Коронавирусный шторм в Индии: почему он возник, и как человечеству спасаться от штаммов-мутантов

В Индии, где живет более 1,3 млрд человек, или 1/6 населения Земли, сейчас гуманитарная катастрофа. Фото: REUTERS

В Индии, где живет более 1,3 млрд человек, или 1/6 населения Земли, сейчас гуманитарная катастрофа. Заболеваемость и смертность от коронавируса бьют рекорды, репортажи с улиц индийских поселений выглядят как кадры из фильмов об апокалипсисе. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в стране обнаружен новый, «индийский» штамм коронавируса с особыми свойствами. Судя по всему, этот мутант не только более заразен, но и лучше других способен уходить от иммунитета, повторно заражая уже переболевших, заявили представители ВОЗ.

Мы попросили эксперта прокомментировать пугающие данные и спрогнозировать, как дальше нужно вести борьбу с коронавирусом с учетом его очередного опасного маневра.

Заболеваемость и смертность от коронавируса бьют рекорды, репортажи с улиц индийских поселений выглядят как кадры из фильмов об апокалипсисе. Фото: REUTERS

ДВА ПУТИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ШТАММОВ

- Все вирусы мутируют. Они делают это для того, чтобы лучше адаптироваться и выжить в конкретной популяции, - поясняет заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Вирус, вызывающий Covid-19, в этом плане ничем не отличается от других: он переместился в мир людей из царства животных, где, скорее всего, существовал среди летучих мышей. С тех пор весь научный и медицинский мир вовлечен в борьбу с распространением вируса с помощью иммунизации против него.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в стране обнаружен новый, «индийский» штамм коронавируса с особыми свойствами. Фото: REUTERS

Сейчас у человечества есть вакцины для защиты от Covid-19. Но что произойдет, если возбудитель инфекции продолжит мутировать? SARS-CoV-2 может производить новые варианты по крайней мере двумя разными способами. Во-первых, вирус может подвергаться рекомбинации. Это происходит, когда разные штаммы заражают одну и ту же клетку и смешиваются при репликации (то есть в процессе создания новых вирусных частиц. - Ред.). Во-вторых, вирус может вызвать длительное заболевание у пациента с ослабленным иммунитетом, тренируясь и накапливая мутации. Этот эволюционный процесс может привести к появлению нового варианта возбудителя болезни, который способен уклоняться от иммунных ответов своего хозяина. Такая способность «выгодна» вирусу, потому что дает ему определенные преимущества при распространении среди других людей.

Фото: REUTERS

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

- Сейчас мы видим значительный всплеск заболеваемости в таких странах, как Индия, Турция и т.д., вызванный новыми штаммами. Это свидетельствует о том, что в течение следующих шести месяцев борьба с появляющимися вариантами вируса станет одной из основных проблем, с которыми столкнётся человечество, - продолжает Михаил Каган.

Насколько нам поможет вакцинация?

- На сегодня по заявлению производителей и мнению большинства вирусологов вакцины-лидеры, включая мРНК-вакцины (от Pfizer и Moderna) и российский «Спутник V», по-видимому, защитят от тяжелого протекания болезни и смерти даже людей, инфицированных мутировавшим штаммом вируса, - поясняет доктор Каган. - Однако вакцины могут недостаточно защищать от самого процесса заражения новыми вариантами Covid-19 и от его последующей передачи другим людям. Например, клинические испытания и лабораторные исследования показывают, что вакцина от AstraZeneca в этом плане эффективна лишь примерно на 10% в отношении южноафриканского варианта вируса. Хотя, ученые по-прежнему считают, что прививка защитит от тяжёлого заболевания, вызванного этим штаммом.

