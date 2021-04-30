Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты в 5 тысяч рублей с 1 сентября 2021 года

Кураторы групп в колледжах будут получать доплаты 5 тысяч рублей с 1 сентября 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в пятницу, 30 апреля, что кураторы групп в колледжах России будут получать доплаты в зарплате в размере 5 тысяч рублей с 1 сентября 2021 года.

Об этом ранее говорил и президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он отметил, что с 2020 года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к заработной плате. Президент подчеркнул, что это решение оказалось очень важным и нужным, особенно в условиях пандемии. Владимир Путин также рассказал, что позднее к нему стали поступать жалобы и от педагогов среднего профессионального образования, которые посчитали, что о них забыли.

Глава государства поручил восстановить несправедливость и установить такую же доплату в 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах.