуж и сменить фамилию на Мосунову. Свою вину 41-летняя обвиняемая так и не признала.

29 апреля все участники процесса собрались в Лобненском суде, чтобы выслушать приговор.

Вдова актера Ксения Бик приехала на такси. На глазах темные очки.

- Я жду справедливый приговор. Какой? Это пусть суд решает, - заявила вдова журналистам.

- Как складываются ваши отношения с сыном Марьянова (Даниил – единственный сын актера от манекенщицы Ольги Аносовой – ред.)? Он все ещё обвиняет вас в том, что это именно вы отправили отца в «Феникс»?

29 апреля все участники процесса собрались в Лобненском суде, чтобы выслушать приговор. Фото: Иван МАКЕЕВ

- От него я таких обвинений никогда не слышала. А какие отношения? Мы не общаемся. Встречаемся только в судах, - призналась Бик.

Богданова была под подпиской о невыезде. Из машины женщина, которая скоро станет мамой в третий раз, выбралась не без труда. Посыпались вопросы.

- Почему вы запретили вызвать скорую актеру?

- Как прописали Марьянову снотворное, если у вас нет медицинского образования?

От Богдановой – ни слова.

Но на эти вопросы пыталось ответить следствие.

Вдова актера Ксения Бик приехала на такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

КТО СЕГОДНЯ АЙБОЛИТ?

Реабилитационный центр «Феникс» был открыт за два года до истории с Марьяновым. Трехэтажный особняк в Лобненском районе Богданова арендовала у частника: никаких вывесок, никаких лицензий. Из персонала 10 человек, ни у одного из них не было медицинского образования. Сама Богданова по профессии психолог, но до того, как заняться коммерцией, работала с алкоголиками и наркоманами в частных медицинских клиниках Москвы и Подмосковья. Все сотрудники «Феникса» - ее бывшие пациенты.

- В центре буквально за любую провинность полагалось наказание. Например, писать фразы часами на бумажке, молчать, не спать сутками, стоять по много часов на стуле. Я часто стоял на стуле. Еще было наказание «горячий стул» - когда ты сидишь, а все тебя костерят на чем свет стоит, унижают, обзывают, матом кроют, - рассказал «КП» Роман Истомин, бывший пациент «Феникса», находившийся там в одно время с Марьяновым. - А ты должен слушать и терпеть. Психологически это сложно. Помню, одному мужику дали наказание - стоять целый день на ногах. Он говорил, что держат его здесь незаконно. И он стоял даже во время приема пищи. А еще пациенты сами себя обслуживали. На стене висел график с фамилиями ответственных за уборку, готовку, глажку и даже лечение.

- Регулярно назначался «Айболит». Так в центре называли реабилитантов, которые выполняли функции врачей. Они раздавали своим же коллегам лекарства и по команде Богдановой даже делали друг другу уколы, - рассказал «КП» Владимир Цветков, следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области.

За эти услуги пациенты платили от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, некоторые находились на реабилитации больше года.

НЕ ПЛАТИЛ ЗА УСЛУГИ

Марьянов попал в центр, где он провел последние девять дней своей жизни, на особых условиях. Его жене Ксении Бик «Феникс» посоветовали знакомые. А дальше за дело взялась Богданова: уговаривала, обещала полное и быстрое исцеление.

- Марьянов не платил за услуги. Богданова надеялась с помощью знаменитого клиента привлечь в центр других обеспеченных пациентов. Конечно, открытой рекламы с использованием личности актера она не делала, но рассчитывала на сарафанное радио, - объяснил следователь Владимир Цветков.

О том, что у актера, помимо алкогольной зависимости есть серьезные проблемы со здоровьем, Богданова хорошо знала. За год до роковых событий Марьянову поставили кава-фильтр - это миниатюрное устройство в вене не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу. Причиной смерти стал разрыв стенки подвздошной вены с развитием кровотечения. По заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая стала главной уликой обвинения, актера можно было спасти, если вовремя оказать медицинскую помощь.

Четыре года тянулось следствие, а потом суд над генеральным директором реабилитационного центра «Феникс», Оксаной Богдановой, которая успела за это время выйти замуж и сменить фамилию на Мосунову. Фото: Иван МАКЕЕВ

СИМУЛИРУЕТ!

Первые симптомы Марьянов почувствовал еще утром 15 октября 2017 года. В тот день самой Богдановой в центре было. Актер жаловался на боль в ноге, головокружение и слабость, умолял вызвать ему скорую. Но все решала Богданова. С девяти часов утра и до семи вечера сотрудники центра позвонили ей 10 раз и всякий раз ответ был таким:

- Никаких скорых, он симулирует болезнь, чтобы сбежать на волю. Актер!

Похоже, Богданова, не имеющая медицинского образования, и сама в это верила. Не могла же она умышленно рыть себе могилу, понимая все последствия, которые ждали ее в случае смерти Марьянова. То есть умысла явно не было, а вот мотив вырисовывается. Не хотелось ей терять единственного звездного пациента. Вот и держала его, до последнего манипулируя сотрудниками и даже женой актера. Ксению Бик она тоже убедила: это не приступ, а актерское мастерство. Приказа Богдановой сотрудники и пациенты центра все-таки ослушались, но было уже поздно.

ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА СВОЕГО ПАЦИЕНТА

Сама Богданова, давая показания, давила на жалось: дома ждут двое маленьких детей. Пока шли суды, она успела развестись и снова выйти замуж. Три месяца назад в суд Богданова принесла справку о беременности. Это распространенный ход обвиняемых: наличие детей и беременность смягчают наказание.

Новый супруг на 16 лет ее моложе и хорошо знаком всем участникам процесса – это свидетель Константин Мосунов. Он работал консультантом в «Фениксе», но в день смерти Марьянова у него, как и у Богдановой, был выходной. Константин несколько лет назад лечился от алкогольной зависимости и ходил на сеансы психотерапии к Богдановой. Чуть позже она открыла центр и пригласила его на работу.

По статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Богдановой грозил срок - до шести лет лишения свободы. Но учитывая ее беременность, прокуратура попросила о трёх годах реального заключения. В результате суд приговорил ее к трём годам лишения свободы условно.

Компенсацию морального ущерба назначили только сыну актера Даниилу. Он получит один миллион рублей.

У Богдановой есть 10 дней на обжалование приговора.

Богданова была под подпиской о невыезде. Из машины женщина, которая скоро станет мамой в третий раз, выбралась не без труда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ КСЕНИЯ БИК

Параллельно с уголовным разбирательством шли суды за наследство Марьянова. Пару месяцев назад дележка закончилась. Вдове актера досталась однокомнатная квартира, мотоцикл и денежная компенсация. Трехкомнатную квартиру суд разделил между отцом Марьянова и сыном актера от модели Ольги Аносовой.

Замуж за Марьянова психотерапевт Ксения Бик вышла в 2015-м году. Общих детей у пары не было. Бик воспитывает дочь Анфису, ее отец бизнесмен Сергей Коваленко, первый муж Бик.

После смерти Марьянова Ксения сумела найти женское счастье. Уже больше года она живет с журналистом Сергеем Соболевым. Сама Ксения рассказывала в интервью, что четыре раза новый избранник делал ей предложение. Но к браку вдова пока не готова.

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