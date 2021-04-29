"Была парализована, мне оставалось полчаса": врачи еле откачали Марию Кожевникову

Мария Кожевникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Кожевникова успешно совмещает карьеру и материнство. Актриса воспитывает троих детей - Ивана, Максима и Василия. Однажды старший сын буквально спас ей жизнь.

Мария Кожевникова впервые рассказала о том, как чуть не умерла. При этом рядом с актрисой был отец ее отпрысков Евгений Васильев. Все семейство снимало дачу в Тверской области. Мария и Евгений ночевали в отдельном домике. А старший сын Ваня с бабушкой - в другом.

Ни свет, ни заря ребенок проснулся и пожаловался бабушке на боли в животике. Они были такие сильные, что бабушка своими силами справиться не смогла. Мальчик звал маму.

Сама Кожевникова за несколько часов до этого почувствовала себя плохо. "Перед сном мне было нехорошо - как будто пыльным мешком по голове ударили. В шесть утра Ваня устроил истерику и настоял на том, чтобы нас разбудили. В этот момент я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок", - цитируют актрису 7 Дней.

По ее словам, она "буквально чувствовала, что душа уже улетела". В итоге ей вызвали "скорую". "Приехала бабушка лет 80, все, что у нее было, - это стетоскоп и тонометр. Она даже диагноз не могла поставить и ушла", - с ужасом вспоминает артистка.

Возлюбленный стал бить ее по щекам, чтобы она пришла в себя. Вызвали платные "скорые". Приехавшие врачи поставили ей капельницы. Оказывается, в доме произошла утечка газа из котла. Интоксикация была настолько сильная, что актриса могла умереть. "По словам врачей, мне оставалось полчаса, максимум час. Мы просто бы не проснулись. До сих пор прихожу в себя... Меня спас мой сын Ваня… Теперь я точно знаю, что дети - ангелы и через них говорит Бог. Это был знак свыше: меня «оставили», чтобы я воспитала своих детей", - уверена Мария.

Стоит отметить, что избранник Кожевниковой держится в тени своей звездной супруги. Евгений - редкий гость на светских вечеринках. Он занимается серьезным бизнесом. Актриса счастлива с любимым вот уже 10 лет. И хотя они официально не расписаны, но обвенчались в одном из соборов Ниццы. После красивой церемонии актриса стала называть своего избранника мужем. Мария уверяет: отсутствие штампа в паспорте никак не мешает ей чувствовать себя счастливой рядом с Евгением.