Александр Митичкин, бывший главный врач больницы им. Ф.И. Иноземцева: «Будущее медицины – сочетание технологий и гуманного отношения к пациенту»

Александр Митичкин, бывший главный врач больницы им. Ф.И. Иноземцева. Фото: пресс-служба больницы больницы им. Ф.И. Иноземцева.

На этой неделе внимание страны привлек громкий скандал в известной московской клинике – больнице им. Ф.И. Иноземцева, где медицинские сестры грубо обошлись с пожилой пациенткой. Главврач больницы, хирург высшей категории Александр Митичкин взял ответственность за инцидент на себя, принес извинения пациентке и покинул должность.

МУЖСКОЙ ПОСТУПОК

«За 40 лет моей работы врачом, 15 лет из которых главным врачом, такой случай произошел впервые. От имени всего коллектива, 1500 сотрудников, я принес извинения пациентке и родным и принял решение оставить должность главного врача клиники», - сообщил бывший главврач больницы им. Ф.И. Иноземцева.

Новость об увольнении Александра Митичкина прошла практически незамеченной на фоне ситуации, которая складывается с пандемией коронавируса. В России картина заболеваемости достаточно стабильная: 30 апреля выявлен 8 731 новый случай заражения коронавирусом. В Москве фиксируется от 1840 до 3215 заболевших в последние дни. Но в Европе бушует третья волна пандемии (судя по оценкам экспертов – самая жесткая по сравнению с предыдущими). Кажется, что у нас для беспокойства причин пока нет, но лучше не рисковать. Именно поэтому майские праздники – первые 10 дней месяца – в России объявлены нерабочими.

Александр Митичкин поступил как ответственный руководитель, по-мужски. В конце концов именно он в ответе за работу сотрудников, которые трудятся в клинике. Однако если детальнее изучить события последних лет в больнице им. Ф.И. Иноземцева, то складывается ощущение, что грамотный управленец и успешный хирург стал заложником неэтичного поведения своих подчиненных.

Фото: пресс-служба больницы больницы им. Ф.И. Иноземцева.

СМЕРТНОСТЬ УПАЛА С 12 ДО 2%

В московскую больницу №36, ныне им. Ф.И. Иноземцева, Александр Митичкин пришел в 2012 году. Состояние лечебного учреждения было критическим: на всю больницу был один старый аппарат МРТ 1987 года, томографов не было, нецифровые рентгены, эндоскопия ограниченная. Благодаря бюджетному финансированию Москвы за 12 лет больница расширилась до 1000 коек, используются два аппарата МРТ, четыре компьютерных томографа, два ангиографа, современнейшее рентген оборудование. Все отделения имеют полную диагностическую базу. Сократилось время оказания услуг и нагрузка на врачей. Больница вошла в инсультную сеть, проводит срочные операции по тромбам и сосудам.

«Выросла квалификация персонала, внедрены информационных технологий. Пока везут больного на «скорой», мы уже знаем его медицинские данные, особенности болезни и готовим лечение, - отмечает бывший главврач. - Произошла модернизация лабораторного дела. Хирурги раньше стояли с молотками, а теперь работают с микроскопом сразу у томографа, появилась щадящая хирургия позвоночника, головного мозга. Внедрение высокотехнологичной помощи на этапе приема больного, сразу при поступлении больного в больницу. С 12% до 2% снизили летальность в больнице. Сократилось время пребывания пациентов».

Больница им. Ф.И. Иноземцева вошла в систему медицины катастроф: здесь один из лучших в Москве ожоговых центров, сочетание редких профилей – лицевая травма, лечение зрения, ЛОР. Врачи одной из старейших российских больниц ежегодно ставят на ноги 70 тысяч пациентов с самыми разными диагнозами (а когда-то было всего 30 тысяч!). Самых тяжелых часто переводят сюда из других медучреждений.

Фото: пресс-служба больницы больницы им. Ф.И. Иноземцева.

ВИНОВНЫЕ ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ

Год назад Александр Митичкин возглавил временный госпиталь для больных коронавирусом в Сокольниках. Отделение на тысячу коек открыли за 35 дней. Персонал здесь внимательно следит за здоровьем каждого пациента, которым помимо лечения назначают и обязательный курс реабилитации. За организацию медицинской помощи при ковиде Александр Евгеньевич и ряд его подчиненных были награждены правительственными наградами: сейчас в больнице пять кавалеров ордена Пирогова и шесть кавалеров ордена Св Луки.

Какой будет медицина через 10 лет?

«Она совершит колоссальный рывок. Главное – и я вижу это в решениях государства – донести уровень московской медицины до регионов. У нас огромный потенциал, и главное обеспечить технологическую базу на местах. Вакцинация – пример того как эффективно и быстро работает наша система здравоохранения, сообщил Александр Митичкин. - Но говоря о будущем, о современных медицинских технологиях, нельзя забывать о гуманном отношении к пациенту. Нам нужны и важны неравнодушные врачи и медсестры. Я очень тяжело и близко к сердцу воспринял произошедшее в отделении терапии.Надеюсь, народ поймёт и простит, так как хочется дальше приносить пользу людям».

Персонал городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева поддерживает своего теперь уже бывшего руководителя и извиняется перед пациенткой за некорректное поведение медсестер. В больнице проходит внутренняя проверка — виновные уже отстранены от работы.

Фото: пресс-служба больницы больницы им. Ф.И. Иноземцева.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Митичкин - доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, руководил больницей им. Ф.И.Иноземцева с февраля 2012 года. Уроженец Санкт-Петербурга. В 1983 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт по специальности «хирург». Был заместителем главного врача Дорожной клинической больницы им. Н.А.Семашко на ст. Люблино, затем шесть лет возглавлял эту больницу. Награжден орденом Пирогова и почетными грамотами.