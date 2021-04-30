Станислав Кузнецов: «Зеленый Марафон стал по-настоящему массовым проектом для всей страны»

Ежегодный Зелёный Марафон Сбера стартует 5 июня в парках 180 городов России. Благотворительная акция, организованная по инициативе крупнейшего банка страны, уже стала традиционной. Каждый год она помогает жителям России задуматься о том, как важно беречь природу, и какой вклад в ее сохранение может внести каждый конкретный человек. Ведь Зеленый Марафон - это не только забег, но и сотни тысяч деревьев, которые высаживаются по всей стране, а также другие экологические акции. О них мы поговорили с заместителем Председателя Правления СберБанка Станиславом Кузнецовым.

ПЕРВЫЙ ОФЛАЙН-ЗАБЕГ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

- Станислав Константинович, что такое Зелёный Марафон, и почему он - Зелёный?

- Сбер проводит Зелёный Марафон с 2012 года. Изначально он задумывался как забег с экологической составляющей и во всех 42 городах-участниках заканчивался посадкой зелёной аллеи. Каждый год число участников наших забегов неизменно растёт, Зеленый Марафон стал по-настоящему массовым проектом для всей страны. Причём не только спортивным, но и в первую очередь социальным.

Я рад, что в этом году мы вновь можем пригласить всю страну участвовать в Зелёном Марафоне. Он состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, и станет первым офлайн-забегом после пандемии. В этом году мы возвращаемся к нашим«зелёным» истокам, но в гораздо большем и более осознанном масштабе. Мы хотим привлечь внимание к проблемам экологии и приглашаем жителей всей России сделать несколько простых шагов к их решению.

Для полноценной жизни всем нам нужны здоровая еда, чистая вода и свежий воздух. При этом в течение своей жизни мы расходуем ресурсы планеты и не замечаем масштабов своего потребления. Есть такое понятие «глобальный гектар» — это величина, которой измеряются скорость и разрушительность воздействия человека на окружающую среду. И сейчас экослед человечества в 1,6 раза превышает возможности планеты. Мы считаем, что любой из нас в силах внести свой вклад в решение этой проблемы. Именно поэтому мы проводим наш Зелёный Марафон под девизом «Каждый шаг - это след. Какой шаг сделаешь ты?». Ведь только от нас зависит, на какой планете будут жить наши дети и внуки.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ РУБЛИ НА ПОСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ

- Что нового будет в этом году в рамках марафона?

- Главное нововведение этого года - запуск одноимённого мобильного приложения «Зелёный Марафон». Оно не только поможет подготовиться к офлайн-забегу, но даст возможность присоединиться к марафону даже тем жителям страны, в чьих городах проведение забега сейчас невозможно. То есть если вы хотите пробежать Зелёный Марафон, то можете выбрать дистанцию, зафиксировать время и факт забега и с помощью приложения стать участником марафона 5 июня. За каждый километр, который пробегут участники Зелёного Марафона 5 июня с помощью мобильного приложения, Сбер будет перечислять по 1 рублю в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев.

- В этот раз забег пройдёт в 180 городах. Почему именно такое число городов-участников?

- Это неслучайная цифра. В 2021 году Сбер отмечает 180-летие, поэтому 180 городов присоединятся к Зелёному Марафону. Помимо этого, в рамках проекта мы высадим 180 тысяч деревьев в южных регионах России в рамках проекта «Южный лесной пояс России», которые страдают от опустынивания.

- По какому принципу выбирается маршрут в каждом из городов?

- Каждый город-участник составляет маршрут забега исходя из своих возможностей. Так, место старта выбирается среди наиболее знаковых мест города, также организаторы стараются, чтобы дистанции проходили вдоль зелёной местности, в парках или других живописных участках города. Например, в Нижнем Новгороде забег стартует у стадиона «Нижний Новгород», который был построен к ЧМ по футболу в 2018 году в историческом месте слияния рек Оки и Волги. А сама дистанция проходит вдоль Волжской набережной.

В этом году участники могут выбрать разные дистанции забега. В регионах это наша традиционная дистанция — 4,2 километра, а также 10 километров. В Москве, как всегда, ещё доступны дополнительные дистанции — полумарафонская в 21,1 километра и марафонская — 42,2 километра.

- Какие ещё активности ждут участников?

