Колл-центры на зоне: Зачем МВД разрабатывает приложение с базой номеров мошенников

В России разрабатывают сервис «Анти-мошенник», который защитит от телефонных гангстеров. Фото: Shutterstock

Разработка сервиса под названием «Анти-мошенник», как сообщает ТАСС, может обойтись в 44,9 миллиона рублей. А сам контракт, который министерством был заключен, по данным пресс-центра МВД, в марте этого года, должен быть выполнен к 25 декабря 2021-го — и мы можем надеяться на то, что наконец возникнет барьер на пути бесконечных звонков с неизвестных номеров.

Разрабатываемое приложение на телефоне , как предполагается, будет иметь «черный» и «белый» списки. В последнем, «хорошем», будут номера, на которые блокировка входящих вызовов (а также СМС- сообщений) не распространяется. Мама-бабушка, сын-дочь, подруга-друг. Ну и еще группа близких товарищей. А в первом, «плохом», окажутся номера телефонов жуликов, которые концентрируются в базе того подразделения силовых структур, что отвечает, в частности, за борьбу с телефонным мошенничеством. То есть, если у вас такое приложение будет установлено, то, когда вам звонят с номера, хотя бы раз попадавшего в базу данных МВД — вам тут же придет оповещение об этом. А когда уведомления приходят с «сомнительных номеров» в текстовом формате - абонент их просто не увидит.

За 2020-й год те, кто дурит россиян с помощью таких звонков и ложных сообщений в электронную почту, смогли выудить у наших сограждан 150 миллиардов рублей. А число дел об электронном и телефонном мошенничестве только за первое полугодие прошлого года выросло на 76%, достигнув почти 60 тысяч случаев.

Сайт KP.ru обратился за комментарием в главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Сервис «Антимошенник» — почему именно сейчас об этом заговорили?

- Сейчас форма кибер-мошенничества и телефонного мошенничества стали едва ли не самой распространенной формой такого рода преступности. Сколько бы люди не обращались с заявлениями — все равно все новые и новые граждане попадают в эту ловушку. Это серьезная проблема.

- Люди, которые такую программу установят, смогут вздохнуть спокойно?

- Есть база подобного рода номеров. Их можно в принципе блокировать, но бороться надо не с последствиями, а с причинами.

- С тем, что большая часть таких звонков идет из мест заключения?

- Естественно! Надо бороться с колл-центрами за колючей проволокой. А они невозможны без элементов коррупции среди некоторых сотрудников управления федеральной службы исполнения наказаний.

- Но ведь возникла ситуация не вчера и даже не позавчера...

- Но в последнее время она стала носить массовый характер. И МВД этим озаботилось всерьез. При том, что документировать такого рода преступления сложно. Но по 159-й статье уже много фиксируют преступных сообществ. Есть и залегендированные рекламные и иные колл-центры. Непросто разделить банковские звонки и звонки полу-рекламные, полу-мошеннические.

- Программа, которую разрабатывают по заказу МВД, сможет «левые» и «нормальные» звонки друг от друга эффективно отфильтровать?

- Надеюсь, что да. Вообще, появляется некая цифровая культура. Люди, получив непонятный звонок, тут же пытаются найти его в базе, скажем, банка или компании — и понимают, что тут что-то то нечисто.

- Но обычный пенсионер не станет это проверять…

- Конечно! Пенсионеров такие предосторожности вряд ли защитят. Программа —да, может быть. Но мы можем надеяться, что такие меры повысят эффективность борьбы с подобного рода преступлениями — пусть и не решит вовсе эту проблему. Проблему надо решать, в частности, по зонам. И информационно — просвещением через ТВ и радио. Как мы получили эффект с отказом от псевдо-лечебных биодобавок. Эта профилактика должна каждый день звучать из каждого утюга!

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