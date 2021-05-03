Миксфайтер Немков сильнее в UFC, боксёр Келеш — в Мортал Комбат

Прошла интерактивная битва на приставке между Немковым и Келешем. Фото: Кадр видео

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков и чемпион WBC CISBB Владимир Келеш сошлись в очном противостоянии в интерактивном поединке. Союз ММА России организовал битву миксфатера Немкова и боксёра Келеша на Playstation.

Чемпион Bellator в полутяжелом весе, топовый боец Fedor Team Вадим Немков стал хедлайнером спортивной программы Союза ММА России на выставке «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы», проходившей в Гостином дворе. Красоту ММА боец продемонстрировал, работая на лапах. Партнёром Немкова в клетке стал 8-кратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей «Красный скорпион» Игнашов.

Работа в октагоне стала небольшой разминкой Немкова перед битвой на джойстиках. В первом раунде бойцы выясняли отношения в игре «Мортал Комбат», где в трех боях одержал победу Келеш. Затем соперники поменялись джойстиками и перешли в UFC. Здесь абсолютным чемпионом стал Немков. Как итог — закономерная ничья.

В первом раунде бойцы выясняли отношения в игре «Мортал Комбат», где в трех боях одержал победу Келеш. Фото: Кадр видео

После игровой части выставки Келеш предложил Немкову свою помощь в качестве спарринг-партнера: «Если понадобиться моя помощь на руках касательно бокса, то я с удовольствием хотел бы поучаствовать в спаррингах», — приводит слова Владимира Келеша пресс-служба Союза ММА России. Вадим Немков ответил согласием на приглашение боксёра и пожелал пригласить Келеша на сборы в Старый Оскол.

Затем соперники поменялись джойстиками и перешли в UFC. Здесь абсолютным чемпионом стал Немков. Фото: Кадр видео

Вадим Немков готовится к полуфиналу гран-при Bellator. Четвертьфинальную схватку россиянин выиграл 17 апреля, одолев американца Фила Дэвиса. Наверняка, помощь Келеша скажется на ходе турнира и боевом настрое Немкова.

Помимо интерактивной битвы на приставке между Немковым и Келешем, на спортивной площадке Союза ММА России состоялось ещё несколько эксклюзивных тренировок именитых спортсменов: топового бойца ACA Андрея Гончарова, Президента федерации ММА Саратовской области Даци Дациева и призера чемпионата мира по ММА Татьяны Постарнаковой. А завершил программу активностей на форуме SportForumLive пресс-брифинг президента Союза ММА России Радмира Габдуллина, посвященный предстоящему чемпионату России по ММА в Кемерово.