"Манчестер Сити" обыграл "ПСЖ" Фото: REUTERS

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" провел игру французскими спортсменами из "ПСЖ". В ответном поединке на своем поле команда Хосепа Гвардиолы победила "ПСЖ" со счетом 2:0. Таким образом, футболисты "Сити" стали первыми в этом сезоне финалистами розыгрыша Лиги Чемпионов. Рассказываем, что произошло после матча "Манчестер Сити" - "ПСЖ".

Прежде всего стоит отметить, что после победы "Сити" лучшим игроком матча признан защитник английского клуба Рубен Диаш, а команда установила рекорд по длительности победной серии в ЛЧ среди английских клубов.

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино оценил ситуацию с вылетом его подопечных из Лиги чемпионов. По его словам, команда начала хорошо, местами даже доминировала над "Манчестером", что могут далеко не все клубы.

- Мы сыграли в ту игру, которую планировали сыграть. Мы начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над "Манчестер Сити". Это непросто. Не многие команды могут доминировать над такой командой, как "Манчестер Сити". Иногда в футболе нужен процент удачи в некоторых эпизодах, - приводится слова Почеттино официальном сайте УЕФА.

Тем временем, полузащитник от команды "ПСЖ" Марко Верратти пожаловался на судейство в матче с "Сити". Итальянец заявил, что арбитр в оскорбительной манере послал его в достаточно популярном направлении.

Однако, что касается "Сити", то команда ликует от победы в матче с "ПСЖ". Полузащитни к "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что это была отличная игра, даже несмотря на то, что в начале игры у его команды был не достаточно хороший старт.

- Это была отличная игра. Мы снова не очень удачно стартовали, но забили гол и почувствовали себя более комфортно. Второй тайм провели лучше. Мы могли забить больше голов. У игроков "ПСЖ" сдали нервы, соперники начали нас пинать. После красной карточки стало комфортнее, - поделился впечатлениями после матча спортсмен Марез.

Напомним, финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет 29 мая в Стамбуле на стадионе "Олимпийский". А следующей же весной решающая игра турнира пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".