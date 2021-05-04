Андрей Малахов: Позвонил агент скопинского маньяка и попросил три миллиона за интервью

Андрей соблюдал пост, поэтому торт на 10-летие «Прямого эфира» был для гостей. Фото: Пресс-служба AVM Media

Ток-шоу «Прямой эфир», которое ежедневно выходит на канале «Россия 1», отмечает 10-летие. Ведущий проекта Андрей Малахов на ТВ работает почти 30 лет, а в жанре ток-шоу 20 и знает все телевизионные секреты, которыми и поделился с «Комсомолкой».

«Я думал, что уже видел всё»

- 10-летие «Прямого эфира» ваш коллектив отметил не только специальной праздничной программой, но и небольшой вечеринкой. Удалось отдохнуть, расслабиться, хотя бы ненадолго отвлечься от работы?

- Если честно, то любая вечеринка для меня как отдельный суперэфир, поэтому даже на ней расслабиться не могу. Все нужно держать под контролем, успеть с людьми пообщаться, со всеми сфотографироваться. Рад, что мы с моим сопродюсером Александром Митрошенковым смогли впервые за последний год собрать коллектив и позвать дорогих для нас гостей. До ковида у нас внутри редакции была большая культурная программа - могли или сходить вместе на выставку, или посмотреть фильм, который номинирован на «Оскар», или устроить завтрак в ресторане. Ритм работы журналистов и редакторов на телевидении плотный, поэтому такие развлечения нужны - это улучшает атмосферу в коллективе. Но отгуляли и уже забыли - график не дает расслабляться.

Андрей Малахов с сопродюсером Александром Митрошенковым впервые за год пандемии собрали коллектив на небольшую вечеринку. Фото: Пресс-служба AVM Media

- Один из самых обсуждаемых в последнее время выпусков «Прямого эфира» - интервью бывшей жены футболиста Андрея Аршавина. Она показала изуродованное лицо, наговорила много про экс-супруга. На YouTube этот выпуск тоже стал хитом - 2,8 миллиона просмотров... Телерейтинги и количество интернет-просмотров часто совпадают?

- Зрители YouTube и телевидения - два разных мира. Иногда мы делаем программы для привлечения аудитории интернета. Она, к примеру, любит эфиры о Гогене Солнцеве (шоумен и экс-участник «Дома-2». - Ред.), у них по 7 - 8 миллионов просмотров.

А что касается Алисы Аршавиной, то мы предполагали, что у экранов на этом эфире будет много зрителей. Но высокие цифры стали сюрпризом. История Юлии Барановской (бывшая гражданская жена Аршавина. - Ред.) была настолько яркой, что, когда пострадала его новая жена, плюс у нее случилась трагедия с лицом, люди стали смотреть на эту женскую драму.

Перед «летучкой» — на тренировку. Фото: Личный архив.

- В день выхода «Прямого эфира» с Аршавиной на YouTube на канале «Осторожно, Собчак!» вышло интервью со скопинским маньяком. За несколько недель до этого все решили, что первое интервью у него возьмет Малахов...

- Мне, конечно, приятно, что любую громкую тему ток-шоу приписывают мне. Но я изначально понимал, что история с маньяком очень токсичная. Нам в редакцию звонил человек, который представился его агентом и рассказал, что через 2 недели выходит такой-то маньяк и он готов дать интервью за 3 миллиона рублей. Я говорю: вы с ума сошли?

У маньяка есть агент! Представляете?! Я думал, что уже все видел и слышал… Но это за гранью добра и зла! Мы его благополучно послали. Дальше вдруг выясняется, что маньяк в Москве в одной из телестудий дает интервью. Сразу же в интернете скандал - все ищут маньяка, почему он не доехал до места проживания? В сети «выяснили», что он в Москве на телевидении у Малахова! Тут уже мне пришлось опровергать: не у меня! В это же время из-за скандала съемку с маньяком коллеги на другом канале прерывают. А его агент не унимается: опять звонит и уже за 600 тысяч предлагает интервью. Но я еще раз сказал, что даже бесплатно он нам не нужен. Понимаете, программы о таких «героях» должны кому-то помогать. Я делал четыре года назад эфир с жертвами этого урода, которого мы обсуждаем, потому что одна из них написала книгу. Когда пишешь о своей боли, то эта боль немного уходит, так легче пережить психологическую травму. И хотелось сделать доброе дело, чтобы передача помогла этой женщине продать больше книг. Но маньяка-то зачем поддерживать? Какие эмоции зрители должны испытывать? Сочувствие? Переживание? Странно, что интервью с ним посмотрели несколько миллионов человек в интернете. Видите, на любой товар спрос найдется…