- Зелёный Марафон — это всегда больше чем просто спортивный забег, это большой праздник для всей семьи, на котором интересно всем. В этом году традиционно в городах - участниках в день проведения забега пройдут различные развлекательные мероприятия: праздничные концерты, конкурсы для участников и болельщиков всех возрастов, а также различные социальные акции.

С самого начала мы задумывали Зелёный Марафон не просто как беговое, но как социально значимое событие. Мы хотели, чтобы каждый участник Зелёного Марафона стал сопричастным к значимому делу и получил шанс изменить мир к лучшему. Например, Волго-Вятский территориальный банк ПАО Сбербанк планирует провести инклюзивный забег на километровую дистанцию для слабовидящих и слабослышащих людей в сопровождении сотрудников банка, а Центрально-Чернозёмный банк организует плоггинг-забеги и мастер-классы на экотему, лекции по раздельному сбору мусора.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА И ЗАБЕГ НА КОЛЯСКАХ

- Как можно зарегистрироваться для участия?

- Как обычно, наш Зелёный Марафон доступен абсолютно для всех. Принять участие в забеге может любой желающий, надо только пройти регистрацию на сайте марафона или с помощью мобильного приложения, о котором я рассказал. Регистрация в Москве будет открыта до 13 мая, а в регионах - до 28 мая.

Есть ещё одно отличие, которое тоже уже стало традиционным: в Москве участие платное, а в регионах России - бесплатное. Стать участниками могут и профессиональные бегуны, и любители. Можно участвовать командой, для этого достаточно собраться группой от 5 до 10 человек и зарегистрироваться для участия как команда. Запланированы также забеги для детей от 7 лет. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен забег на колясках. Впервые в этом году на марафоне будет доступна дистанция по северной (её ещё называют скандинавской) ходьбе. У нас традиционно есть льготные (бесплатные) квоты для пенсионеров и инвалидов.

Как видите, диапазон участников марафона чрезвычайно широк. Я думаю, именно поэтому за всё время проведения Зелёного Марафона его участниками стали более 750 тысяч человек.

- На что пойдут собранные средства?

- В этом году мы проводим марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Все собранные средства от пожертвований или от регистрации на забег в Москве будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев.

- А что вручат победителям?

- Награждение будет с 1-го по 3-е место у мужчин и женщин. Все победители забега получат памятные медали. Но, мне кажется, главный приз, который получат все участники, — это вклад, внесённый нами в озеленение городов, потому что это вклад в наше будущее.

- Где будут высажены аллеи деревьев?

- В каждом городе, где будет проходить забег, предусмотрена высадка деревьев. Место определяется администрацией. Также в рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 тысяч саженцев. Эта акция организована в поддержку проекта «Южный лесной пояс России» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России - от Ростовской области до Республики Бурятия.

МОСКВИЧЕЙ ЖДУТ НА ВДНХ

- Видимо, основной и центральной частью Зелёного Марафона по традиции станет часть в Москве. В каком месте будет дан старт в столице?

- Пятого июня мы дадим старт главному забегу Зелёного Марафона на центральной аллее ВДНХ. Всенародно любимая выставка выбрана неслучайно. Во-первых, мы хотели, чтобы для проведения не надо было перекрывать улицы. Ведь перекрытые улицы — это не только дискомфорт для жителей города, но и пробки, которые наносят колоссальный вред окружающей среде и здоровью жителей мегаполисов. Во-вторых, мы стремились провести марафон на зелёной территории, наш забег проходит летом, и мы хотели, чтобы наши участники во время бега дышали свежим воздухом, чтобы трасса была окружена деревьями и большая часть дистанции пролегала в тени, а не под палящим солнцем. Я сам бегаю и знаю, каково это, когда летнее солнышко припекает и слепит глаза на длинной дистанции. И конечно, ВДНХ — это по-настоящему знаковое место, отличный пример того, как культурное и историческое наследие может быть актуальным, отвечать потребностям и запросам современного города и его жителей.

Первый старт запланирован на восемь утра, и первыми будут стартовать участники с инвалидностью. При этом стартовый городок будет открыт ещё раньше, и участники смогут комфортно сделать разминку перед стартом.

Я рад, что могу пригласить всех на наш праздник - Зелёный Марафон. Принимайте участие любым удобным для вас способом, а мы всегда будем рады поддержать как ваши спортивные, так и социально значимые начинания.