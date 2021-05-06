"Нагоняет подписчиков": разъяренные россияне не верят в тяжелое состояние Ольги Бузовой

От Ольги Бузовой вторые сутки нет вестей. Ее пиар-директор сообщил kp.ru, что звезда "Дома-2" перенесла тяжелую операцию и лежит в реанимации. Иных подробностей он не привел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От Ольги Бузовой вторые сутки нет вестей. Ее пиар-директор сообщил kp.ru, что звезда "Дома-2" перенесла тяжелую операцию и лежит в реанимации. Иных подробностей он не привел. Меж тем некоторые подписчики заподозрили, что поющая ведущая все учинила ради хайпа. Ей припомнили историю с сестрой Анной, у которой случился микроинсульт, тогда как Бузова сообщала об инсульте. Тогда звезду тоже обвинили в спекуляции на теме здоровья.

Ольга Бузова продолжает поддерживать интригу вокруг экстренной госпитализации. Она не выходит на связь, ее телефоны не отвечают, а помощники говорят одни и те же фразы: "Ольга находится действительно в больнице, операция уже проведена, сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи".

При этом никаких подробностей близкие вокалистки не раскрывают. Мать знаменитости Ирина заявила, что находится на работе и первый раз слышит о том, что ее дочь в больнице. Подруга Ольги - Мария Погребняк переадресовала все вопросы к представителю звезды.

На данный момент среди поклонников ходят три версии по поводу причин госпитализации знаменитости. По одной из них, Ольгу прооперировали из-за травмы, полученной во время подготовки к прошлогоднему шоу "Ледниковый период".

По второй версии, госпитализация ей потребовалась из-за проблем со зрением. Она с детства плохо видит.

Третья версия гласит, что Бузова просто хайпует на теме здоровья, как это было с ее сестрой.

"Нагоняет подписчиков", "О, ну все помнят инсульт Анны, отработанная схема. Не ведитесь", "Как не боится на здоровье спекулировать", "Остались те, кто верит в ее тяжелую болезнь?", - считают некоторые подписчики.

Блогер Лена Миро тоже не удержалась и поделилась своим мнением. "Бузова в юбилейный 101-й раз закрыла свой аккаунт для посторонних. Что же случилось с Оленькой? Вы не поверите, находятся еще те идиоты, которые, услышав про реанимацию Бузовой, бегут к ней и подписываются, чтобы посмотреть, что там внутри!", - резко высказалась она в блоге.

Меж тем россияне нагрянули и в блог к сестре певицы. "Ольга в реанимации, а вы веселитесь?", "Судя по ее настроению и тому факту, что она не в больнице около палаты сестры, состояние Ольги не является критичным" "У вас сестра в реанимации, а вы радостная? Что с Ольгой случилось?", "Да Аня всегда была эгоисткой", "Какие-то странные отношения…", - пишут фолловеры в ответ на жизнерадостные видео девушки в сторис.

Анна поспешила ответить, пригрозив раздухарившимся россиянам: "Проснулась я сегодня в прекрасном настроении. Все живы, все здоровы, солнышко светит, жизнь прекрасна… Захожу в комментарии и понимаю, что согласно им - я конченная тварь, которая не умеет переживать, и вообще не беспокоится о своих близких. Настроение чуть-чуть понизилось. Всех заблокирую, кто так написал. Пока!".

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