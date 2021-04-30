Лопата вместо гантелей

Дачные работы - интенсивные физические нагрузки, но заменить спортзал, в котором мы методично прорабатываем разные группы мышц, они не могут. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Перекопка земли

Задействовано большое количество самых разных мышц. Работают спина, руки, ноги. В спортивном зале этому соответствовали бы: выпады вперед, поднимание гантелей, наклоны, скручивания, подъем туловища из положения лежа.

У человека среднего веса сгорает около 320 ккал за час.

Чем улучшит фигуру: подтянутся мышцы рук, живот, задняя поверхность бедра.

Что учесть: из-за большой нагрузки на спину и поясницу, если у вас проблемы с позвоночником, доверьте эту дачную работу кому-то другому или технике. Иначе проблем со здоровьем не избежать. Особенно если грунт, что называется, тяжелый.

Посадка рассады

Это, по сути, сплошные приседания и наклоны. Работают мышцы ног, спины (поясничный отдел позвоночника), предплечья. У человека среднего веса сгорает около 240 ккал за час.

Чем улучшит фигуру: преображается пятая точка, улучшается форма бедра - уходят лишние сантиметры; подтягиваются брыли на руках.

Что учесть: при проблемах с суставами, поясницей не стоит приседать глубоко. Безопаснее сажать лук или выпалывать сорняки не на корточках, а вставая коленями на специальную подставку.

Стрижка газонов

Как только потеплеет, трава бурно пойдет в рост, и ее придется косить. Если вы делаете это с помощью ручного триммера, работает огромное количество мышц: предплечья, плечевой пояс, спина, прямая и косая мышцы живота, ноги и т. д. У человека среднего веса сгорает почти 500 ккал за час.

Чем улучшит фигуру: подтягивается живот, подчеркивается талия, разворачиваются плечи, становится заметен рельеф мышц на руках, улучшается осанка.

Что учесть: людям с больным позвоночником вместо ручного триммера безопаснее пользоваться газонокосилкой-тележкой. При ее использовании сжигается около 220 ккал за час, зато спина страдает меньше.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Вскопал грядку - пропускай зарядку?

Несмотря на то что дачные работы - интенсивные физические нагрузки, заменить спортзал, в котором мы методично прорабатываем разные группы мышц, они не могут.

- Самая большая проблема дачников - увлеченность. Вгрызаешься в грядку - и работаешь в одной и той же позе несколько часов подряд, - объяснила нам невролог, врач-кинезитерапевт Ольга Монахова. - В первую очередь страдают мышцы поясницы и связки тазобедренных суставов. Очень важно вовремя делать перерывы. Раз в полчаса остановитесь, глубоко вздохните и прогнитесь назад, потом вперед, чтобы мышцы не оставались в одном положении слишком долго. Встряхните руками, потянитесь. Раз в час-полтора остановитесь и минут 10 - 15 полежите на чем-нибудь твердом. Это поможет расслабиться всем мышцам, в том числе и ног-рук.

А что делать, если все же перетрудились?

Бывает, что войдя в раж, не успеваешь вовремя остановиться. Глядь, уже и отмахал лопатой часа три-четыре. Спина болит, и ноги гудят.

Самая распространенная ошибка - намазаться согревающей мазью или приложить грелку.

- В корне неверно: такие процедуры только усугубят боль и вызовут еще больший отек мышц, - не забывает напоминать д. м. н., врач-кинезитерапевт, популярный ведущий Сергей Бубновский. - По сути, боль в спине и суставах из разряда травматических, и вызывает ее резкий приток крови к мышцам, отвыкшим за зиму от такого «внимания».

Приложите буквально на минуту резиновый пузырь (грелку) или бутылку со льдом (пакет с заморозкой из холодильника) и чуть-чуть покатайте по больному месту. Это снимет отек и облегчит боль. Главное - не переусердствуйте с охлаждением.