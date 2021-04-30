Школа и жилые дома сгорели из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана Фото: REUTERS

Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии сообщило, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном сгорели школа, погранзастава, а также десятки жилых домов и бизнес-объектов.

«Сгоревшие дома в Лейлекском районе Баткенской области: в селе Кулунду - два дома и 10 жилых домов в селе Максат. В Баткенском районе девять жилых домов, 10 АЗС, два ресторана, восемь магазинов, одно здание бывшего казино и одна погранзастава. В селе Ак-Сай загорелось здание пожарно-спасательного отряда МЧС», - говорится в заявлении ведомства.

По данным администрации Баткенской области республики, в селе Кок-Терек Баткенского района полностью сгорели 17 домов. Также есть информация о сгоревших домах и автозаправочных станциях в селах Сада, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаны-Жер.

Кроме того, в администрации сообщают, что около 13,5 тысячи граждан Киргизии были эвакуированы из зоны столкновений на киргизско-таджикской границе.

Напомним, днем ранее, 29 апреля, появилось сообщение об обострении ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной». После нескольких вооруженных стычек в районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали. Позже стало известно, что общее число пострадавших граждан Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном выросло до 96 человек.

Как писал сайт kp.ru, Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран для урегулирования конфликтной ситуации на границе двух республик. Президент Киргизии Садыр Жапаров, заявил, что в ходе переговоров очаг напряженности на киргизско-таджикской границе был погашен.