Андрей Малахов расплакался на публике

Андрей Малахов всегда сочувствовал своим героям Фото: кадр с видео

Андрей Малахов многое повидал за свою карьеру на телевидении. Гости звезды в эфире его скандальных шоу плакали, дрались, признавались в любви и предательстве, находили внебрачных детей, плели интриги и изобличали преступников. И всегда Андрей сочувствовал своим героям. На этот раз его настолько тронула история любви исполнительницы русских народных песен Екатерины Молодцовой, что Малахов расплакался на публике.

Гостями Андрея Малахова часто становятся пожилые артисты. На этот раз эфир шоу телеведущего был посвящен русским народным песням. В числе приглашенных оказалась 71-летняя Екатерина Молодцова и ее любимый супруг Геннадий Николаевич. Они рассказали свою историю любви.

Супруги вот уже 50 лет счастливы в браке. В молодости они жили в одном селе. А влюбились, когда еще ходили в школу. "Любовь - это когда ты болеешь за него. Видишь - спокоен, отвернулась куда-то, не видишь - душа болит. Болит, как за ребенка. Говорят, детей родил - муж в сторону. Да ничего не в сторону. Это все единое целое", - поведала Молодцова в очередном выпуске программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Геннадий Николаевич стал не только мужем певицы, но еще и автором песен для вокалистки, которая, к слову, была ученицей знаменитой Марии Мордасовой. Одну из композиций артистка исполнила прямо в студии.

Песня "Зови любовь, она и отзовется" нашла большой отклик в сердцах не только телезрителей. Малахов был до того растроган, что не смог совладать с собственными эмоциями. Он смахнул слезы, едва не разрыдавшись на шоу. "Вы до слез меня довели, что вы творите!" - в сердцах воскликнул 49-летний телеведущий.

Малахов был до того растроган, что не смог совладать с собственными эмоциями Фото: кадр с видео

Андрей поинтересовался подробностями семейной жизни артистов, спросив, как им удается поддерживать чувства на протяжении столь длительного времени. Молодцова в ответ заявила, что настоящая любовь тем и отличается от мимолетного увлечения, что она живет в сердце всегда.