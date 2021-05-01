Честь страны дороже злата

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Российские ассоциации по разным видам спорта с облегчением комментируют известие, что на чемпионатах Мира и Олимпийских играх отныне после побед спортсменов из России (не путать с российскими спортсменами-!) можно будет играть вместо гимна нашей фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Это разрешили и Международная федерация хоккея, и Международный Олимпийский комитет. Ух, от сердца отлегло! Ура! Разрешили! Так что ли надо реагировать?

Нет, ну а как же, ведь это спортсмены, они всю свою жизнь положили, тренировались, сладкого себя лишали, через все невзгоды и тернии шли, так сказать, к медалям и премиям… А вы что, хотите их лишить возможности побед, призовых, рекламных контрактов? Ничего, постоят под Чайковского на пьедестале, посмотрят на белую тряпочку-простынку, что поднимают в честь их капитуля… пардон, победы. Понимать надо. Не война, чай. Героизм с патриотизмом не требуются, а свои коньки и клюшка ближе к телу. Как и шест для прыжков и что там еще, молот с копьем?

Ах, как все восхищались белорусом, который вышел в составе своей делегации и развернул флаг России. Но нам-то ведь такое нельзя. Мы, максимум, можем тонко намекнуть на толстые обстоятельства. Например, костюмы спортивные сделать в цветах флага. И тут же струхнуть в ожидании ответной бури реагирования на такую смелость. Но вы же не хотите, чтобы спортсмены лишились цели в жизни из-за каких-то абстракций, вроде гимна, флага?

И ничего никого не смущает… Сборные команды, коллективы, огромное количество функционеров-чиновников, тренерские штабы, поддержка со стороны государства. Как там звали норвежца, который в этом сезоне порвал всех и даже угрожал забрать Большой хрустальный глобус у рыжего Йоханнеса Бе? Стурла Холм Легрейд, 23 года. До середины завершившегося сезона тренировался на те средства, которые дядя, чуть ли не пекарь, и тетя ему выделяли. У него и на винтовке такая и реклама была: «Дядя У и тетя A – гордые спонсоры». А влетел, порвал всех и стал событием.

Впрочем, сейчас речь не о нем. Все эти наши коллективы сидят и трясутся, потому что им надо отчитываться. О победах, поражениях и просто результатах. Они готовы не только без флага и гимна, а и под любым флагом. И речь не о смене спортивного гражданства здесь. Вот и шахматист из России Ян Непомнящий сыграет с Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону в статусе «нейтрального игрока». А на самих соревнованиях будут отсутствовать символика Российской Федерации: флаг, герб и гимн. Поедет и сыграет. Он ведь за чью-то там честь (но не России) и свои призовые будет биться.

А есть такой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич. Сербский футболист. И вот когда на матч Премьер-лиги в 2018-м году команде сказали надеть футболки с красными маками, он поинтересовался, что это-де означает. Получив ответ, что это дань памяти погибшим британским солдатам, он уточнил, мол, и тех, кто принимал участие в миссиях НАТО.

- Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию, - заявил Матич, узнав, что мак пришпилили к футболке и в честь этих солдат тоже, сорвал цветок с футболки и кинул его на пол. - Я прекрасно понимаю, почему люди носят цветки мака, и уважаю право каждого делать это. Я сочувствую всем, кто потерял близких в конфликтах. Однако для меня это только напоминание о той атаке, которую я перенес в детстве будучи 12-летним мальчиком, проживавшим во Врело. Мою страну уничтожили в результате бомбардировок в 1999 году. Я не хочу принижать цветок мака как символ британской гордости или задеть кого-то, но у всех у нас свое воспитание, и это личный выбор с конкретными причинами.

За ним не было команды, штаба, тренеров, государства, чиновников. Он, вообще, был один в этой ситуации против всех. Он рисковал многомиллионным контрактом, профессиональной востребованностью, всем своим благополучием не только в будущем, но и настоящим. Но не стал прогибаться под этот изменчивый мир, сохранил свои человеческие честь и достоинство.

И, знаете, ничего страшного не случилось. Никаких проблем у Матича не возникло ни в клубе, ни, вообще, по футбольной линии. Он сразу объявил, что готов к самым решительному варианту, даже к прекращению карьеры в лучшем футбольном клубе, который является мечтой не только для каждого дворового мальчишки, гоняющего мяч, но и для профессиональных футболистов. А он был готов его бросить, но не предать свою страну. И все вокруг спасовали перед этой решимостью. Три года прошло, а никаких санкций против Матича. В 2020-м подписал новый контракт с клубом еще на 3 года.

Кстати, вот думаю, что Петр Ильич Чайковский в нынешней ситуации вокруг России вряд ли дал бы разрешение на исполнение своей музыки. Как бы лестно ему это ни было. А вот Матичу мог бы и сам сыграть.

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