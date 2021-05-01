Царская Россия глазами Шерлока Холмса: как создавалась атмосфера сериала

Кадр из сериала «Шерлок в России». Фото: ООО ПК Среда 2020

За последние годы вышло несколько новых экранизаций о легендарном британском сыщике Шерлоке Холмсе. Чтобы не пересказывать в очередной раз истории с Бейкер-Стрит, сценаристы начинают помещать Холмса в новые ситуации и даже отправлять в другие государства. На этот раз сыщик едет в долгую «командировку» в царскую Россию. Изюминка сериала – оригинальный сюжет.

Посмотреть «Шерлок в России» можно будет на телеканале «TV1000 Русское кино». Показы пройдут 1 и 2 мая в 19:00 – по четыре серии в день. Для тех, кто пропустит сериал, его покажут повторно с 4 по 7 мая (по две серии в день).

В поисках неуловимого Джека-потрошителя Холмс (Максим Матвеев, «Тариф Новогодний», «Триггер») оказывается в Петербурге времён императора Александра III. Этот город полон контрастов: в одной сцене мы видим грязные, бедные улицы, а в следующей – оказываемся в шикарных особняках дворцовой знати среди красиво одетых дам и джентльменов.

Кадр из сериала «Шерлок в России». Фото: ООО ПК Среда 2020

Места съемок, костюмы, декорации и интерьеры цепляют взгляд. Интересно разглядывать каждый кадр – квартиру доктора Карцева, мрачные узкие улочки, фасады зданий, вывески, одеяния куртизанок и светских дам. Декораторы очень внимательно отнеслись ко всем деталям - будь то полицейский участок или обычный подъезд. Это позволило передать атмосферу XIX века – местами мистическую и мрачную.

Петербург – один из главных героев сериала. И его образ восхитителен: в одних сценах – таинственный, в других – богемный. Внутренние интерьеры созданы с той же щепетильностью. Внимание уделено всему: мебели, каминам, шторам, столам. Даже незначительные задние планы проработаны настолько, что зритель ныряет в картинку и чувствует дух времени.

Виды города и убранство интерьеров прекрасно гармонирует с костюмами и гримом актёров. Одеяния главных героев и второстепенных персонажей смотрятся очень органично и не выбиваются из эпохи.

Кадр из сериала «Шерлок в России». Фото: ООО ПК Среда 2020

Для передачи настроения операторы использовали замедленную съемку, быструю смену кадров, а также крупные планы. Отлично обыграна цветопередача. Например, в эпизодах про Джека-потрошителя часто использован красный цвет, который характеризует опасность, ярость, экспрессию. Видеоряд в целом позволяет погрузиться в происходящие события с головой.

Отлично дополняет ленту музыкальное оформление, над которым работал российский композитор Райан Оттер. Композиции удачно передают настроение момента и усиливают эмоции.

Если вы хотите увидеть таинственный Петербург, погрузиться в историю и насладиться великолепной работой декораторов – вам однозначно стоит посмотреть сериал «Шерлок в России».