Фото: REUTERS

КСТАТИ

На какой срок хватит иммунитета после прививок

- Еще один, пока не ясный вопрос - как долго продлится поствакцинальный иммунитет, - отмечает Михаил Каган. - И становятся ли люди со временем, по мере снижения уровня антител более восприимчивыми к различным вариантам? Вирусологи надеются, что вакцины вызовут то, что называется долгосрочной иммунологической памятью. По сути, это будет означать, что после вакцинации возникнут популяции клеток В- и Т-лимфоцитов, которые будут помнить (возможно, даже всю жизнь) те варианты S-белка вируса, воздействию которых они подвергались в прошлом. Тогда, если человек снова столкнется с вирусом, его иммунная система может быстро отреагировать, производя активированные В-клетки (которые вырабатывают антитела) и Т-клетки (которые убивают инфицированные вирусом клетки) для борьбы с ним.

Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как эффективно бороться с новыми штаммами?

- Уже есть планы по модификации вакцин первого поколения. Но практически и экономически сложно обновлять вакцину против Covid-19 каждый раз, когда появляется новый вариант, - говорит доктор Каган. - Производители уверяют, что благодаря современным платформам модифицировать вакцины будет легче. Однако нужно понимать, что всё еще существует значительная задержка во времени, связанная с их производством и массовой вакцинацией уязвимых групп населения.

Один из возможных подходов - профилактировать Covid-19 так же, как и сезонный грипп, считает Михаил Каган.

Фото: REUTERS

- Каждый год эксперты тщательно выбирают состав для обновленной вакцины против гриппа, исходя из прогноза того, какой штамм станет доминирующим. Эта цель достигается благодаря координированному действию сети вирусологических лабораторий по всему миру. Они совместно работают над выявлением новых штаммов вируса гриппа и отправляют информацию во Всемирную организацию здравоохранения. Такой принцип может быть применён и к вакцинам против Covid-19 - чтобы при их модификации охватить как можно больше новых вариантов.

Для этого диагностические лаборатории со всего мира должны будут отправлять клинические образцы (вируса. - Ред.) в определенные исследовательские центры. Там, в свою очередь, специалисты смогут сравнить различные вирусные последовательности из разных полушарий. Сеть эпиднадзора будет определять, сколько вакцин против Covid необходимо разработать, изготовить и распространить для нацеливания на появляющиеся новые варианты.

Новая вакцина может потребоваться ежегодно или каждые несколько лет - в зависимости от того, как быстро будут появляться новые варианты.

В ТЕМУ

Защитить от будущих мутантов заранее

- К сожалению, не исключена вероятность появления варианта вируса, который сможет ускользнуть от всех существующих вакцин и естественного иммунитета, - отмечает доктор Каган. - У нас есть хорошо знакомый пример такого поворота событий - периодическое возникновение так называемых «пандемических» штаммов гриппа. В ближайшие годы такой риск сохранится и в отношении нового коронавируса.

Отслеживание отдельных вариантов вируса и быстрое реагирование на них настолько сложная задача, что по мнению ряда экспертов потребуется более комплексный подход, причем, в ближайшее время, говорит Михаил Каган.

- Предлагается сконцентрироваться на создании универсальной вакцины против SARS-CoV-2. То есть такой, которая сможет защитить нас, создавая хотя бы частичный иммунитет к любому возможному варианту коронавируса. По сути, стоит задача создать вакцину, способную предвосхищать возможные изменения вируса. И обучать иммунную систему распознавать и бороться с вариантами возбудителя инфекции, которые еще даже не существуют.

Фото: REUTERS

Но как этого добиться?

- Один из потенциально эффективных подходов - нацеливание на консервативную часть белка-шипа, которая мало подвержена мутациям и не изменяется так быстро, как другие его части, - поясняет доктор Каган. - Другой возможный вариант создания универсальной вакцины - не зацикливаться только на спайк-белке (из которого состоят шипики коронавируса. - Ред.) и попытаться выработать иммунитет к другим, мало изменяющимся белкам вируса, таким как нуклеопротеины и ферменты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли вакцинироваться от коронавируса при положительной пробе Манту

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и научного центра «Вектор» (подробности)