2020-07-15T15:08:16+03:00
Звезды

Андрей Малахов показал шикарную квартиру с видом на Кремль и Храм Христа Спасителя

По некоторым данным, стоимость апартаментов составляет более 140 миллионов рублей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Малахов показал свою шикарную квартиру в 200 квадратных метровАндрей Малахов показал свою шикарную квартиру в 200 квадратных метровФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Андрей Малахов несколько лет назад стал владельцем трех элитных квартир, которые объединил в одну, в самом центре Москве. Знаменитый телеведущий поселился на Остоженке. Окна его апартаментов выходят на Кремль и Храм Христа Спасителя. Стоимость жилплощади составляет более 140 миллионов рублей.

Андрей Малахов показал свою шикарную квартиру в 200 квадратных метров, оформленную в скандинавском стиле с использованием натурального дерева и камня. Дощатые полы отшлифованы до идеального состояния и дополнительно укреплены на гвозди. Стены покрашены в светлые тона.

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Когда в квартире появился виртуальный лифт
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"Когда в квартире появился виртуальный лифт. Не спрашивайте как это я сделал! Похожий есть в Министерстве сельского хозяйства", - подписал ролик телеведущий.

В кадре он показал кухню, ванную, спальню и гостиную. В квартире также есть небольшая мастерская для живописи.

Свое гнездышко шоумен предпочитает обставить мебелью в стиле модерн. Здесь есть дорогие картины и скульптуры.

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Делаю 1,5 кв. метра страны лучше и краше...
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На балконе Андрей выращивает цветы. "Делаю 1,5 квадратных метра страны лучше и краше", - подписал он снимок, на котором позирует с лейкой в руке. За спиной Малахова виден Храм Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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