Почему фразу «Зенит» – чемпион» надо писать без восклицательного знака

Болельщики "Зенита" празднуют победу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Зенит», наконец, домучил этот сезон и оформил титул чемпиона России 2021. Но победа команды Сергея Семака не вызывает никаких эмоции. Ни восторга у фанатов, ни злости у врагов. Цену российскому футбольному «золоту» в Европе показала Лига чемпионов. То есть получается где-то чуть больше нуля - «Зенит» набрал в главном еврокубке осенью всего 1 очко.

Нет, давайте поздравим, конечно, «Зенит». Титул - есть титул, и без колоссального труда его не взять. Главный тренер Сергей Семак действительно сделал очень неплохую работу. Но при этом обладая самым лучшим и дорогим составом в стране, он всего лишь сколотил крепкую адекватную команду, которая свое всегда возьмет, но выше головы вряд ли когда прыгнет. И от нее вряд ли когда стоит ждать вызывающий бурю эмоций спектакль.

Потому что Артем Дзюба даже в костюме Дедпула уже не так ярок и не так кипит эмоциями, как 2018-м. И вообще вся эта история со слитым в интернет скандальным видео его, кажется, здорово подкосила. Но пока в «Зените» есть Дзюба – главный сейчас футболист в России, у Семака не так много вариантов разнообразить игру в атаке.

Артем Дзюба вышел на церемонию вручения медалей с сыном и в костюме героя комиксов Дэдпула. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Или потому что самый дорогой игрок РПЛ Малком вряд ли стоит 40 млн евро. Но если боссы «Зенита» вывалили за бразильца такие деньги, его без вариантов надо впихивать в состав. Более того, Малкому скоро будут делать российское гражданство и проталкивать в сборную России.

И так далее, по многим вопросам состава и игроков Семаку приходится проходить сквозь рифы. Потому что у «Зенита» очень много высокопоставленных болельщиков. Все они имеют вес в клубе, свои интересы и многие из них – какие-либо должности. Так что за эти годы чемпионства «Зенита» Сергей Семак стал замечательным дипломатом. Но прокачался ли он и вырос ли как тренер – это нам так и не удалось узнать.

Во многом из-за соперников. У «Зенита» с ними беда. Казалось бы радуйся, что конкуренты слабы и раздроблены междоусобными войнами внутри своих клубов. Но от этого страдает весь чемпионат, с чемпионом во главе. Слабый ЦСКА, растерянный «Краснодар», лихорадочное «Динамо», дерущийся за власть «Локомотив» перекрашивают Премьер-лигу в безликий серый цвет не меньше, чем «Зенит» со своим административным ресурсом.

И это разве «Зенит» виноват, что ЦСКА превратился в катастрофу и не пойми что сделал с лучшим игроком РПЛ Влашичем?

Это разве Сергей Семак и Алексей Миллер развалили «Краснодар» до такой степени, что тот опустился на 10-е место?

Это разве административный ресурс «Зенита» заставлял «Спартак» проигрывать «Уфе» с разгромным счетом – 0:3?

А то, что при грамотном отношении к делу можно навязывать борьбу, доказал «Локомотив». Там доходчиво показали, что не звездный и мало кому известный, но очень хорошо обученный европейский тренер, может скроить очень бодрую и симпатичную команду даже из того материала, что есть в российском футболе. И если бы в руководстве РЖД очнулись бы раньше, то Николич с игроками «Локо» не имитировали борьбу за «золото», а реально боролись бы за победу.

А пока Премьер-лига – такая как она есть. Без восторгов и эмоций. А нынешний чемпион – это полностью ее продукт. И такой ее сделали все участники, а не только «Зенит».