Эксперты предупредили об опасности «фитнеса на грядках»

На майские многие отправились на дачу, поближе к огороду — как раз уже пора сажать картошку и размечать грядки под морковь, лук и кабачки. Да и вообще работы на участке много Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руки, плечи, пресс...

На майские многие отправились на дачу, поближе к огороду — как раз уже пора сажать картошку и размечать грядки под морковь, лук и кабачки. Да и вообще работы на участке много — сгрести прошлогодние листья, перекопать землю, разрыхлить клумбы. В дело пойдут лопаты, грабли, тяпки, которыми дачники будут махать с утра до вечера. Чем не полноценная тренировка?

И действительно, при работах на участке вы задействуете разные группы мышц: в первую очередь, конечно, рук, плеч и кора. Кор - это комплекс мышц, центральный каркас, фактически ядро нашего тела, от англ. Core. В него входят прямые мышцы живота; наружные косые мышцы живота; широчайшие мышцы спины; ягодичные мышцы; приводящие мышцы; трапециевидные мышцы. Большие нагрузки испытывает и спина: когда мы берёмся за грабли, основное движение происходит на себя.

Кажется, вот оно! Всю зиму отдыхали и набирались сил, чтобы на майские ударно потрудиться и сжечь всё накопленное. Но ситуация не так проста.

А почему спина отваливается?

К вечеру первого дня на даче большинство трудящихся испытывают приятную усталость. На второй день работа идёт тяжелее, а к вечеру хочется упасть и не двигаться. А потом внезапно не получается встать с кровати — спину прострелило. Что произошло?

- Дело в том, что при любых дачно-огородных работах мы выполняем асимметричные движения: мало кто меняет руку, держа лопату, или одинаково хорошо орудует граблями и правой, и левой. В итоге нагрузка на мышцы распределяется неравномерно. Добавьте к этому полное отсутствие разминки, растяжки и заминки: человек сразу хватает лопату и идёт копать, а вечером — на диван, отдыхать перед телевизором от трудового дня, - считает Максим Романов, персональный тренер сервиса для онлайн-тренировок Motify.

Между тем, разогрев мышц, постепенное увеличение нагрузки, грамотное распределение тяжестей, смена вида деятельности и лёгкая растяжка в конце — обязательные условия для хорошей тренировки.

При дачных работах мы их не соблюдаем, зато вовсю работает принцип «дорвались»: полгода никак не нагружали тело, а потом за пару дней перелопатили огород. В итоге весной к нашим тренерам чаще приходят клиенты с забитыми мышцами, болями в спине и даже признаками начинающегося сколиоза. Вот и потренировались на свежем воздухе.

Кажется, вот оно! Всю зиму отдыхали и набирались сил, чтобы на майские ударно потрудиться и сжечь всё накопленное. Но ситуация не так проста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подготовка обязательна

К работе на дачном участке нужно готовиться. Мы же не пытаемся с ходу пробежать марафон — почему же к пятичасовому копанию огорода или маханию граблями подходим так легкомысленно?

Чтобы не свалиться с больной спиной и не испортить себе майские выходные, стоило бы готовиться к ним заранее: регулярно тренироваться и в целом следить за уровнем своей физической активности.

Но, очевидно, в этом году это делать уже поздно. Если понимаете, что физически не очень готовы к новому сезону на грядках, хотя бы не геройствуйте. Не нужно в первый же день разгребать весь участок, а потом сажать десять рядов картошки. Распределите нагрузку равномерно, старайтесь чередовать «упражнения» (немного прошлись граблями, чуть-чуть покопали, побелили деревья) и обязательно отдыхайте. А еще включите в список дел прогулки на свежем воздухе: во-первых, ходьба — прекрасная кардионагрузка, а во-вторых, если мы не увидим первых ландышей, то опоздаем на всю весну.

В общем, работа на участке — это не полноценная замена тренировкам, а их дополнение. А это значит, что и летом не стоит забрасывать занятия спортом. Если возможности пойти в фитнес нет, можно воспользоваться тренировками онлайн — это удобнее посещения спортзала, ведь для посещения занятия нужен только интернет.

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