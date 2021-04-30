Кураторы групп в колледжах и ПТУ получат доплаты, а школах сократят количество контрольных

На итоговой коллегии Минпросвещения подвели итоги минувшего года и рассказали о новшествах и планах в сфере образования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мероприятии участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, детский омбудсмен Анна Кузнецова и другие. Приводим самые яркие тезисы.

О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Несмотря на то, что мы работали в дистанционном формате в прошлом году, Российская Федерация улучшила свои показатели, которые касаются вхождения России в число 10 ведущих стран мира по общему образованию. Ожидали 14-е место, но «удалось улучшить показатель».

О ПЕДАГОГАХ

Средний возраст педагогов – 45 лет, молодых – всего 5,8%, и за последние годы статистика существенно не менялась. Потребность в кадрах – около 30 тысяч учителей в год. Особенно не хватает математиков, физиков и учителей иностранного языка.

С 1 сентября прошлого года доплату в 5 тысяч рублей за классное руководство получают 800 тысяч учителей. Такие же доплаты со следующего учебного года станут получать и кураторы учебных групп колледжей и ПТУ.

В школах особенно не хватает математиков, физиков и учителей иностранного языка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ

Бесплатное горячее питание получают младшеклассники практически всех школ страны. Теперь необходимо выстраивать систему контроля качества, к которой также привлекут родителей.

О СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

27 тысяч сельских школ до 2024 года обеспечат современным оборудованием, в частности, для преподавания предметов естественно-научного цикла. Чтобы ребенок в городе или селе получал качественное образование, а у педагогов были достойные условия для работы.

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Шесть миллионов школьников планируют оздоровить этим летом. В этом году Роспотребнадзор разрешил 75% заполняемость детских лагерей.

Шесть миллионов школьников планируют оздоровить этим летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ

С этого года всероссийские проверочные работы (ВПР) проводят по индивидуальному графику и уникальным вариантам контрольных измерительных материалов, формируемым автоматически из банка заданий ВПР. Утечки исключены. Для оптимизации проведения различных контрольных и проверочных работ (их чересчур много) создана специальная рабочая группа, которая к августу 2021 года выработает общие подходы.

О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Одобрена новая концепция развития системы среднего профессионального образования. Одно из направлений – синхронизация программ подготовки специалистов и программ развития регионов, запросов рынка труда, чтобы каждый выпускник колледжа мог сразу трудоустроиться. Треть обучающих программ не соответствуют реалиям - их корректировку завершат к сентябрю. Также собираются сократить сроки обучения по ряду специальностей с четырех до двух лет.

О САДИКАХ

Есть проблема с местами в садиках возле дома. Нередко коммерческие организации строят новые жилые комплексы или микрорайоны, забывая об инфраструктурных объектах. Теперь городские комиссии обяжут не принимать новые дома, пока не построят сад, школу и пр.

Есть проблема с местами в садиках возле дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

О КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ

По данным Росстатата, их количество сократилось на 10% за три года, стало меньше детей и педагогов. А ведь дополнительное образование помогает, в частности, реализоваться творчески детям с не очень хорошей успеваемостью.

О ДЕТЯХ С ОВЗ

В обычных классах ребят с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) стало больше. Но нужно позаботиться о пандусах и прочих необходимых условиях обучения, питании и специальной подготовке педагогов.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Его усилят. С 1 сентября в 10 пилотных регионах у директоров школ появятся советники по воспитанию. Педагогов обяжут составлять рабочие программы и календарные планы по этому направлению, привлекать родителей. А пока ценностные ориентиры детей и молодежи таковы (итоги исследования 2021 года): 76% юных россиян считают себя патриотами, при этом 39% мечтают уехать в другую страну.