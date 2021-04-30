«Муж хочет отобрать дом и две квартиры!»: как Любовь Успенская борется в суде за имущество

Любовь Успенская Фото: Instagram.com

Адвокаты 67-летней Любови Успенской и сама певица с конца прошлого года в судах сражаются за имущество артистки. Иск заявил муж звезды Александр Плаксин. Супруг певицы подал иск, где заявил претензии на «совместно нажитое» в браке имущество. По закону имущество, приобретенное в браке, делится пополам между супругами. Это если не было брачного договора, а его у супругов не было. Однако адвокаты певицы Успенской считают, что в этом процессе иная ситуация. Есть доказательства, что все имущество куплено на деньги Любови Успенской. Александр Плаксин не работал. К примеру, квартиры муж звезды покупал сам, но на деньги, выданные Любовью. Певица постоянно работала и у нее не было времени заключать сделки, а супругу она тогда доверяла. Что же делят в суде?

Люба на фоне своего особняка Фото: Instagram.com

Певица Любовь Успенская с мужем Александром Плаксиным не живет почти десять лет. Однако официально развод не оформлен. Пара расписалась 34 года назад в Лас-Вегасе. Через два года после регистрации брака родилась дочь Татьяна Плаксина – ей сейчас 31 год. Татьяна с 2021 года проживает с матерью в ее загородном подмосковном доме. В конце прошлого года Александр Плаксин заявил в суд иск о разделе совместно нажитого имущества. Он хочет получить половину недвижимости, которой владеет Успенская. Это – апартаменты в Лос-Анджелесе, квартира в Москве и шикарный особняк в Подмосковье, где сейчас живет певица с дочкой. Если дом звезда покупала сама, то приобретение квартир в свое время доверяла мужу из-за занятости — но деньги на покупку (полную сумму) давала Любовь.

Дочь певицы разбирает картины в своей комнате. Фото: Первый канал

Успенская делиться не хочет. «Люба всю жизнь трудилась и содержала семью. Ее муж не работал, не помогал. А теперь хочет отобрать часть заработанного женой. Их дочери была необходима операция после аварии, лечение – все оплачивала Люба. Сейчас через суд он хочет получить половину – это несправедливо, конечно!», - рассказал kp.ru коллега певицы.

Певица на кухне, где проводит много времени. Фото: Первый канал

Плаксин хочет половину стоимости недвижимости – деньгами. Певица платить не хочет – муж не работал, в покупке имущества не участвовал. Судебные баталии продолжаются.

Певица у входа в гардеробную с умным замком. Фото: Первый канал

Совместно-нажитое имущество в браке Л.Успенской и А.Плаксина:

- Особняк на Новорижском шоссе площадью свыше тысячи квадратных метров Любовь Успенская купила у застройщиков. Потом сделала ремонт «под себя» за огромные деньги. В доме 16 комнат. К примеру, бытовая техника на заказ из Германии. В этом элитном поселке дома такой площадью стоят почти 100 млн. руб.

Певица на раскладном диване в гардеробной. Фото: Первый канал

- Квартира в Лос-Анджелесе в элитном районе.

- Квартира в Москве в районе метро «Сокол».

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