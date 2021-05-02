Экспорт электроэнергии из России вырос вдвое: теперь продаем не только нефть и газ

Спрос на российскую электроэнергию поднялся до пандемийных величин. Фото: Shutterstock

С начала года наша страна поставила за рубеж 8,1 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК. Объем экспорта, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, вырос в 2,2 раза. С чем это связано? И сможем ли мы зарабатывать на электроэнергии столько же, сколько на нефти и газе?

СПАСИБО ХОЛОДНОЙ ЗИМЕ

Как говорят эксперты, ничего экстраординарного не произошло. Основные потребители российской энергии – Финляндия и Литва. На них приходится больше половины закупок. Далее идут восточные клиенты – Китай, Казахстан и Монголия. Они закупают около трети от всего экспорта российской электроэнергии. И по мелочи у нас закупают Беларусь, Украина, Норвегия и некоторые другие страны.

В прошлом году (с января по апрель) потребление электричества европейскими заказчиками резко снизилось – примерно вдвое. Тому виной была как аномально теплая зима, так и ограничения, связанные с коронавирусом. Сейчас спрос на нашу электроэнергию поднялся до пандемийных величин. Плюс зима была холодной. Вот и вся подноготная резкого роста экспорта.

СКОЛЬКО МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ?

По данным Федеральной таможенной службы, за прошлый год Россия получила от экспорта электричества почти $500 млн. Это на 40% меньше, чем в 2019 году. Всего за рубеж поставили 12 млрд киловатт-часов. Если повезет, то в этом году «Интер РАО» (а это монопольный поставщик нашей электроэнергии за рубеж – своего рода электрический «Газпром») заработает на экспорте электричества вдвое больше - до миллиарда долларов.

С одной стороны, сумма приличная. Но это смотря с чем сравнивать (см. графику). К примеру, выручка российских нефтяных компаний от продажи сырой нефти за прошлый год составила $72 млрд. И это на 40% меньше, чем в 2019 году. Снижение произошло из-за резкого падения цен на нефть, которое случилось прошлой весной.

Другими словами, даже если объем экспорта электроэнергии восстановится до докризисных величин, это будет не больше 0,2 - 0,3% от общего объема российского экспорта. Всего на продаже товаров и услуг за рубеж в прошлом году мы заработали $340 млрд.

На продаже какого сырья мы зарабатываем

МОЖЕТ ПРОДАВАТЬ НЕ ГАЗ, А ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

Напомним, электроэнергию получают несколькими основными способами: сжигают природный газ и уголь, прогоняют тонны воды через турбины ГЭС или преобразовывают энергию ветра и солнца. Разговоры о том, чтобы увеличить объемы поставок электроэнергии за рубеж, идут уже много лет. Мол, давайте продавать не сырье (например, тот же газ), а продукт с более высокой добавленной стоимостью. Тем не менее резких изменений на этом направлении не происходит. В 2000-е годы выручка от экспорта постепенно увеличивалась с $300 млн до $1,2 млрд. Но потом пошел спад.

По словам экспертов, это связано с отсутствием крупных проектов. Чтобы экспортировать большие объемы энергии на дальние расстояния, нужны большие инвестиции и долгосрочные контракты. К примеру, строительство «энергокольца» между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией несколько лет назад оценили в $30 млрд. Но стороны так и не договорились о нюансах. Была идея построить отдельную ЛЭП для поставки энергии в Китай, но восточный сосед не захотел вложить деньги в строительство инфраструктуры.

В итоге обмен электроэнергией носит локальный характер. Продажа идет лишь в приграничных регионах. Российские киловатт-часы используют в основном в качестве резервных. Берут в тот момент, когда своих ресурсов не хватает. К примеру, так поступают Финляндия (где большая доля нестабильной «зеленой» энергии), Литва (где 10 лет назад была остановлена местная АЭС) и даже Украина (от которой Евросоюз требует закрытия угольных шахт и станций, работающих на угле).

К слову, для жителей некоторых регионов, в частности на Дальнем Востоке, экспорт сырья приносит ощутимую выгоду. За счет перекрестного субсидирования, когда часть прибыли экспортера забирает себе регулятор, жители получают более низкие тарифы на электроэнергию.

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