Экс-жена футболиста Аршавина Алиса в апреле приехала в студию к Андрею Малахову на первое интервью. Фото — личный архив

«Денежный дождь заканчивается»

- Лучше всего зрители смотрят звездные скандалы. Как вы выбираете темы для шоу, чтобы дать публике не только то, что она хочет, но и что-то более серьезное и важное? У вас очень разнообразные темы…

- Мы идем в эфире, окруженные другими ток-шоу, поэтому зритель сегодня очень капризный. Вы верно уловили - я пытаюсь быть разным. Всю неделю, как мои коллеги, обсуждать Вячеслава Зайцева с людьми, которые его видели пару раз в жизни, - это значит расписаться в собственной некомпетентности. Я такого себе не могу позволить. Должно быть какое-то зерно в каждой истории, которое заставит людей задуматься. Это случится, если поднять тему отношений взрослых детей с родителями на примере сына и отца Зайцевых, которые встречаются и разговаривают. Я доехал, взял интервью у самого Славы Зайцева: про него все забыли, а ему хочется внимания. Сейчас он в больнице - кто к нему придет? Вот на эти вопросы надо отвечать. Вижу, что за последнее время зрители подустали от социальных тем. Поэтому мы часто показываем жизнь в «Прямом эфире» через мини-детективы. Искали Влада Бахова (пропавший при странных обстоятельствах подросток. - Ред.). Делаем журналистские расследования. Темы разные - как отбирают квартиры у пенсионеров, как калечат косметологи без лицензий, мошенники в интернет-знакомствах, противостояние Цивина и Дрожжиной с семьей Баталовых…

- А что за кадром? Помогаете людям?

- Мы это не афишируем, но вот, например, из последнего. После расследования про попрошаек у метро освобождали из этого рабства бабушек, которых заставляют просить деньги. Также делали ремонты в квартирах актрис, о которых все забыли: Натальи Назаровой, Ирины Акуловой, Валентины Клягиной.

- Телевизионщики не афишируют и гонорары, которые получают звезды за участие в телешоу. Говорят, раньше могли и миллион за эксклюзив заплатить, а теперь цены упали в два раза...

- Денежный дождь везде заканчивается. Мы всегда считаем деньги - понятно, что некоторые герои требуют каких-то гонораров. Но чаще стараемся договариваться. Так было с историей Валентины Легкоступовой. Перед смертью Валя мне на программе сказала: «Я такая счастливая, что выхожу замуж». Я предложил - давай снимем твою свадьбу. Она была рада, запланировали сделать программу про ее творчество, плюс она представляет нового мужчину. И мы снимали свадьбу Легкоступовой в Сочи, венчание в Крыму...

- Бесплатно?

- Конечно. Потому что Вале хотелось внимания, ей хотелось поделиться этим счастьем. И вдруг все заканчивается так неожиданно, трагично...

- А теперь вдовец Легкоступовой только за деньги дает интервью - просит то 300, то 500 тысяч рублей. Дал интервью вашему «Прямому эфиру», а потом побежал на «Пусть говорят»...

- Ну, это такой типаж - он побежал туда, где предложили больше денег. Аппетит пришел во время еды, когда его стали раздергивать разные каналы. Сегодня наступила такая жизнь, что иной раз даже какой-нибудь эксперт удивляет вопросом: «А что, у вас для меня нет никаких гонораров? Мне на других каналах предлагают!» Хотя помню, как еще 25 лет назад, когда только начинал работать на телевидении в программе «Доброе утро», после программы шеф-редактор сидел и заполнял квитанции. Всем артистам, экспертам, выступающим в программе, выписывались гонорары - это были суммы типа один рубль пятнадцать копеек, сорок копеек. И это была нормальная практика в работе центрального телевидения того времени.

Андрей Малахов. Фото: Олег Зотов

«Дима Борисов стал лучше одеваться»

- Главный конкурент «Прямого эфира» - ток-шоу «Пусть говорят». Но заведомо рейтинговые и актуальные темы часто совпадают. Как вы все это разруливаете?

