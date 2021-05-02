Что произошло после матча Чехия – Россия. Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России

Российская молодежная сборная по хоккею в заключительном матче группового этапа ЧМ среди юниоров победила команду Чехии с разгромным счетом 11:1. Турнир прошел сегодня, 2 мая, в американском штате Техас. Рассказываем самое важное о том, что произошло после матча Чехия – Россия.

Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и заняла промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Чешские спортсмены с четырьмя очками оказались на четвертой строчке в группе. По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут по четыре команды каждой группы.

После завершения четвертого матча на юниорском чемпионате мира 2021 года главный тренер и игроки российской команды U18 приняли участие в пресс-конференции и поделились своими впечатлениями от прошедшего матча.

- Поздравляют ребят с победой. Игра была жесткая, однако мы выдержались и продолжали гнуть свою линию. Что касается малого количества пропущенных шайб и удалений с нашей стороны, то дисциплина всегда — номер один. Про стартового вратаря на матч четвертьфинала - мы еще подумаем с тренером вратарей над кандидатурой, - отметил главный тренер сборной Альберт Лещев.

Нападающий Прохор Полтапов, который в ходе матча забил две шайбы на 14-й и 39-й минутах, сообщил, что одержать такую крупную победу российской сборной помогла слаженная командная работа.

- Мы мало удалялись и выполняли тренерскую установку. Что касается моих шайб на этой игре, то главное, что выиграла команда. Никакого особенного настроя у нас на Чехию нет, у чехов сильная команда. Настрой был таким же, как на команды Германии, Штатов или на финнов, - рассказал хоккеист.

Защитник Арсений Коромыслов, отличившийся на 31-ой минуте матча, подчеркнул, что с такой игрой сборная России набирает уверенность в своих силах, а также похвалил игру Матвея Мичкова, который забросил в ворота соперника целых три шайбы.