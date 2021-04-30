Пессимистичный прогноз: Уже в этом веке русские могут стать в России меньшинством

Росстат не ведет постоянного учета национального состава: он определяется во время переписи, но многие ученые называют такой подход необъективным. Фото: Андрей КАРА

ВТОРОЙ КРЕСТ

Начиная с 2016-го, каждый годом население страны убывает. Минувший 2020-й выкосил свыше 2,1 млн человек — почти на 324 тысяч человек больше, чем годом ранее, говорится в опубликованном на днях отчете Минздрава. Показатель смертности вырос до 14,5 человек на 1000 жителей. Да, по стране прошел коронавирус, но и доковидные ежегодные потери (12,3 на 1000 жителей в 2019 году) тоже значительно выше, чем в развитых странах.

«Комсомолка» уже писала, но не грех повторить: быстрее всего вымирают регионы с наибольшим числом русского населения. Они лидеры по показателям смертности и замыкающие в списке рождаемости. И в то же время в республиках, где русские составляют меньшинство, особенно, в тех, где доминирующей религией является ислам, демографические показатели заметно лучше.

Это еще не все. К нам в страну ежегодно прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов — и тоже из исламских государств. К чему это должно привести рано или поздно - очевидно, сколько не прячь голову в песок. Русские, постепенно уменьшаясь числом, перестанут быть титульной нацией, основой и связующим звеном между другими национальностями, живущими в России.

Не пора ли говорить о приближении второго русского креста - когда численность титульного населения сравняется с числом представителей всех остальных этносов. Первый русский крест, напомним, пришелся на 1991 год, когда нисходящая кривая рождаемости пересеклась с восходящей линией смертности. Тогда численность населения стала уменьшаться (не считая завоза мигрантов). Этот процесс продолжается на протяжении всех прошедших 30 лет, за исключением короткого периода в 2013-2015 годах.

ПРОБЛЕМА-2085

Когда же может наступить для России этот этнический переход? К сожалению, Росстат не ведет постоянного учета национального состава. Он определяется во время переписи, но многие ученые называют такой подход необъективным. Например, известный демограф Игорь Белобородов сопоставив результаты переписи 2010 года с данными о денежных переводах из России в Китай и страны СНГ, пришел к выводу о значительном занижении числа представителей этих стран (и соответственно национальностей) в России. Кем они себя называли — одним переписчикам известно.

Но обопремся на официальные данные. По данным последней переписи русских было 111 млн (77,7%). По сравнению с предыдущей переписью 2002 года численность русских уменьшилась почти на 5 млн в то время как общая численность населения снизилась только на 1,8 млн. То есть за восемь лет на 3,2 млн выросла численность нетитульных наций. Несложно посчитать, что при таких темпах замещения русских паритет будет достигнут примерно к 2085 году. Понятно, что в реальности темпы убыли населения не могут быть одинаковыми - на это влияют как общественные настроения и экономическое благополучие, так и внешние события, вроде войн или пандемий.

Можно сделать и еще один вариант расчета. Выберем 10 регионов с наиболее высокой долей русских (см. графику). И предположим, что все происходящие там демографические процессы повторяются среди русских в других регионах. По данным за 2019 год, естественная убыль населения в русских регионах составляла от 4,5 до 7,5 на 1000 населения. Для сравнения в Ингушетии - естественный прирост 12,8 на тысячу населения, в Чечне - 14,7, в Дагестане - 10.

При сохранении этих тенденций русских через 67 лет останется 73,2 млн, то есть примерно половина от нынешнего населения. За это же время, к примеру, только число чеченцев вырастет с нынешних 1,6 млн до 4,25 млн человек, то есть в два с половиной раза

Наш прогноз близок к результатам некоторых ученых. Например, бывший директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский (в начале этого года он умер от ковида) рассчитал, что для того, чтобы обеспечить численность населения России на уровне 144 млн человек (столько нужно для устойчивой работы экономики страны), уже в 2075 году доля мигрантов и их потомков должна превысить 50%. Правда, ранее в интервью «КП» он отмечал, что русские к этому времени не выйдут в меньшинство, поскольку пополнятся за счет потомков мигрантов — многие из них ассимилируются и будут считать себя русскими.