- Это как борщ - в меню всех столовых и ресторанов, но есть места в Москве, где его делают лучше всего. Да, мы смотрим, что делают коллеги. Но все знают, что я не подбираю за кем-то: «Ой, это появилось там, давайте тоже сделаем!» За нами должны подбирать! Сегодня не важно, в какое время тебя показывают. Если ты делаешь хороший продукт, то его посмотрят и в телеэфире, и в интернете, и он получит высокий индекс цитирования. Новости, которые звучат в наших программах, разносят по всем telegram-каналам, цитируют на разных сайтах. Я говорю всем своим редакторам: научитесь не обращать внимания на то, что идет у других. Но вы должны знать темы конкурентов, чтобы мы не работали над тем же.

У нас либо эксклюзив, которого еще никто не видел, либо мы про это не рассказываем. Так было и с Ефремовым, и с Легкоступовой, и c семьей Баталовых, и с другими героями. Даже через скандальные программы можно доносить до людей какие-то значимые смыслы - как важно правильно выбирать людей, которым доверяем, быть внимательными к местам, куда мы ходим, учиться на чужих ошибках.

- Вы вели «Пусть говорят» 12 лет. Скоро четыре года, как в программе работает Дмитрий Борисов. Как считаете, за эти годы он стал увереннее в роли ведущего?

- Да, он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать - и вот он делает.

- Борисов вас поздравил в январе с днем рождения?

- В соцсетях? По-моему, да. И я его поздравил. Как старший по возрасту и как человек, который давно в этой профессии, я могу написать ему какой-нибудь подкол в Инстаграме. Но я же понимаю, что он подневольный человек и даже если ему хочется что-то ответить или перезвонить мне, то он этого не сделает. Зачем ему ссориться со своим руководством.

- А как вы относитесь к подколам другого коллеги с Первого - Ивана Урганта? Вышло интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл про королевскую семью, и Ургант тут же пошутил, что Андрей Малахов уже вылетел в Лондон - брать интервью у королевы...

- Мне очень импонируют шутки-прибаутки Урганта, потому что это, с одной стороны, всегда язвительно, но с другой - актуально. Иван недавно переболел коронавирусом. Надеюсь, что у него достаточно антител, чтобы выдержать эту телевизионную гонку в сезоне.

Телеведущий с женой, издателем Натальей Шкулевой, в этом году отмечают оловянную свадьбу - 10 лет брака. Фото: Дмитрий ИСХАКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Утро с Сашей проводим вместе»

- Сейчас десять вечера. Вы закончили запись «Прямого эфира». Приедете домой, когда сын уже будет спать. Получается, вам с Сашей остаются лишь выходные?

- Я стараюсь проводить с сыном как можно больше времени, но вот сейчас была командировка на Байконур, потом в Орел... Но утренние часы каждый день мы вместе проводим - это наше правило. В субботу с утра всегда с Сашей ходим в бассейн.

- Внук вашей коллеги и друга Екатерины Стриженовой Петя - ровесник вашего Саши, обоим по три года. Катя удивила тем, что любимые блюда внука - авокадо и борщ. Наверное, Александр Андреевич Малахов по примеру мамы и папы тоже зожник?

- Саша - зожник, но вот сегодня с утра он учительнице по математике сказал: «Вы знаете, я так люблю сладкое, но мне не разрешают...» И спрашивает у нее: «А вы любите?» И мне ничего не оставалось делать, как зайти и спросить у учительницы: «Может, вам предложить печенье? У нас есть постное...» Уточнил у сына: «Может, ты предложишь Екатерине?» Саша отвечает: «Я могу предложить, но, может, если Екатерина откажется, она отдаст свое печенье мне?»

- Хитрец!

- Принес два постных печенья, посыпанных кунжутом.

- А в садик Саша ходит?

- Он ходит в детский клуб, занимается шахматами, у нас, как вы уже поняли, есть учительница по математике, есть учитель по музыке. Ребенок загружен. Но больше всего сын любит помогать дворникам во дворе, и он очень переживал, даже плакал, когда растаял снег. Спрашивал: «Папа, чем я теперь буду заниматься?» Пришлось рассказать ему, что работы круглый год полно, - скоро пойдут огороды, грядки…