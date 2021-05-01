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1 мая 2021 18:40

«Его окончательное требование – денежная компенсация!»: Адвокат Любови Успенской рассказала о запросах мужа певицы при разделе имущества

В интервью kp.ru Елена Сенина объяснила нюансы скандального процесса, который инициировал Александр Плаксин
Инна ФЕДОТОВА
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Любовь Успенская не оставляет надежды, что ее муж, Плаксин, выйдет на переговоры.

Любовь Успенская не оставляет надежды, что ее муж, Плаксин, выйдет на переговоры.

Фото: Личный архив

Любовь Успенская мужа деньгами никогда не обижала, а точнее долгие годы содержала. Александр Плаксин нигде не работал – он и теперь живет в свое удовольствие в США. Успенская и Плаксин поженились 34 года назад, а 31 год назад у них родилась единственная дочь Татьяна. Больше десяти лет у Успенской и Плаксина нет супружеских отношений, однако официально они не разводились. Любовь работает и живет в России, а Александр давно на ПМЖ в Америке.

И вдруг Успенская получает иск от мужа, в котором он требует разделить приобретенное за годы брака имущество. Начались суды, которые идут в Москве. Но есть одна интересная деталь – все имущество было куплено на деньги Успенской. Но Плаксин, претендуя на часть имущества Любови, «забыл» о квартире в США. А ведь и американская недвижимость была куплена на деньги певицы – Любовь много работала, поэтому доверила приобретение жилья мужу, а он записал его на себя.

О деталях судебного процесса в интервью kp.ru рассказала Елена Сенина - адвокат Любови Успенской.

Елена Сенина, адвокат Любови Успенской

Фото: Личный архив

- Сколько Плаксин и Успенская уже не живут вместе?

- Их брак зарегистрирован в 1987 году в Лас-Вегасе на территории США. Вместе супруги не живут фактически более 10 лет, последний раз виделись в 2019 году.

- В чем суть иска Александра Плаксина к Любови Успенской? Слышала, что он хочет получить наличными половину стоимости недвижимости Успенской?

- Суть иска Плаксина к Успенской состоит в разделе общей совместной собственности супругов. То есть имущества, которое с точки зрения Плаксина, было совместно нажито в период формально юридически зарегистрированного брака.

Требования Плаксина заключаются в признании права собственности в долевом соотношении к недвижимому имуществу. Однако от его адвоката известно, что окончательное требование ещё будет скорректировано и окончательная заинтересованность состоит в денежной компенсации. Тот же вывод можно сделать из ответов адвоката Плаксина нашей стороне на предложения об урегулировании спорной ситуации мирным путём.

- Сколько объектов недвижимости фигурируют в иске? На кого зарегистрированы?

- Всего в иске фигурирует четыре объекта недвижимости: это дом на Новой Риги, земельный участок под этим домом и прилегающая к нему территория. Также квартира на Соколе и машиноместо в подземной парковке на соколе. Номинально объекты зарегистрированы: на Новой Риге - на Успенскую, на Соколе - на Плаксина.

- По закону возможно делить имущество без оформления развода? Насколько значим для суда американский брак?

- По российскому законодательству возможно делить имущество, не разводясь. И обратная возможность также есть: можно развестись и не делить имущество. Это не взаимосвязанные вещи. В России признается брак, заключенный на территории иностранного государства и по законам иностранного государства. В данном случае брак, заключенный на территории США, является легитимным.

- Какова судебная практика по разделу имущества, если работал один из супругов?

- Судебная практика не однозначна, и в разных субъектах РФ она разная. Верховный суд высказывался на этот счет в своих определениях и в постановлении пленума верховного суда по расторжению брака следующим образом. Когда один из супругов не работал, не получал дохода по неуважительной причине, а также расходовал денежные средства не в интересах семьи: к примеру, на алкоголь или наркотики, на неформальные связи в период брака или был игроманом). В таких случаях суд имеет право по требованию второго супруга отступить от принципа равенства долей супругов при разделе общей собственности.

Кроме того, наша позиция заключается в том, что фактически брачные отношения между супругами Успенской и Плаксиным прекращены более 10 лет назад. То есть они не вели длительный период времени общего хозяйства. И на этот счет постановление пленума Верховного суда по расторжению брака, Гражданский кодекс и Семейный кодекс России дают возможность доказать то, что имущество может быть признано личным.

- Позиция Успенской в процессе какая? Как я понимаю она говорит - вот полдома, приезжай и живи?

- У Успенской, надо отдать ей должное, позиция цивилизованного, современного, порядочного человека, истиной женщины и матери. И как бы это не прозвучало - жены. Позиция ее заключается в том, что нужно уметь договариваться при решении семейных вопросов. И Любовь Успенская не оставляет надежды, что все-таки Плаксин выйдет на переговоры, обсудит сложившуюся ситуацию. Она не знает, что сейчас происходи в его жизни, в том числе в личной, а гадать не хочется. Все люди взрослые и разумные. Нужно такие вопросы решать переговорным путем, а не эскалировать конфликт и ситуацию. Тем более единственная дочь, являясь человеком крайне сенситивным, в такой ситуации может пострадать от того или иного решения суда. И единственная возможность предотвратить это - убрать личные амбиции, как сделала это Люба Успенская, справиться с негативом. Тем более, что у Любы гораздо больше поводов для негатива в сторону Плаксина – так как не она инициатор, а он. Но тем не менее она готова проявить мудрость и сесть за стол переговоров.

- Где живет Плаксин? У него есть жилье в собственности?

- Плаксин живет в США, с 2019 года в России он не появлялся. Вида на жительство в нашей стране он не имеет, так как не посчитал нужным его оформить. Из чего опять же можно сделать вывод, что Плаксин заинтересован в денежных средствах, но никак не в недвижимости на территории РФ. В собственности Плаксина имеется жилье. В номинальной собственности это крупногабаритная квартира в элитном доме, в которой недавно Любовь Успенская сделала ремонт. Квартира находится в районе метро Сокол. А также Плаксин, будучи в браке, оформил на свое имя дорогостоящую квартиру в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что Люба почти 20 лет выплачивала за нее кредит.

- Он хочет получить от Любови деньги и развестись потом?

- Планы Плаксина по поводу расторжения брака нам неизвестны. Я полагаю, что он не подает требование о расторжении брака на территории США, так как одновременно с этим там встал бы вопрос об имуществе. О его планах в целом можно только догадываться, исходя из его поведения. Если думать о плохом: то, возможно, что он не расторгает брак, рассчитывая вступить в наследство, если с Любовью Успенской что-то случится (с учетом того, как она уже измучена этой ситуацией) - и тогда он станет наследником. Мы можем допускать что угодно, и надеемся, что это не так. Мы рассчитываем, что господин Плаксин проявит здесь свою мужественность и поступит единственным правильным способом – сев за стол переговоров. Тем более, находясь в таком возрасте, когда обычно люди думают уже не только о деньгах.

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