Сидел за побои, бросил троих детей: вскрылось темное прошлое «лжесвидетеля» Михаила Ефремова

Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда во время оглашения приговора. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде сегодня жарко: спустя почти восемь месяцев с момента вынесения приговора Михаилу Ефремову судят троих «лжесвидетелей», которые якобы были очевидцами той роковой аварии и видели, что за рулём актерского джипа сидел другой человек. Три дела, три судьи: финальные слушания назначили на одно и то же время, заставив прессу разрываться между заседаниями. Впрочем, все три дела оказались похожими. По крайней мере, для всех подсудимых обвинение затребовало одно и то же наказание: почти два года исправительных работ.

Сегодня на прениях сторон по делу Андрея Гаева - грузчика, который 8 июня прошлого года якобы гулял с другом по Садовому кольцу и видел момент аварии, выступал тот же прокурор, что и на слушании его товарища - «лжесвидетеля» Александра Кобца. Обвинитель почти слово в слово повторил свою речь с предыдущего заседания. Гаев, мол, извратил правду, вывернув ее наизнанку и пытаясь тем самым помочь Ефремову избежать уголовного наказания. Не забыл прокурор и о самолюбии, которое подсудимый вдоволь потешил, выступая в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

- Гаев неоднократно привлекался к административной ответственности, а кроме того, отбывал срок за побои, - отметил гособвинитель. - Прошу суд учесть характеристику личности Гаева из мест лишения свободы: во время отбывания наказания к работе, учебе и массовым мероприятиям осуждённый не проявлял интереса, от трудовых обязанностей регулярно увиливал. Ленивый, медленный, доверчивый, не способен противостоять соблазнам, цели в жизни отсутствуют. Также обвиняемый лишён родительских прав, однако, является отцом троих дочерей, две из которых несовершеннолетние. Алиментами он пренебрегает.

Наказание для этого «лжесвидетеля» прокурор запросил такое же, как и в двух других случаях: 1 год и 10 месяцев исправительных работ (с удержанием 20% зарплаты в государственную казну).

Рассмотрение дел свидетелей, давших, предположительно, ложные показания на процессе о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Фото: пресс-служба Пресненского районного суда столицы.

Сам обвиняемый в прениях выступать не пожелал и переложил эту обязанность на своего адвоката. Защитник делала упор на зыбкости доказательств следствия, а ещё подробно остановилась на телефонных номерах своего доверителя, ведь биллинг показал, что Гаева в момент ДТП не было на Садовом кольце. Оказалось, что прошлым летом у «лжесвидетеля» было одновременно четыре симки, которые он приобрёл где-то в переходе, не показывая паспорт. А ещё в какой-то момент Гаев не смог уследить за всеми своими телефонами и, как назло, начал их терять. Так, мол, и получилась путаница с биллингом.

- Ваша честь, свою вину я не признаю, - заявил Гаев в последнем слове. - Следствие не собрало видеозаписи моих передвижений в тот день. Считаю, что мой интерес в даче ложных показаний не доказан. Какой смысл мне врать..?

Приговор Андрею Гаеву огласят сегодня в 16.30 - это будет последний аккорд громкого дела. Судьба другого «лжесвидетеля» Тевана Бадасяна уже решена: суд признал его виновным и приговорил к одному году работ с удержанием 10% дохода. А в 16.00 будет объявлен приговор Александру Кобцу.

Однако, сами обвиняемые не слишком напуганы грядущим решением Фемиды, а предложенное прокурором наказание между собой обсуждают с шутками: «Добро пожаловать в ряды трудящихся!». А вот с прессой товарищи осторожны.

- Не буду я вам интервью давать, все равно вы все врете, - заявил kp.ru Александр Кобец. - Сегодня кто-то написал, что я судим за истязания. Где правда? У меня вообще-то статья «мошенничество»!

Между тем, адвокат Тевана Бадасяна сообщила kp.ru, что приговор будет обжалован.

- Будем подавать апелляцию. Мой доверитель не может работать по состоянию здоровья, - рассказала Анастасия Бухрякова.

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