Первомай шагает по планете: как 1 мая отмечают в разных странах мира в 2021 году

В Германии уже начали отмечать Первомай массовыми демонстрациями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в мире отмечают День Весны и Труда. Второй год подряд праздник проходит в условиях действия режима ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Праздничные мероприятия пройдут только в нескольких регионах, а ставшей традиционной демонстрации на Красной площади в Москве не будет.

История Первомая зародилась в 1886 года, когда американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование восьмичасового рабочего дня. Демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией, но в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Шествие долгое время было символом революции и непримиримой классовой борьбы. Так было и в СССР, где ежегодно проходили первомайские демонстрации, в которых участвовала вся страна.

Сегодня праздник отмечают в 142 странах, в том числе в США, Франции, Великобритании, Китае, Украине, Белоруссии, Киргизии, Шри-Ланке, Пакистане. Так, в Германии уже начали отмечать Первомай массовыми демонстрациями. Тысячи человек вышли на улицы Берлина с требованием социальной справедливости и улучшения условий труда.

Тысячи человек вышли на улицы Берлина с требованием социальной справедливости и улучшения условий труда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В большинстве российских регионов в текущем году, как и годом ранее какие-либо массовые мероприятия запрещены из-за ситуации с коронавирусом, поэтому массовые шествия с обязательным участием профсоюзов в этот день не состоятся. Ранее многие эксперты напоминали о необходимости избегать массовых скоплений людей. Накануне на это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако в России состоится ряд онлайн-акций в честь Дня Весны и Труда.