Начиная с 2016-го, с каждым годом население России убывает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов подтвердил «КП», что при нынешнем коэффициенте рождаемости 1,5 ребенка на одну женщину, к концу столетия русских будет не более 70 млн, и они могут оказаться в меньшинстве.

ПРИДЕТСЯ СПАСАТЬ КИРИЛЛИЦУ?

Что это будет за страна - задуматься об этом пору уже сейчас. Появились исследования, в которых связывают «черный взрыв» под лозунгом Black Lives Matter в Америке с простым арифметическим фактом: белые перестали быть в США большинством. Не грозит ли и нам что-то похожее?

- Тренд на убыль населения, по сути на вымирания русских, действительно существует, - сказал «КП» Юрий Крупнов. - Это может привести к этнодемографическому замещению русских, прежде всего, мигрантами из стран СНГ, а также из дальнего зарубежья, например, Китая.

Самое опасное, на взгляд эксперта, то, что пребывание в процессе вымирания будет восприниматься как норма.

- Носители коренной культуры будут постепенно маргинализироваться, - продолжает Крупнов. - Отношение к ним со стороны потомков мигрантов будет покровительственно-снисходительное. Кто такие русские? Да, был когда-то великий народ, но сейчас вымирают, не могут нормально воспроизводить потомство, в семьях по одному ребенку, да и то не у всех. Обижать не будем, но и ответственную работу не доверим. Русским трудно будет найти место в управленческом аппарате, в предпринимательской среде.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Фото: Георгий НИКАНОРОВ

При столь пессимистичных раскладах, не исключены гонения на русский язык и кириллицу, как это было в бывших советских республиках.

- Русский язык станет сначала не единственным, а потом и не главным в школе, - продолжает эксперт. - Возможен переход на латиницу. Начнется переписывание истории. Например, страницы освоения Сибири могут быть поданы как колонизация, а татаро-монгольское иго — как светлый период разумного управления.

Первые ласточки уже полетели. Достаточно вспомнить скандальную историю, когда русский казаз Ермак Тимофеевич под давлением местных этнонационалистов был признан недостойным того, чтобы его именем назывался аэропорт Тобольск.

НОВЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД НАД НАПОЛЕОНОМ

- В той стране, где русские перестанут представлять большинство, неприкосновенность границ будет зависеть не от воли ее жителей, а от воли соседей, - сказал «КП» научный руководитель Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - Будет им выгодно, чтобы Россия была - она будет. А нет, то не будет. Потому что не будет единой сплоченной нации, которая в случае угрозы сможет отстоять свою территорию. Это будет лоскутное одеяло, а не страна. Остатки вымирающего русского этноса, растущая группа кавказских народов, потомки мигрантов из Средней Азии и китайцы — какая между ними может быть общность?

Некоторые демографы убеждены, что потомки мигрантов ассимилируются в России, с годами они станут русскими по духу, пусть и с более смуглой кожей и другим разрезом глаз. Такой опыт у России есть — взять хотя бы народы Сибири или живущих здесь представителей еврейского, армянского и других этносов, которые давно считают себя русскими — и по языку и по культуре.

- Считать, что нынешние мигранты ассимилируются - это заблуждение, - не согласен Делягин. - Есть определенная интенсивность притока мигрантов для естественной и безболезненной ассимиляции. Если она превышена, то никакой ассимиляции не наступает. Посмотрите на разносчиков еды, разъезжающих по Москве на велосипедах. Вы уверены, что они чувствуют себя наследниками побед над Наполеоном?

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению экономиста, как только русские станут меньшинством, процесс снижения их численности понесется с еще большей скоростью — за счет детей от смешанных браков.

