Песков: коронавирус пока не побежден Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемия коронавирусная инфекции пока продолжается, и полностью никуда не ушла. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в России.

По его словам, «гуляем» на майских праздниках «мы все-таки не ради того, чтобы гулять», а по рекомендациям наших экспертов эпидемиологов, с которыми согласился президент России Владимир Путин.

«Гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью», - отметил представитель Кремля.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздничные выходные непрерывными. По ее словам, такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз в стране более стабильным. Российский лидер согласился.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что решение о непрерывных майских праздниках было сделано для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев COVID-19. Как она писала, при таком раскладе люди смогут выехать из больших городов.