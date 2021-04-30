Почему вспыхнул конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана: Через Баткен пролегает северный маршрут наркотрафика

Таджикистан. Военнослужащий во время учений на полигоне Ляур. Нозим Каландаров/ТАС

Между Таджикистаном и Кыргызстаном возник - не в первый раз - приграничный конфликт. В Ферганской долине стреляли. Из автоматов и гранатометов. Подтягивали бронетехнику. В Баткенском районе погибли десятки людей, сотни раненных. Споры, как говорят официальные лица, в который раз вспыхнули вокруг территорий рядом с национальными анклавами, где две страны никак не могут провести четкую пограничную линию по речным берегам. Но так ли это?

Прокомментировал данную ситуацию На «Радио «Комсомольская правда» в программе Михаила Антонова востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Семен Аркадьевич, вновь спорная территория, опять стрельба, очередные жертвы. Насколько это все может затянуться?

- Надо поднимать, что это - Ферганская долина. Там есть узбекская часть, таджикская и киргизская. Я уроженец этих мест, профессионально служил там и занимался некоторыми непростыми вопросами. Там очень своеобразная граница.

- Что вы имеете ввиду?

- Там едешь-едешь по киргизской части, потом «вдруг» попадаешь в узбекский анклав. Или наоборот. То же самое в местах, где расположена таджикская часть Ферганской долины, а также и киргизская часть.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Фото: Youtube

- Границу так сложно определить?

- Непросто. Во времена Советского Союза на это никто особо не обращал внимания. Все перемешивалось, но внутренних же границ между республиками всерьез не было.

- В чем там противоречия?

- Когда говорят про демаркацию границ, это очень сложно сделать. Там всегда есть вопрос воды. Коренное население таджикско-узбекское – земледельцы. Киргизы на земле прежде трудились меньше. Но в последнее время они стали проявлять к этому интерес.

- Столкновения начались еще перед распадом СССР?

- Тогда случились и знаменитые ошские трагедии, и этнические столкновения между узбеками и таджиками из-за земель. Многие забыли, а ведь еще в 1990 году там происходили страшные вещи.

- Так почему именно Баткенский район?

- Киргизский город Баткен и район вокруг него – это такой «наркотический хаб». Недаром в свое время командующий вооруженными силами США в Афганистане господин Дэвид Петреус собирался там устроить свою базу, используя подразделение «Скорпионс». Через Баткен наркотики идут по северному маршруту.

- К нам, в Россию?

- Да, он пересекает афгано-таджикскую границу в районе Горного Бадахшана, выходит на Раштский район Таджикистана. Потом на Баткен, в Киргизию. А там уже идет на север.

- Наши силы в регионе сталкивались с боевиками?

- В 1999 году отряды антиправительственного Исламского движения Узбекистана вошли по этому маршруту, и в районе Баткена были ожесточенные бои с ними вооруженных сил Кыргызстана, нашей авиации и узбекской авиации официального Ташкента. Там было много исламистских групп. Настолько все перемешано - проблема на проблеме.

- То есть конфликт мог возникнуть даже не столько из-за земли и воды, сколько из-за наркотиков?

- Абсолютно верно. Это же колоссальные деньги! Цена наркотиков на афгано-таджикской границе в районе Горного Бадахшана стоит, условно, рубль, а в этом районе - уже в разы больше. А чем дальше продвигается на север, тем дороже. Наркомафия там имеет серьезное влияние – и в Таджикистане, и в Кыргызстане. Они, можно предположить, проникли и в систему управления государством, и в правоохранительные органы.

- Что же будет дальше?

- Остается надеяться, что активные боевые действия прекратятся. Это же не первый конфликт, не первое столкновение. Хотя в Нагорном Карабахе тоже в течение тридцати лет конфликты не были столь масштабными. Но, надеюсь, здесь это все остановится. В свое время очень серьезные противоречия возникали и на узбекско-киргизской границе. Но сейчас Узбекистан и Кыргызстан ситуацию стабилизировали. Пока там нет конфликтов.

- Но ведь и Душанбе, и Бишкек — члены Организации Договора Коллективной безопасности (ОДКБ)?

- Самое печальное, что мы в очередной раз увидели, что ОДКБ – это виртуальная структура. Она, такое впечатление, вообще не работает. Ну нет на постсоветском пространстве нет никакой коллективной безопасности! Два государства ОДКБ воюют между собой. Да, есть Турция и Греция, обе - страны НАТО, но обе видят себя противниками. Но до таких масштабов у них, все-таки, давно не доходило.

- А ведь в прошлом июне на параде на Красной площади в одном строю друг за другом шли парадные расчеты Кыргызстана и Таджикистана.

- Парад Победы – объединяющий. Но реальная жизнь на места – это совершенно другое...

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