- Будет тот же сценарий, что, например, в Казахстане, - говорит эксперт. - Когда республика была в составе СССР, там подавляющее большинство составляли русские. Но как только СССР распался, очень быстро большинством стали казахи. Не потому что русских повыгоняли, и стремительно увеличилось коренное население. Просто дети смешанных браков, которые раньше считали себя русскими, переосмыслили самоидентификацию и стали считать себя казахами. Не из-за корысти. А потому что русские стали подавляемой группой. А находиться в такой группе никому не хочется.

КРОВЬ И ДУША

Впрочем, некоторые эксперты призывают не сгущать краски. Миграция в России все-таки отличается от той, что приводит к тяжелым последствиям в Европе. Наши гастарбайтеры — это жители постсоветского пространства, некоторые и сами успели пожить при СССР. Русский язык и русская культура им достаточно знакомы.

По данным исследования «Интеграция мигрантов второго поколения в возрасте 18-35 лет в России», которое проводил с коллегами демограф из РАНХиГС Евгений Варшавер, дети приезжих настроены на дружелюбные отношения с местным населением, причем выходцы из Средней Азии — в большей степени, чем потомки приехавших с Кавказа.

Действует и общий для многих мигрантов принцип — они перенимают обычаи той страны, куда приезжают. В исследовании отмечается, что более 20% мигрантов второго поколения отходит от консервативной позиции семьи.

А на вопрос кем себя ощущает потомок мигрантов, следовали такие ответы: «армянка с русским сердцем», «армянский сын русского народа», «черный русский» (азербайджанец), «по крови киргиз, в душе русский».

«Мигранты второго поколения привязаны как к России, так и к стране происхождения родителей, а также для них важна принадлежность к их этнической категории, - говорится в исследовании. - Все эти идентичности успешно сосуществуют в головах мигрантов второго поколения и не конфликтуют. Таким образом, можно говорить об успешной интеграции, более того, российская ситуация является одной из наиболее успешных в мире».

Комментарий эксперта

«Мы можем повторить судьбу древних римлян»

- Самый неблагоприятный сценарий — это распространение в нашей стране западной моды на чайлд-фри (отказ от рождения детей - прим. ред.), — сказал «КП» профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. — Потому что одно дело, когда рождаемость сокращается и совсем другое, когда она вовсе прекращается. Сейчас становится все больше людей, которые вообще не хотят иметь детей. У нас рождаемость снижается не только за счет откладывания или отказа от рождения вторых и последующих детей, как это было в советское время, но и за счет длительного откладывания или даже отказа от рождения первенцев. Это показывает, что идея чайлд-фри и у нас набирает обороты. Это очень печально. Потому что ведет к вымиранию народа, у которого создание семьи с детьми не считается обязательным. Это может произойти в течение нескольких веков. Но на самом деле история не отпустит такому народу столько времени, поскольку задолго до того, как он вымрет естественным путем, его территория неизбежно будет заселена выходцами из других стран, в которых крепче сохранились семейные устои. А остатки коренного населения будут ассимилированы мигрантами. Не коренное население ассимилирует мигрантов, на что у нас надеются, а наоборот. Так было, например, полторы тысячи лет назад, когда германские племена растворили остатки древних римлян в своей среде.

Противопоставить этому можно только возрождение семейных ценностей. Представления о том, что состоять в браке и иметь детей, причем не одного, а несколько должен каждый нормальный человек. Государство должно всячески бороться за сохранение семьи — у нас слишком просто развестись. Был когда-то в школе предмет - этика и психология семейной жизни, не мешало бы его в каком-то виде восстановить.

А для повышения рождаемости хорошо бы сформировать в стране такое общественное мнение, что в семье должны быть дети разного пола. И тогда на одном ребенке никто не остановится, а потом по теории вероятности в половине семей должен будет появиться как минимум третий. Это дало бы порядочное повышении рождаемости.

Наглядно. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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