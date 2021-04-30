Кличко заплатит всем: фашистам, ветеранам Великой Отечественной, "героям АТО и героям Майдана"

Виталий Кличко распустил городскую мошну Фото: EAST NEWS

Накануне Дня памяти и примирения (так теперь на Украине называют День Победы – прим.корр.) городской голова Киева Виталий Кличко распустил городскую мошну. И решил оказать материальную помощь всем. Вообще всем:

- В этом году выплаты получат более 81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и некоторые другие категории граждан. Мы продолжим поддерживать наших защитников – пообещал Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Виталий Кличко, еще со времен Майдана, известен своими искрометными афоризмами и нестандартными управленческими решениями. Поставленные задачи Виталий Кличко, как бывший боксер, всегда понимает буквально – вырубить противника любой ценой и не нарушая правил. Есть День памяти и примирения, значит, мэрия Киева должна охватить любовью и заботой все категории граждан. Даже, если эти граждане, ментально, по разные стороны линии фронта. Но Виталия Кличко это совершенно не смущает. Вчера городской голова Киева разрешает марш памяти дивизии СС «Галичина», чьи участники мечтают повторить это мероприятие в Москве. Благо, часть манифестантов в 2014 и провернули то, что сейчас на Украине называют культурно – Революция достоинства.

Сегодня же, Виталий Кличко, отсыпает «праздничных» грошей ветеранам Красной Армии, которые и защищали Москву, в том числе и от дивизии СС «Галичина», даже если она непосредственно на столицу СССР не наступала. В постмодернистском сознании Кличко, искалеченном множественными спортивным травмами, горсть гривен должна обязательно примирить всех этих людей – ветеранов АТО, истребляющих «вату», «колорадов» и «сепаров», ветеранов Майдана, ветеранов ОУН-УПА* и Красной Армии. Не примирит, лишь вызовет массу вопросов, совершенно не нужных нынешним украинским властям, которые окончательно запутались в истории своей мифической, никогда не существовавшей Великой Украины.

В свое время, по другому поводу, Кличко выдал гениальный афоризм подходящий и к этой истории: «Если шарик лопнул, его уже не надуешь. Вернее, надуешь, но другой».

*ОУН УПА - организация, деятельность которой запрещена в РФ