5 мая 2021 года британский футбольный клуб "Челси" провел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридскими спортсменами из "Реала". Встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Англия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды. Первый гол в ворота соперника на 28-й минуте игры забил нападающий Тимо Вернер. Второй мяч спустя 60 минут после первого гола смог забить Мэйсон Маунт. Рассказываем, что произошло после матча "Челси" - "Реал", что сказали тренеры и игроки команд.

Эта игра стала для "Челси" путевкой в финал ЛЧ. К слову, в финале им предстоит играть против "Манчестер Сити", футболисты которого накануне обыграли со счетом 2:0 "ПСЖ". Итоговый матч Лиги Чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле (Турция).

Примечательно, что это второй раз за три сезона ЛЧ, где в финале встретятся две английские команды.

Тем временем, главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в финал. Он заявил, это заслуженная победа, несмотря на трудности, которые возникли в первом тайме.

- Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным - "Реал" много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. <...> Мы старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой, - приводится слова Тухеля после игры на официальном сайте УЕФА.

Тухель, кстати, стал первым тренером, вышедшим в финал ЛЧ два раза подряд с разными командами.

Нападающий "Челси" Тимо Вернер после победного матча рассказал, что то, что сделала на футбольном поле его команда, нечто невероятное.

- То что нам удалось сделать просто невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции, - поделился впечатлениями спортсмен.

Также он добавил, что его команда "молодая, но не глупая". Такую позицию нападающий объяснил тем, что коллектив "не совершает простых ошибок", пишет "Чемпионат".

Однако что касается проигравшего клуба в полуфинале ЛЧ, то принять и признать факт, что кто-то играет лучше, могут далеко не все. Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро как раз исключение. Футболист, комментируя результат "ответки", заявил, что "Челси" выступили лучше его команды.

- Первые полчаса мы провели хорошо, у Карима Бензема было несколько опасных моментов. Потом соперник забрал инициативу, получал шансы забить. <...> Думаю, "Челси" был лучше нас и играл лучше нас, - приводит слова Каземиро Movistar.