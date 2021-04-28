Можно ли вакцинироваться от коронавируса при положительной пробе Манту

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наши консультанты - замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная и замруководителя научного центра «Вектор», где была разработана вакцина «ЭпиВакКорона», Татьяна Непомнящих.

? Подскажите, пожалуйста, можно ли вакцинироваться от коронавируса, если противопоказана прививка БЦЖ из-за положительной реакции манту? Если да, то какую вакцину лучше использовать - «Спутник V» или «Эпиваккорона»?

Зарина

- В вашем случае речь идет не о противопоказаниях в отношении вакцинации в целом, а о противопоказании к иммунопрофилактике конкретной вакциной БЦЖ в связи с положительной реакцией на туберкулин (проба Манту). Прежде всего вам нужно проконсультироваться с фтизиатром по поводу возможного первичного инфицирования микобактериями туберкулеза.

Если противопоказаний со стороны фтизиатра к вакцинации от ковида не будет и не было аллергических реакций на другие прививки, то нужно рассмотреть целесособразность вакцинации от COVID-19. Выбор вакцины - за врачом, который вас наблюдает или проводит вакцинацию.

? Мне 71 год. После вакцинации «ЭпиВакКороной» нет антител, проверяли тест-системой АО Вектор — Бест (антитела к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку, IgG). Анализы сдавал через 49 дней после первой инъекции и 60 дней, т.е. дважды. Оба раза не обнаружено. Помогите разобраться, как быть.

Мукатдес Ибрагимович

- «ЭпиВакКорона» это вакцина, которая состоит из трех пептидов, то есть мелких кусочков белков коронавируса, «выращенных» в лаборатории. Новая технологическая платформа пептидных вакцин требует выработки новых подходов к определению поствакцинального иммунитета. Иными словами, нужны специальные тест-системы как для оценки гуморального (антитела), так и клеточного вирус-специфического иммунного ответа.

В то же время большинство существующих на рынке тестов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса. И их чувствительности может быть недостаточно для определения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона».

Для оценки уровня иммунитета после вакцинации этим препаратом необходима специальная ИФА тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Она учитывает особенности формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Такие ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона». По вопросам бесплатного определения уровня антител после вакцинации нужно обращаться в ту медицинскую организацию, где вы получали прививку.

? Уточните, пожалуйста, если у меня показатель простатспецифического антигена (ПСА) составляет 6,4, то можно ли делать прививку от коронавируса?

Олег

- Норма ПСА зависит от возраста мужчины (как правило, эти данные указываются в расшифровке результата анализа. - Ред.). Если показатель превышает возрастную норму, то вам прежде всего нужно проконсультироваться у врача-уролога. Если с его стороны противопоказаний не будет, то можно вакцинироваться при отсутствии каких-либо других отводов по медицинским показаниям.

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