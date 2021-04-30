Первые 100 дней Байдена: Как новый президент США изменил свою страну и ее отношения с Россией

Сегодня целых 100 дней, как в Белом доме находится 46-ой президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Никто не может толком объяснить, откуда взялась традиция подводить первые итоги руководства огромным государством или маленькой компанией в канун 100-го дня пребывания нового главы у власти, но мир ей свято следует. Более того, даже президенты США берут на эти первые 100 дней повышенные обязательства, которые всеми силами пытаются выполнить.

Сегодня целых 100 дней, как в Белом доме находится 46-ой президент США Джо Байден, много чего наобещавший и на эти сто дней, и на весь 4-летный срок своего президентства.

Главную и единодушную оценку началу президентского срока Байдена дала BBC, назвав его «скучным». Хотя скуку журналистам навеивает почти нулевая активность Байдена в плане общения с прессой – никаких тебе скандальных твитов и всего лишь одна короткая пресс-конференция.

И все же за первые три месяца администрация Байдена успела немало, начав, разумеется, с пересмотра политики предшественников.

Еще не успев переехать в Белый дом, Байден вернул США в ряд международных организаций, включая ВОЗ и Парижское соглашение по климату, и пообещал пересмотреть ограничения на иммиграцию в США, введенные Трампом.

Он также резко сменил тональность на переговорах США с Китаем, Ираном и Афганистаном, подписал решение о полном выводе войск из Афганистана и стал более любезным с союзниками, входящими в НАТО и ЕС.

А вот с нашей страной Байден попытался было не церемониться, введя новые санкции и используя недипломатическую риторику в отношении президента России. Но, наткнувшись на критику и ответные меры, попытался эту риторику сменить и даже инициировать встречу с Владимиром Путиным.

Но пока эксперты не видят перспектив улучшения американо-российских отношений.

- Можно говорить о наступлении нового этапа ухудшения отношений России и США. Среди последствий этого я бы назвал сближение РФ с КНР, более жесткую позицию Москвы по Сирии, иранской ядерной сделки и другим вопросам, - говорит программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Несомненным достижением новой американской администрации стали ее успехи в деле борьбы с пандемией COVID-19. Во всех ее проявлениях – санитарно-эпидемиологических и экономических. Уровень вакцинации населения идет с опережением (показатели смертности резко снизились), а разработанный план экономической помощи населению и бизнесу принят на ура (уровень безработицы постепенно снижается, а фондовый рынок уверенно растет).

План спасения экономики поддержали даже самые консервативные финансовые аналитики.

- Пакет стимулов – мощный. Особое внимание в нем уделяется простым гражданам, а также усилению инфраструктуры». – пишет старший аналитик компании Wolters Kluwer Барбара О`Делл.

Но и она уверена, что главные трудности – впереди: чуть ли не половина населения не желает вакцинироваться в принципе, а заложенные в плане спасения экономики рекордные $1,7 триллионов нужно где-то взять.

В Белом доме, несомненно, с облегчением выдохнули, узнав о решении жюри присяжных признать виновным по всем статьям обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, теперь уже официально ставшим виновником гибели Джорджа Флойда. На некоторое время оно убережет Америку от массовых протестов не то сторонников расового равноправия, не то сторонников беззаботной жизни за счет государства и белых, именуемых себя движением «Жизни черных важны». Но продолжающаяся череда инцидентов с применением оружия в США, имеющегося как в распоряжении полицейских, так и обычных граждан, обеспечивают постоянные риски новых социальных взрывов.

Чего никто вообще не может понять – так это пассивности новой администрации в деле разрешения кризиса, возникшего на южной границе Штатов. Ее кинулись нелегально «покорять» тысячи мигрантов из соседних стран. Границу уже незаконно пересекли более 80 тыс. человек. Еще порядка 200 тыс. мигрантов находятся на мексиканской территории.

Опрос, проведенный Associated Press, показал, что позитивный настрой населения по отношению к деятельности Байдена на посту президента, полностью перечеркнут его нежеланием решать иммиграционный кризис – 67% респондентов не одобрили отсутствие его усилий на этом направлении.

В Белом доме решили: зачем-то прекратить строительство защитной стены, назначить вице-президента Камалу Харрис ответственной за ситуацию, запретить журналистам поездки в центры приема нелегалов. Харрис на границу до сих пор так и не съездила, а с мексиканским президентом намерена переговорить в режиме онлайн лишь в первой декаде мая.

Вообще же активность мадам вице-президента поражает. Обычно в США второе лицо государства не несет какого-либо бремени политической и иной ответственности и, в основном, выполняет формальные функции. Рабочие графики Харрис поражают видавших виды журналистов, аккредитованных при Белом доме: и сама вице-президент, и ее супруг ведут чрезвычайно активный образ жизни – непрекращающаяся череда встреч, переговоров, приемов, поездок по стране. Джо и Джилл Байдены на их фоне уже выглядят сошедшими с дистанции.

В учебниках истории 100-дневный срок упоминается в одном приветственном обращении: префект департамента Сены обратился к французскому императору Людовику XVIII. «Сто дней миновало, как Ваше величество было вынуждено покинуть свою столицу посреди слез и стенаний ваших подданных». «Ста днями» и стали называть период французской истории между произошедшим в марте 1815 года возвращением к власти в стране Наполеона I и роспуском правительственной комиссии, отвечавшей за исполнительную власть после его отречения.

Конечно же, никто не ждет отречения Байдена от своего поста. Тем более, что он свой первый стодневный вираж сумел преодолеть без особых потерь и особых побед. Но сколько таких виражей 78-летний глава государства сможет преодолеть без того, чтобы передать эстафету Камале Харрис?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Россия составляет список недружественных стран, и кто туда попадет

Министерство иностранных дел готовится представить документ (подробности)